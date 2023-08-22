Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.17 комментариев
Путин: Задача сдерживания роста цен выходит на первый план
Инфляционные риски в России растут, задача по сдерживанию роста цен выходит сейчас на первый план, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Объективные данные показывают, что инфляционные риски… Хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно. Инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план. Я прошу коллег из правительства, из Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы.