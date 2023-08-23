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Задержан державший в плену жену и ребенка житель Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле мужчина захватил в заложники свою супруг и ее малолетнего ребенка, его задержали сотрудники правоохранительных органов, заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Правоохранителям пришлось входить в квартиру силовым методом, у мужчины с собой был пистолет, заявил Горелых, передает РИА «Новости».
Пистолет оказался не боевым, а пневматическим, он изъят. Отмечается, что свадьба между подозреваемым и его заложницей прошла шесть месяцев назад.
Захватчиком оказался 29-летний житель города, он состоит на учете у врача-психиатра. Он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и за применение насилия к представителям власти.
Мать с ребенком сейчас в безопасности, им не потребовалась медицинская помощь и госпитализация. Подозреваемого направили в медицинское спецучреждение.
В региональном следственном управлении СК указали, что сообщение о захвате заложников в Нижнем Тагиле поступило 22 августа. Ведется проверка.
По данным портала E1.ru, мужчина удерживал жену и ребенка около недели в заложниках. Женщине удалось связаться с родственниками через СМС, и те вызвали полицию.