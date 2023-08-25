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    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

    0 комментариев
    25 августа 2023, 11:46

    Рябков: Председательство России будет нацелено на расширение влияния БРИКС

    Рябков: Председательство России будет нацелено на расширение влияния БРИКС в мире

    Tекст: Алина Власенко

    Россия планирует сделать целью своего председательства в БРИКС расширение влияния объединения на мировой арене, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Он напомнил, что председательство в БРИКС переходит к России с 1 января 2024 года. «Мы будем продолжать дело по расширению влияния нашей группы в мире, налаживать практическое взаимодействие с новыми членами объединения», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    В то же время он заявил, что называть потенциальных кандидатов следующей волны расширения БРИКС рано, пока потребуется время для слаживания и обмена опытом с новыми участниками объединения. Вместе с тем, Рябков отметил, что Россия уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Белоруссии при обсуждении следующего расширения БРИКС.

    Дипломат также сообщил, что участники прошедшего в Йоханнесбурге саммита БРИКС уделили особое внимание теме международной безопасности, включая текущие конфликты.

    Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не видит в БРИКС геополитического соперника. Однако в Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен.

    24 августа 2023, 13:19
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели групповой удар по центру принятия решений украинских вооруженных сил в ночь на четверг, сообщило Министерство обороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Цель удара была достигнута, объект поражен, заключили там.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что ВС России отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (77)
    24 августа 2023, 12:28
    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»

    Эксперт Кнутов: «Вагнеру» будет непросто сохранить единство

    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Судьба ЧВК «Вагнер» решится в ближайшие два-три месяца. Но очевидно, что компания сможет сохраниться только при наличии сильного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о крушении бизнес-джета, в списке пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    «За последнее время ЧВК «Вагнер» преимущественно базировался в Белоруссии и Африке. Кроме того, значительная часть бойцов перешла в состав ВС РФ как военнослужащие по контракту», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Сейчас, вероятно, совет командиров «Вагнера» должен будет принять решение – продолжать ли дело основателя ЧВК Евгения Пригожина или распустить компанию. Лично я думаю, что они постараются сохранить ЧВК и продолжать работать как сейчас. Ведь у организации огромный боевой опыт», – отметил он.

    «В Белоруссии бойцы сейчас преимущественно обучают военных. В Африке же у них достаточно широкое поле деятельности. Они серьезно задействованы в ЦАР, Мали, выполняли определенные задачи в Сирии, Ливии и вполне возможно, что к ним за помощью обращались другие государства», – рассуждает эксперт.

    «Можно говорить о том, что «Вагнеру» удалось стабилизировать ситуацию в тех африканских государствах, где они находились и выполняли задачи. И что немаловажно, они смогли потеснить французов и отчасти даже американцев», – считает Кнутов.

    «Если подтвердится информация о гибели Пригожина, консолидация внутри компании может пошатнуться. Конечно, многое будет зависеть от нового командира. Помимо того, что он должен будет хорошо разбираться в военном деле, ему потребуются еще и навыки дипломата и политика. Это нужно для выстраивания конструктивного диалога с лидерами государств», – отметил собеседник.

    «Сейчас в самой ЧВК сложно найти командира, который был бы своей харизмой и медийной активностью хоть немного похож на Пригожина. Все командиры «Вагнера» – люди военные, далекие от политики и информационного поля. Например, Андрей Трошев с позывным «Седой», которого президент России упоминал как фактического руководителя бойцов на протяжении последних месяцев, не в силах заменить в публичном пространстве Пригожина», – полагает эксперт.

    «Поэтому остается только наблюдать. Возможно, Трошев сумеет проявить не только свои военные таланты, но и другие качества. Но, по моему мнению, высока вероятность раскола внутри ЧВК. Нового руководителя они, скорее всего, изберут, но вот удастся ли сохранить единство внутри компании – покажут ближайшие два-три месяца», – заключил Кнутов.

    Ранее в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Точной информации о том, был ли Пригожин на борту самолета, пока не поступало.

    Газета ВЗГЛЯД собрала все, что известно о катастрофе к ночи среды. Так, Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). «Будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – добавили в СК.

    Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии падения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с самолетом.

    После подтверждений авиапроисшествия появились сообщения со ссылкой на данные сервиса Flightradar об еще одном самолете, связанном со структурами Пригожина, который находился в воздушном пространстве над Москвой и затем совершил посадку в аэропорту Остафьево.

    Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа бизнес-джета. Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

    Коментарии (49)
    24 августа 2023, 21:39
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов

    Белый дом рассказал, как долго активы России останутся заморожены

    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
    @ Cover Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву, заявил Белый дом.

    К такому решению пришли советники по национальной безопасности пяти стран, передает РИА «Новости». Они также подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.

    Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

    На Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

    Коментарии (60)
    24 августа 2023, 21:48
    Госдеп прокомментировал расширение БРИКС

    США, говоря о расширении БРИКС, заявили о свободе стран выбирать союзников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны вольны сами выбирать партнеров и объединения, заявил официальный представитель Госдепартамента США, говоря о возможности расширения БРИКС.

    США убеждены, что страны сами могут выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми будут сотрудничать, заявил представитель Госдепа РИА «Новости».

    Вашингтон продолжает сотрудничество со своими партнерами на «двусторонних, региональных и многосторонних форумах» для укрепления «общего процветания» и поддержания «глобального мира и безопасности», заключил он.

    До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не видит в БРИКС геополитического соперника.

    Коментарии (30)
    24 августа 2023, 17:15
    Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
    Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
    @ Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитная украинская группировка«Марун», на вооружении которой стоят танки Leopard, понесла многотысячные потери в Запорожской области, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, как минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков «Марун» брошены в бой, и их потери исчисляются тысячами, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил: группировка была брошена на штурм села Работино, чтобы – в случае успеха – затем захватить город Токмак, она была снабжена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard, лучше всех других частей ВСУ.

    Ранее Forbes сообщил, что мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику.

    Коментарии (23)
    24 августа 2023, 20:07
    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке

    Путин: В Африке Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями

    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, самолет которого разбился в среду, только накануне вернулся из Африки.

    «Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – сказал президент.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Президент выразил соболезнования семьям погибших в связи с авиакатастрофой в Тверской области, по его словам, первичные данные указывают на то, что в самолете были сотрудники группы «Вагнер».

    Коментарии (10)
    24 августа 2023, 23:00
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

    Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали статью, в которой заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине.

    В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

    Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

    Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

    Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

    «Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

    Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.

    Коментарии (46)
    24 августа 2023, 21:28
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советские системы противовоздушной обороны остаются действенными до сих пор, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Киевскому режиму требуются дополнительные ракеты для «несовременного, но все-таки действенного» советского оборудования, заявил Зеленский, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но наблюдается дефицит ракет к ним. Чтобы получить такие ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные системы ПВО, а также начать производить установки на Украине.

    Напомним, украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО.

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    24 августа 2023, 18:44
    Мигрант на машине попытался задавить росгвардейца в Хабаровске

    Мигрант на машине пытался задавить правоохранителя в Хабаровске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При задержании пытавшегося задавить правоохранителя на машине иностранца в Хабаровске силовики применили табельное оружие, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в четверг вечером, в соцсетях появилось видео, где слышны крики и звуки выстрелов, передает РИА «Новости».

    ЧП случилось в ходе рейда у автовокзала Хабаровска: выходец из среднеазиатских республик стал оказывать сопротивление правоохранителям. Он пытался уехать на машине и в процессе наехал на сотрудника правоохранительных органов, сообщил источник.


    По его словам, мужчина представлял угрозу окружающим людей, сотрудникам Росгвардии пришлось применить табельное оружие. В итоге нарушителя задержали.

    Следователям еще предстоит оценить правомерность применения оружия.

    Коментарии (31)
    24 августа 2023, 15:21
    Лавров отверг возможность включения Германии и Японии в Совбез ООН
    Лавров отверг возможность включения Германии и Японии в Совбез ООН

    Tекст: Алина Власенко

    Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности ООН на постоянной основе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам главы МИД, ни Германия, ни Япония не привнесут ничего нового в дискуссии в СБ ООН, поскольку «они послушные исполнители воли Вашингтона, как почти все страны Запада», передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр напомнил, что более трети нынешнего состава Совбеза ООН представляют страны так называемого золотого миллиарда, в то время как остальные 8 млрд «недопредставлены».

    Ранее Лавров говорил о намерении России расширить СБ ООН за счет Азии, Африки и Латинской Америки.

    Коментарии (32)
    24 августа 2023, 21:02
    Сальдо предложил соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку

    Сальдо предложил Путину соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку

    Сальдо предложил соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Херсонская область может быть соединена с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку, заявил врио главы региона Владимир Сальдо на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По Арабатской стрелке можно провести дорогу, поскольку она все равно соединена с Крымом, сказал Сальдо на встрече с главой государства, передает ТАСС.

