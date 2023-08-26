Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.11 комментариев
При стрельбе на параде в США пострадали семь человек
Во время парада, посвященного карибской культуре, в американском городе Бостон, ранены семь человек, сообщил телеканал CNN.
Телеканал сообщил, что пострадавших увезли в больницу с незначительными ранениями. Полиция задержала нескольких человек и изъяла огнестрельное оружие, передает ТАСС.
CNN уточнил, что в Бостоне проходят два парада в честь ежегодного карнавала карибской культуры.
Ранее при стрельбе на двух спортивных матчах в США пострадали шесть человек.