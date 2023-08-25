Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.8 комментариев
В Норвегии забили вернувшихся из России оленей
В Норвегии запретили домашним оленям пересекать границу с Россией
Директорат сельского хозяйства Норвегии запретил домашним оленям, которые до сих пор пересекали границу с Россией и съедали ягель в заповеднике «Пасвик», пересекать границу, а 40 животных, которые вернулись на родину, решили забить, сообщил директорат.
Как указали в директорате, пересечение границы с Россией для оленей строго запрещено. Там уточнили, что сейчас директорат сельского хозяйства решил обновить пограничное ограждение, чтобы не допустить незаконное пересечение границы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что людям и оленям необходимы соответствующие документы для пересечения норвежско-российской границы.
В директорате напомнили, что в 2023 году 42 оленя Норвегии пересекли границу и паслись в национальном парке на российской стороне. По возвращении в Норвегию все они были забиты по требованию норвежского управления по безопасности пищевых продуктов, которое пояснило, что возвращение оленей в Норвегию не разрешено действующим законодательством.
По данным директората, пограничный забор необходим, поскольку обработка оленей, пересекающих границу и пасущихся на российской стороне, требует больших затрат и времени. Кроме того, когда норвежские олени оказываются на российской стороне, это создает как финансовые, так и бюрократические проблемы.