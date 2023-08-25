США указали на отсутствие инфраструктуры для F-16 на Украине

Пресс-секретарь Пентагона Райдер указал на отсутствие необходимой для размещения F-16 инфраструктуры на Украине

Tекст: Антон Антонов

Когда Райдеру был задан соответствующий вопрос, он заявил: «Краткий ответ на ваш вопрос – нет». Комментируя возможные сроки получения Киевом F-16, Райдер сказал, что речь идет о «месяцах, а не неделях», передает РИА «Новости».

Как пояснил Райдер, получение Украиной этих самолетов призвано укрепить ее военный потенциал в долгосрочной перспективе, а не ответить на потребности идущего контрнаступления.

Также он сообщил, что США собираются начать обучение украинских летчиков пилотированию F-16: «Вслед за курсом английского языка, который пройдет для пилотов в сентябре, обучение пилотированию истребителей F-16, как ожидается, начнется в октябре на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона».

Напомним, сообщалось о решении Дании и Нидерландов передать Украине американские истребители-бомбардировщики F-16. Норвегия также подтвердила планы передачи Украине F-16.