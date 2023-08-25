Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
США указали на отсутствие инфраструктуры для F-16 на Украине
Пресс-секретарь Пентагона Райдер указал на отсутствие необходимой для размещения F-16 инфраструктуры на Украине
Сейчас на Украине нет необходимой инфраструктурой для размещения истребителей-бомбардировщиков F-16, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Когда Райдеру был задан соответствующий вопрос, он заявил: «Краткий ответ на ваш вопрос – нет». Комментируя возможные сроки получения Киевом F-16, Райдер сказал, что речь идет о «месяцах, а не неделях», передает РИА «Новости».
Как пояснил Райдер, получение Украиной этих самолетов призвано укрепить ее военный потенциал в долгосрочной перспективе, а не ответить на потребности идущего контрнаступления.
Также он сообщил, что США собираются начать обучение украинских летчиков пилотированию F-16: «Вслед за курсом английского языка, который пройдет для пилотов в сентябре, обучение пилотированию истребителей F-16, как ожидается, начнется в октябре на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона».
Напомним, сообщалось о решении Дании и Нидерландов передать Украине американские истребители-бомбардировщики F-16. Норвегия также подтвердила планы передачи Украине F-16.