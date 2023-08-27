  • Зеленский заявил, что не держится за власть
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    Россия подошла к созданию системы «микроПВО»
    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов
    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона
    Военный эксперт: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки
    Крупнейшие производители оружия перемещают мощности в Японию
    Зеленский анонсировал «мощный» сентябрь для Украины
    Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя
    ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов
    Захарова высмеяла выбор гендера в гостинице Лозанны
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    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

    22 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    25 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    58 комментариев
    27 августа 2023, 21:33

    Зеленский: Конфликт не должен перейти на территорию России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России.

    Он считает, что этого не должно случиться, поскольку тогда Украина «точно останется одна», передает РИА «Новости».

    Также Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей.

    Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.

    27 августа 2023, 15:29
    Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя
    Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя
    @ REUTERS/Anna Kudriavtseva

    Tекст: Ольга Иванова

    В ВСУ разочаровались в контрнаступлении и не верят в победу, бывалые солдаты сходят с ума на поле боя, а погибших бойцов некому заменить, передает норвежское издание Aftenposten.

    Как рассказал изданию фронтовой врач, он не видит в ближайшем будущем никакой победы. Собеседник издания задался вопросом, кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев, передает Lenta.ru.

    Кроме того, командир роты ВСУ с позывным Шрам также заявил, что бывалые солдаты сходят с ума на поле боя.

    Напомним, украинские вооруженные силы несут колоссальные потери, которые вынуждают военнослужащих сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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    26 августа 2023, 22:39
    Экс-агент ЦРУ предсказал судьбу элитной 82-й бригады ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина скоро потеряет элитную 82-ю бригаду

    Экс-агент ЦРУ предсказал судьбу элитной 82-й бригады ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нанесли сокрушающий удар по вооруженным силам Украины, которые вскоре потеряют элитную 82-ую десантно-штурмовую бригаду, недавно введенную в бой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works напомнил, что про 82-ую бригаду ВСУ говорили, что она «обладает невероятной силой», а также что она «преподаст русским урок», передает РИА «Новости».

    Однако украинские военные не только не смогли пробить российскую линию обороны, но и потеряли танки и БМП, поставленные Западом, отметил эксперт.

    Украинское контрнаступление зашло в тупик, это доказывают огромные потери ВСУ, заключил Джонсон.

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что 82-я бригада ВСУ «нарвалась» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель», что привело к большим потерям украинской стороны.

    Коментарии (9)
    27 августа 2023, 01:26
    В США заявили о трагическом положении солдат ВСУ

    Полковник Макгрегор: Солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения

    В США заявили о трагическом положении солдат ВСУ
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы несут колоссальные потери, которые вынуждают военнослужащих сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью London Real отметил, что случаи дезертирства в рядах ВСУ участились. По его словам, на Западе об этом стараются не говорить, однако речь идет о целых взводах и ротах.

    Положение украинских солдат бывший советник шефа Пентагона назвал трагическим, отметив, что понимание этого есть и у самих военнослужащих на передовой. Командиры ВСУ принимают решение о сдаче в плен, поскольку только это позволяет им спасти раненых, которых киевское руководство отказывается эвакуировать с фронта, передает РИА «Новости».

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (25)
    27 августа 2023, 14:38
    Зеленский анонсировал «мощный» сентябрь для Украины
    Зеленский анонсировал «мощный» сентябрь для Украины
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что в сентябре ожидает выделения новых пакетов военной помощи для Украины.

    Он отметил, что каждый из западных партнеров информирован о потребностях Украины, республика ожидает решения о новом оборонительном пакете, передает РИА «Новости».

    «Уже начали готовиться к мощному сентябрю для Украины… Новые пакеты военной помощи для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений», – написал Зеленский.

    По словам Зеленского, в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности для Украины.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

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    27 августа 2023, 06:23
    Взрывы прогремели под Киевом

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье, 27 августа, недалеко от окраин украинской столицы, об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

    Там сообщили о срабатывании системы противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области на западе Украины.

    Воздушная тревога в настоящее время действует по всей Украине.

    Ранее поступили сообщения о взрывах в Черкасской и Кировоградской областях Украины.

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    27 августа 2023, 16:49
    Washington Post: Пентагон призвал ВСУ меньше полагаться на БПЛА и экономить боеприпасы

    В Пентагоне призвали Киев меньше полагаться на беспилотники при разведке и экономить боеприпасы

    Washington Post: Пентагон призвал ВСУ меньше полагаться на БПЛА и экономить боеприпасы
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Иванова

    В Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщают западные СМИ.

    Как пишет The Washington Post, по мнению чиновников из Пентагона, украинская сторона положительно реагирует на просьбу, передает РИА «Новости». По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Чиновники также призывают ВСУ сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». По одной из оценок, с начала конфликта украинцы сделали 2 млн выстрелов из 155-мм артиллерийских орудий, почти исчерпав западные запасы.

    Авторы также отмечают, что Украина вошла в период недовольства и взаимных обвинений из-за неудачного контрнаступления. Однако конфликт еще далек от завершения.

    Напомним, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».

