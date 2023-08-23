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Отряды Западной группировки улучшили положение на Купянском направлении
На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Активными действиями российских подразделений при поддержке авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, пять бронемашин, три пикапа, американская артсистема М777, а также гаубица Д-20.
На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ около Работино Запорожской области, отчитались в Минобороны.
За последние сутки уничтожены до 80 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки: польская Krab и немецкая Panzerhaubitze 2000, орудие Д-30, три американские гаубицы М119, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщил Конашенков.