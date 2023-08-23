В Калужской области прошла церемония захоронения останков 122 красноармейцев

В ходе Международной экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» найдены останки 122 красноармейцев

«Я думаю, они гордятся тем, что у них есть все мы: и маленькие, и большие. Мы, которые понимаем, что они для нас сделали – отдали самое дорогое, что у них было, свою жизнь. К сожалению, имен удалось установить не так много, но у нас это получилось. Я благодарю всех и хочу сказать – мы вернемся», – сказала руководитель «Поискового движения России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

Церемония торжественного захоронения завершила работу экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». В ней приняли участие более 600 человек, представители 24 регионов нашей страны, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Минобороны РФ и семи стран СНГ и Балтии.

К участникам экспедиции обратился исполняющий обязанности директора департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

«Перед нами сегодня 122 человека, которые выполнили свой долг до конца и которые сегодня будут преданы земле достойно, с почестями, которые они заслужили и которые Родина должна им отдать. И это происходит благодаря вам, вашему труду, вашим стараниям и вашей любви к нашему Отечеству. Спасибо вам большое», – сказал он.

Также к поисковикам со словами благодарности обратился руководитель Управы муниципального района «Барятинский район» Андрей Хохлов.

«Только сейчас уже по истечении времени можно оценить масштаб событий, которые здесь произошли. Спасибо вам, что вы восстанавливаете память бойцов и командиров Красной армии, которые здесь отдали свои жизни. Спасибо за вашу благородную работу. И ждем вас в следующем году», – отметил Хохлов.

Поисковые работы проходили с 11 по 24 августа в районе высот 269,8 (Подкоп) и 275,6 (Зайцева Гора) на местах героических сражений Великой Отечественной войны. Именно там с 1942 до весны 1943 года армии Западного фронта вели беспрерывные кровопролитные сражения с войсками немецкой группы армий «Центр» за стратегически важную магистраль.