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    27 августа 2023, 19:10
    Военный эксперт: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки

    Военный эксперт Илья Крамник: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки

    Военный эксперт: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон, призывая ВСУ меньше полагаться на беспилотники во время разведки, предлагает украинским силам вернуться к советским практикам и методам, считает военный эксперт Илья Крамник.

    В своем Telegram-канале он отметил, что призыв меньше полагаться на БПЛА при разведке, а больше использовать для этого наземные силы «прямо хорошо должен сработать после того, как несколько лет Штаты натаскивали ВСУ в духе «дроны наше все», практически игнорируя все то, что на Украине уже знали и умели из советского наследства».

    «А сейчас они фактически говорят о том, что надо возвращаться именно к советским практикам и методам – ходи ногами, смотри глазами», – добавил Крамник.

    Кроме того, Пентагон призвал ВСУ экономить боеприпасы. «Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить». Ну, то есть, снарядов нет и будут не скоро», – сыронизировал Крамник.

    Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Чиновники также призывают ВСУ сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». По одной из оценок, с начала конфликта украинцы сделали 2 млн выстрелов из 155-мм артиллерийских орудий, почти исчерпав западные запасы.

    Коментарии (6)
    27 августа 2023, 20:00
    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона

    Политолог Шеслер усомнилась в способности генералов ВСУ нарушить рекомендации Пентагона

    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона
    @ Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    План контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей. Штаты обладают серьезным контролем над офисом Зеленского и ВСУ, поэтому в слова о непослушании Украины верится с трудом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета The New York Times сообщила об обострении противоречий между украинскими генералами и Пентагоном из-за тактики контрнаступления.

    «Нельзя сказать, что Украина вдруг сорвалась с цепи. В конце концов, США регулируют колоссальные потоки военной техники и боеприпасов, без которых ВСУ попросту не смогут продолжать участие в конфликте. Это невероятный рычаг контроля», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Фактически, Вашингтон может шантажировать офис Зеленского простыми угрозами о прекращении поставок. Поэтому публикации западной прессы на тему того, что между ВСУ и Пентагоном есть разногласия, выглядят странно. Однако рассматривать подобные сообщения стоит в контексте политической борьбы внутри США», – отмечает собеседница.

    «Штаты уже вошли в президентскую гонку. Поэтому администрации Джо Байдена необходимо доказать обществу, что поддержка ВСУ не была ошибкой. В связи с этим американские СМИ пытаются возложить провал контрнаступления на украинцев», – подчеркивает эксперт.

    «В реальности же мы имеем, судя по всему, коллективную ошибку и недооценку мощи российских войск. Но разве правительство США может признать этот провал? Нет. Поэтому им приходится изворачиваться и прививать обществу тезис, мол, «мы все необходимое сделали, но украинцы своевольные и непослушные», – считает Шеслер.

    «При этом из публикаций западных СМИ можно понять, что американцы совершенно не понимают географической структуры подконтрольной ВСУ территории. Кажется, местные журналисты вовсе не осознают ценности Купянска и возможных последствий его взятия, зато уперлись в сухопутный коридор в Крым. Поэтому претензии, высказывающиеся в данных материалах, выглядят сомнительно», – уточняет собеседница.

    «Тем не менее, подобная волна критики в западной прессе ничего хорошего офису Зеленского и военному командованию не сулит. Я не исключаю, что некоторых персонажей и вовсе могут слить. Не из-за того, что они непослушные, а лишь для того, чтобы они взяли на себя груз поражений. Затем на их место придут новые люди, которых назовут «более компетентными и менее коррумпированными», – резюмирует Шеслер.

    Ранее стало известно о разногласиях командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского с западными союзниками. Об этом пишет газета The New York Times. Издание отмечает, что пока Украина наступала на юге и востоке, России удалось продвинуться близ Купянска, из-за чего командование противника решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части фронта.

    Как заявил Сырский, в сложившейся ситуации необходимо оперативно принять необходимые меры для укрепления украинских оборонительных позиций на рубежах. По его мнению, продвижение стоит продолжить в тех местах, где это возможно на данный момент.

    Издание отмечает, что ВСУ следовало бы сосредоточиться на одном участке фронта, собрав на нем максимально количество сил для потенциального прорыва. Однако вместо этого украинское командование «попыталось разделить войска» поровну между югом и востоком. Подчеркивается, что подобные действия напрямую противоречат действиям, рекомендованным офису Зеленского со стороны Пентагона.

    Примечательно, что критика в адрес украинского командования звучит все чаще. Так, в четверг все та же The New York Times писала, что военному руководству страны необходимо перераспределить силы в пользу «более важных со стратегической точки зрения» Мелитополя и Бердянска. Отмечается, что ВСУ необходимо прорвать российские минные поля, не взирая на потери в технике и живой силе.

    В то же время газета The Wall Street Journal пишет, что «по всем канонам военной науки, контрнаступление не стоило и начинать». В материале приводятся слова солдата ВСУ, который считает, что для подобной инициативы Украина не обладает необходимыми силами и техническими средствами.

