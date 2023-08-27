WJXT: При стрельбе в магазине во Флориде погибли трое человек

Tекст: Ольга Никитина

Диган сообщила, в результате стрельбы погибли несколько человек. Точное число жертв она не уточнила. Предположительно, стрелявший мертв, сообщил местный телеканал WJXT.

Со ссылкой на шерифа канал сообщает, что при стрельбе погибли три человека, стрелявший умер в результате «огнестрельного ранения, нанесенного самому себе».

О мотивах стрелявшего не сообщается.

В субботу во время парада, посвященного карибской культуре, в американском городе Бостон произошла стрельба, в результате которой ранения получили семь человек.