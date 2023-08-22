  • Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира
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    Польша нашла себе нового врага после России
    Силуанов: Страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу в противовес доллару
    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ
    В России назвали сброс воды с «Фукусимы-1» самым опасным экспериментом по загрязнению океана
    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море
    Власти Казахстана объяснили блокировку сайта «Царьград»
    Глава военной разведки Украины пообещал новые удары по Крыму
    Рабочие восстановили железнодорожный путь на размытом участке БАМа
    СМИ опубликовали компрометирующие Шольца письма
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит подражать чужой дури

    Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

    17 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с теми, кто против СВО

    Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

    38 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

    9 комментариев
    22 августа 2023, 18:02

    Путин оценил темпы роста российской экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Так, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По словам президента, более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе, нефти и газа.

    «Если в целом промышленное производство в том квартале выросло на 6,3%, то обрабатывающее производство выросло на 11,3% », – отметил глава государства.

    «Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили. Масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты, в свою очередь стимулирует инвестиционную активность частного бизнеса. Отмечу, что мы будем и дальше действовать по такому направлению», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

    22 августа 2023, 10:12
    Экспертиза установила содержимое шприца в московском каршеринге
    Экспертиза установила содержимое шприца в московском каршеринге
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась юная пассажирка каршеринга, был мефедрон, сообщили СМИ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале «МК: срочные новости», «наркотик – уголовное дело, значит, предыдущего пассажира придется искать и привлекать».

    Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что в столице несовершеннолетний случайно поранился о шприц в автомобиле каршеринга, предмет с неизвестным веществом воткнули в сиденье.

    Коментарии (9)
    21 августа 2023, 19:21
    РЖД приступили к укладке новых путей рядом с поврежденным участком БАМа
    РЖД приступили к укладке новых путей рядом с поврежденным участком БАМа
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Рабочие «Российских железных дорог» начали укладывать новый путь рядом с поврежденным участком на месте размыва Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

    Как отметили в компании, на месте размыва БАМа на перегоне Нижнеангарск — Холодная начали укладывать новый путь рядом с поврежденной ниткой. Одновременно рабочие начали осушать грунт и формировать насыпь, передает ТАСС.

    Ранее глава республики Алексей Цыденов сообщил, что режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы, выхода реки Холодная из берегов и размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе.

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    21 августа 2023, 21:59
    Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию

    Посольство США в Белоруссии призвало американских граждан покинуть республику из-за закрытия Литвой КПП

    Tекст: Валентина Григоренко

    Госдепартамент порекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию Белоруссии из-за закрытия части пограничных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили в посольстве США в Минске.

    В заявлении говорится, что граждане Соединенных Штатов, которые находятся сейчас в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Отмечается, что им предложили рассмотреть возможность выезда через другие оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Как указали в посольстве, гражданам США запрещено въезжать в Польшу по суше из Белоруссии, а также не разрешается въезжать в Россию или на Украину, передает РИА «Новости».

    В посольстве отметили, что такое предписание обусловлено тем, что власти Белоруссии «продолжают способствовать неспровоцированному нападению на Украину, а также произвольным применением местных законов, возможностью возникновения гражданских беспорядков, риском задержания и ограниченными возможностями посольства оказать помощь находящимся в стране американцам».

    В пятницу Литва решила закрыть контрольно-пропускные пункты в Шумскасе и Тверячюсе на границе с Белоруссией.

    В понедельник в МИД Белоруссии заявили, что Минск отреагирует на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе спокойно, ответственно и прагматично.

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    22 августа 2023, 02:25
    США поставили условия для согласия на передачу Украине F-16

    Заместитель представителя Пентагона Сингх перечислила условия согласия США на трансфер истребителей F-16 Украине

    США поставили условия для согласия на передачу Украине F-16
    @ Brooke Moeder/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США дадут согласие на трансфер истребителей F-16 Украине, когда та будет соответствовать ряду условий, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх пояснила, что «трансфер третьей стороне» предполагает выполнение ряда критериев, «включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистику на земле». По ее словам, США смогут «одобрить трансфер», когда «эти критерии будут выполнены», передает РИА «Новости».

    Пентагон заявил, что США готовы помочь в обучении украинских пилотов, если страны Европы не смогут справиться с этой задачей своими силами. Как сообщили в ведомстве, Киев все еще не определился с количеством пилотов, которых собирается отправить на обучение. При этом подчеркивается, что для полетов на F-16 требуется «значительное» владение английским, обучение займет «некоторое время».

    NBC News со ссылкой на представителей Украины сообщил, что украинские власти оказались расстроены и в замешательстве из-за отложенных поставок F-16. Однако в Киеве «не решаются публичного обсуждать объяснение США», поскольку тема считается «чувствительной».