    На серию разгромных публикаций отреагировал Владимир Зеленский. По его мнению, перебрасывать войска с востока на юг нельзя. Он отметил, что в случае реализации подобных планов, Россия за пару дней сумеет взять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепропетровск и Харьков. «Мы не отдадим Донбасс», – подчеркнул президент Украины.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные эксперты усомнились в том, что ВСУ в рамках «контрнаступа» могли действовать своевольно.

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    27 августа 2023, 20:18
    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов

    The Economist: Лишь 35-40% дронов ВСУ долетают до зоны расположения целей в России

    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ при атаках дронов на территорию России используют данные, которые им предоставляют западные партнеры, сообщает издание. При этом России удалось лишить Украину количественного преимущества в беспилотниках.

    The Economist со ссылкой на источник пишет, что только «около 35-40%» дронов долетают до зоны расположения цели, передает РИА «Новости». На этом фоне «удары по Москве, попавшие в заголовки газет, призваны оказать психологическое воздействие на россиян» и являются «пиар-проектом».

    Другой источник, «близкий к главнокомандующему Украины», сообщил, что на передовой «Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло три к одному», теперь, по его словам, у сторон «паритет».

    «Обширные возможности России в области противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы означают, что любое украинское нападение требует тщательного планирования», – добавляют авторы. Однако коррупция, бюрократия, корыстные интересы в ВПК, а также дефицит специалистов и денег тормозят создание украинцами достаточного количества дронов.

    Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

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    27 августа 2023, 06:56
    В США рассказали о новой возможности для дружбы с Россией

    Экс-советник Буша: Россия и США могут сблизиться после украинского конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    После окончания острой фазы конфликта на Украине Россия и США смогли бы наладить отношения, заявил бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

    Грэм в статье для Nation написал, что сейчас перевод отношений Москвы и Вашингтона в конструктивное русло кажется задачей невыполнимой, однако так будет продолжаться до тех пор, пока украинский конфликт находится в острой фазе. Как только этот этап пройдет, для России и США «может появиться новая возможность», передает ТАСС текст публикации.

    По словам автора, Соединенным Штатам следует извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша, направленных на противодействие влиянию Москвы на постсоветском пространстве.

    Вашингтон, считает Грэм, мог бы разрядить недружественные отношения с Россией, перейдя к открытой поддержке «некоторой формы нейтралитета» Украины. Кроме того, он призывает США способствовать продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине.

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    27 августа 2023, 04:50
    Американский дипломат назвал единственно возможный вариант для Украины

    Дипломат Джатрас: Единственно возможное будущее Украины – то, при котором условия диктует Россия

    Tекст: Ольга Никитина

    Только Россия способна обеспечить стабильность и безопасность в мире и на Украине, заявил бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США, американский дипломат Джим Джатрас.

    Джатрас в эфире «Соловьев Live» заявил, что единственно возможное будущее для Украины – это то, при котором условия диктуются Россией.

    По его словам, западные политики иррациональны, они убеждены в собственной правоте по всем вопросам, а своих оппонентов считают «недочеловеками». Американский дипломат отметил, что их словам доверять нельзя, как невозможно положиться ни на какое соглашение с ними, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украине придется подписать капитуляцию, как это сделала Япония по итогам Второй мировой войны.

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    27 августа 2023, 15:22
    В Киеве прошел митинг родственников пленных украинских военных

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько сотен человек вышли на митинг в Киеве, они выступили с призывом освободить украинских военных, попавших в плен в прошлом году под Мариуполем, об этом сообщает ряд украинских СМИ.

    Как пишут СМИ, родственники пленных пограничников Мариуполя призвали обратить внимание на бойцов, которые «уже почти как полтысячи дней и ночей» находятся в плену, передает РИА «Новости».

    На фотографиях, которые публикуют издания, участники акции держат плакаты с призывами добиться освобождения пограничников.

    Ранее трое украинских военных рассказали о нахождении в плену уже больше года, поскольку Киеву нужны молодые бойцы, которым можно внушить, что они «воюют с врагом».

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    26 августа 2023, 22:18
    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье

    ТАСС: Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали вечером субботы, 26 августа, в городе Запорожье, который в настоящее время находится под контролем киевского режима, пишут украинские СМИ.

    В настоящее время в части Запорожской области, которая подконтрольна Киеву, действует воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее в субботу взрыв прогремел в Краматорске.

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    27 августа 2023, 00:50
    В Днепропетровской области прогремели взрывы

    ТАСС: В Днепропетровской области взрывы прогремели в районе аэродрома

    Tекст: Ольга Никитина

    В Синельниковском районе Днепропетровской области на юго-востоке Украины в ночь на воскресенье, 27 августа, прогремели взрывы, сообщают местные СМИ.

    По их данным, в этом районе расположен аэродром Майское, передает ТАСС.

    Ранее также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (0)
    27 августа 2023, 05:02
    Взрывы прогремели в Черкасской и Кировоградской областях Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье, 27 августа, в Черкасской области в центральной части Украины, сообщают украинские СМИ.

    По всей территории Украины в настоящее время действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Также поступают сообщения о взрывах в Кировоградской области Украины, передает RT.

    Ранее взрывы прозвучали в Синельниковском районе Днепропетровской области, где расположен аэродром Майское. А перед этим сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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