Эксперты оценили новый закон ЕС об усилении контроля за ИТ-платформами

ИТ-эксперты рассказали о мировой тенденции усиления защиты детей от угроз в Сети

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Теперь ИТ-компании столкнутся с необходимостью мониторинга деструктивного, запрещенного и опасного контента, а также отслеживания зарегистрированных пользователей на предмет соответствия правилам регистрации, в данном случае – возраста», – указал Никита Павлухин, эксперт Лиги безопасного Интернета.

«Возможно, некоторые платформы и вовсе ограничат возможность регистрации пользователей младше 16 или 18 лет, введя дополнительную верификацию возраста через сторонние ресурсы или по фотографиям документов», – подчеркнул собеседник.

«Такие законы никак нельзя назвать излишними. Конечно, с учетом масштаба социальных сетей и мессенджеров, добиться стопроцентного исполнения всех норм от компаний-владельцев будет затруднительно, однако это необходимая мера для контроля за доступом к тому или иному контенту, который может причинять вред», – заключил он.

«Для ИТ-гигантов новые правила означают новые расходы. Им придется создать или усовершенствовать свои механизмы по фильтрации контента. При этом даже не так важно, каким именно способом они будут это делать – наймут еще сотню-другую сотрудников или обучат для этого специальную нейросеть. В любом случае это будет недешево и может повлиять на алгоритмы работы социальных медиа», – пояснил Ефим Казанцев, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School.

«Получив доступ к внутренним механизмам работы рекомендательных сервисов, регуляторы смогут убедиться, что они не используются во вред пользователям, а особенно детям», – сказал собеседник.

«Государственное участие в защите детей от интернет-угроз, конечно, играет очень важную роль в формировании безопасной цифровой среды для несовершеннолетних пользователей. Но не менее важным фактором является желание самих компаний работать в этой области», – рассказала Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

«Практика саморегулирования, которая складывается в России, является примером слаженной работы разных брендов в таких важных вопросах, как защита детей в Интернете. Так, компании, подписавшие хартию «Цифровая этика детства», приняли на себя добровольные обязательства следовать основам и принципам цифровой этики детства и укреплять взаимодействие между всеми заинтересованными участниками», – отметила она.

«Еще одним примером качественного саморегулирования является проект Альянса по выявлению и блокировке нежелательного контента, в рамках которого сразу несколько крупнейших российских ИТ-компаний в режиме онлайн обмениваются данными и оперативно фильтруют неподходящую для несовершеннолетних пользователей информацию на разных площадках в интернете», – заключила аналитик.

В пятницу в Евросоюзе вступает в силу закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), значительно усиливающий контроль над 19 крупнейшими платформами. Приоритетами закона будут защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе «с пророссийской пропагандой», сказал Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка.

Закон усилит контроль над: AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), Instagram*, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X, Wikipedia, YouTube, Zalando, пишет ТАСС.

Китай также активно занимается темой защиты детей в Сети. Управление по вопросам киберпространства (Cyberspace Administration of China, CAC) предложило законопроект, по которому детям и подросткам до 18 лет рекомендуется ограничивать время, проводимое за экраном смартфона, до двух часов в день.

CAC настаивает на внедрении производителями специальных «режимов для несовершеннолетних» на смартфонах, которые позволят блокировать доступ к интернету для пользователей младше 18 лет с 22:00 до 6:00. Родители могут отказаться от таких ограничений для своих детей, передает SecurityLab.

После публикации законопроекта произошло резкое снижение стоимости акций технологических гигантов. Компании Bilibili и Kuaishou потеряли в цене 6,98% и 3,53% соответственно, акции Tencent Holdings, разработчика социальной сети WeChat, упали на 2,99%.

Франция тоже приняла закон, обязывающий платформы, такие как TikTok, верифицировать возраст своих пользователей и получать согласие родителей для регистрации лиц младше 15 лет. Новое законодательство является частью стратегии, направленной на сокращение времени, проводимого детьми за экранами, и борьбу с кибербуллингом и другими онлайн-угрозами. Несмотря на одобрение закона в Сенате, точная дата его вступления в силу пока остается неизвестной. В частности, ЕК должна провести проверку на соответствие закона стандартам ЕС.

В России уже действует закон о самоконтроле соцсетей, обязывающий площадки самостоятельно выявлять и удалять противоправную информацию, в том числе детскую порнографию и экстремистские материалы.

Для контроля за соблюдением этого закона Роскомнадзор ведет реестр социальных сетей. В него включены «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, «Дзен» и другие.

Также в России действует закон о штрафах за отказ удалять противоправную информацию. Он касается владельцев всех сайтов, включая социальные сети и видеохостинги.