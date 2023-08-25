Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.0 комментариев
Песков назвал ложью заявления о причастности Кремля к гибели Пригожина
Песков назвал ложью заявления о причастности Кремля к крушению самолета Пригожина
Заявления, согласно которым Кремль якобы мог быть причастен к авиакатастрофе с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, это абсолютная ложь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас вокруг этой авиакатастрофы много спекуляций, и на Западе «все эти спекуляции подаются с известного угла», передает ТАСС.
«Это абсолютная ложь», – сказал Песков, призвав освещать случившееся, основываясь исключительно на фактах.
Песков также уточнил, что президент России Владимир Путин в последнее время не проводил каких-либо встреч в Кремле с Пригожиным.
В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой и указал, что Пригожин был талантливым человеком, но сложной судьбы.