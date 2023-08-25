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Суд оштрафовал музыканта Кортнева на 20 тыс. рублей и прекратил дело
Суд оштрафовал музыканта Алексея Кортнева на 20 тыс. рублей и прекратил уголовное дело
Мировой суд в Новосибирске оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на 20 тыс. рублей, прекратив возбужденное против него уголовное дело, сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области во «Вконтакте».
Как говорится в опубликованном сообщении, решением суда прекращено уголовное дело в отношении А.А. Кортнева, обвиняемого в совершении преступления, подпадающего под ст. 319 УК РФ. В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде штрафа он освобождается от уголовной ответственности, передает ТАСС.
Кортневу был назначен судебный штрафа в размере 20 тыс. рублей в доход государства.
Ранее в Новосибирске задержали лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. СМИ сообщали, что Кортнев показал неприличный жест сотруднику полиции. После этого он был задержан. Было возбуждено по статье «Оскорбление представителя власти».