    Также он предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак.

    «Паромная переправа работала, и более 1,2 тыс. судозаходов иностранных было», – сказал Сальдо Путину.

    Ранее Сальдо доложил президенту о ликвидации последствий наводнения после прорыва Каховской ГЭС.

    Коментарии (6)
    25 августа 2023, 00:01
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы произошли в Одессе, Кропивницком и Запорожье

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кропивницком (Кировограде) а также в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    На подконтрольной вооруженным силам Украины части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Сообщалось о трех сериях взрывов в Запорожье. Кроме того, тревога объявлена в Николаевской области. В Кировоградской области воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.

    Напомним, серия взрывов прозвучала в ночь на четверг в Днепропетровской области и городе Днепре. Позднее стало известно, что мощным взрывом в Днепре сильно повредило объект транспортной инфраструктуры.

    Коментарии (13)
    24 августа 2023, 14:27
    Бербок отказалась верить в российские данные о гибели Пригожина

    Глава МИД Германии Бербок отказалась верить в российские данные о гибели Пригожина

    Бербок отказалась верить в российские данные о гибели Пригожина
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос о предполагаемой гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина при крушении самолета, заявила, что не знает причин произошедшего, но не верит российской информации.

    По словам Бербок, «пока еще неясно, что именно произошло». При этом она подчеркнула, что не доверяет официальным заявлениям Москвы, но не собирается спекулировать о возможных сценариях развития ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (34)
    25 августа 2023, 03:50
    Стало известно о требовании Пригожина загружать на самолеты парашюты

    Пригожин в обязательном порядке требовал загружать на самолеты, которыми пользовался, парашюты

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в обязательном порядке требовал загружать на самолеты, которыми пользовался, парашюты, хотя пилоты не видели в этом смысла, пишут СМИ.

    Как сообщает «Московский комсомолец», Пригожин «удивлял экипаж своими решениями», например, парашютами на двух самолетах, которыми он пользовался. Указывается, что «это достаточно бессмысленная затея с точки зрения пилотов». «В случае катастрофы парашют на борту самолета бесполезен», – пишет издание. Однако, как сообщается, «требование Пригожина было удовлетворено», парашюты «загрузили на оба борта еще весной».

    Издание пишет, что пилоты очень внимательно осматривали самолет перед вылетом. После полета Пригожин требовал уничтожать списки пассажиров. Также в целях конспирации конечной точкой маршрута самолета мог быть указан, например, аэропорт Жуковский, а приземлялся он в Пулково.

    В июле Embraer был отправлен на ремонт, так как сломался турбохолодильник. Сообщается, что «новый агрегат поставили с опозданием – через 30 дней вместо ожидаемых 10». Задержка была вызвана в том числе санкциями. Новый турбохолодильник купили за 7 млн рублей. В это время самолет оставался на открытой площадке в Шереметьево, доступ к нему имели два инженера и технический директор фирмы «МНТ-авиа».

    Самолет был готов к взлету 20 августа, вылет планировался на 22 августа, но по неизвестной причине его перенесли на 17.30 мск 23 августа. Сначала ожидалось, что на борту будет три пассажира, в результате полетели семеро. Последней информацией о ходе полета было сообщение от бортпроводницы в 17.40 мск – «руление». Больше экипаж на связь не выходил.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Коментарии (17)
    24 августа 2023, 17:32
    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Экипажу танка Т-80 «Алеша», разгромившему колонну бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, всегда доставались самые сложные участки фронта, рассказал командир танкового взвода Александр Леваков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

    По его словам, экипаж получил срочную команду выдвинуться в район Новодаровки зачистить местность, танкисты не знали, что их там ожидает, и постоянно работали на свой страх и риск, передает ТАСС.

    «Командир нас ставил на самые жесткие участки, самые сложные участки доставались именно нам в плане того, что касается работы именно танковой техники», – сказал Леваков.

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (4)
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    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

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    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

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    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

    Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина человеком сложной судьбы и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»? Подробности

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    Как новые страны БРИКС усилят Россию

    С 1 января 2024 года в состав БРИКС войдут шесть новых государств. Организация значительно увеличивает свое влияние, осваивая новые регионы и закрепляясь в старых. Что объединение может предложить новым участникам, каким потенциалом они располагают и насколько процесс расширения БРИКС выгоден России? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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