    В США заявляют, что Украине также необходимы механики и инженеры, ответственные за эксплуатацию F-16. Кроме того, нет определенности по вопросу о том, какие вооружения получат истребители американского производства. NBC News считает, что самолеты «будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже».

    Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды еще не решили, сколько истребителей F-16 передадут Украине. До этого сообщалось, что Киев достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16. Минобороны Дании объявило о решении передать Украине 19 истребителей F-16.

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    22 августа 2023, 06:35
    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ

    Истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины

    Авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Катер был уничтожен в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в понедельник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря.

    Коментарии (3)
    22 августа 2023, 14:08
    СМИ опубликовали компрометирующие Шольца письма

    Stern опубликовало письма, ставящие под сомнение показания Шольца по делу Cum-Ex

    СМИ опубликовали компрометирующие Шольца письма
    @ Olaf Scholz Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Немецкое издание Stern опубликовало фрагменты электронных писем, которые ставят под сомнение показания канцлера Германии Олафа Шольца по делу Cum-Ex о присвоении государственных средств.

    В 2018 году немецкие СМИ обратили внимание на налоговые схемы Cum-Ex, с помощью которых обогатились сети мошенников, используя схему по возврату налогов. В частности, в дату объявления дивидендов мошенники перемещали акции с («cum») и без («ex») прав на дивиденды, присваивая часть средств, передает РИА «Новости».

    В 2016 году, когда Шольц был бургомистром и главой партии социал-демократов (СДПГ) в Гамбурге, налоговая инспекция потребовала взыскать с гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO 47 млн евро, которые банк получил в результате налоговой схемы за 2009 год, однако по непонятным причинам инспекция не соблюла исковую давность. Незадолго до этого Шольц принял у себя акционеров упомянутого банка. Он также заявил следственному комитету, что «не помнит» содержания беседы, но подтвердил, что она была, ссылаясь на свой календарь.

    Однако теперь корректность слов Шольца о встрече может быть поставлена под сомнение. Издание Stern опубликовало фрагменты письма главы офиса Шольца времен его руководства Гамбургом Жанетт Швамбергер от апреля 2021 года. «Меня это раздражает. Я никогда не видела никакой запланированной встречи с Олеариусом в календаре за ноябрь 2017 года. Не было никакой запланированной встречи и в октябре 2017 года. Все это странно», – писала Швамбергер доверенному лицу Шольца Вольфгангу Шмидту, который сейчас возглавляет администрацию канцлера.

    Шмидт ответил Швамбергер, что «встреча была запланирована на ноябрь 2017 года». «Я помню, что мы это видели», – добавил он.

    В феврале 2022 года гамбургский адвокат Герхард Штрате подал иск «по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов» против Шольца и сменившего его на посту бургомистра Гамбурга Петера Ченчера. Штрате полагал, что оба политика были причастны к делу Cum-Ex, в ходе которого гамбургский банк Warburg мошенническим образом присваивал государственные средства. Генеральная прокуратура отклонила иск как «необоснованный».

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    21 августа 2023, 19:54
    Российские ученые нашли место падения станции «Луна-25»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Траектория движения аппарата «Луна-25» и время столкновения со спутником Земли рассчитаны Институтом прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН, сообщили в учреждении.

    Математическую модель создали специалисты Баллистического центра ИПМ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ИПМ.

    Аппарат, согласно данным вычислений, врезался в поверхность в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии Луны в 14.58 мск 19 августа.

    20 августа станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Депутат Госдумы Антон Горелкин порекомендовал Роскосмосу провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией «Луна-25» и учесть их в работе над «Луной-26». Глава Роскосмоса причиной аварии назвал нештатную работу двигателя при коррекции орбиты.

    Коментарии (33)
    22 августа 2023, 13:04
    Власти Казахстана объяснили блокировку сайта российского канала «Царьград»

    Министр информации Казахстана Кыдырали объяснил блокировку сайта российского телеканала «Царьград» информбезопасностью

    Власти Казахстана объяснили блокировку сайта российского канала «Царьград»
    @ tsargrad.tv

    Tекст: Антон Никитин

    Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил, что блокировка в республике сайта российского телеканала «Царьград» связана с принятием мер по обеспечению информационной безопасности, и призвал не политизировать эту тему.

    Кыдырали заявил в интервью ведомственному YouTube-каналу, что для Казахстана, как и для любого государства, очень важна информационная безопасность. Министр информации и общественного развития республики сообщил, что с 2016 года в Казахстане было заблокировано более 40 иностранных сайтов. По его словам, материалы блокируются, если распространяемая информация представляет угрозу для информационного пространства республики, противоречит конституции, либо нарушает правовые нормы Казахстана. Он призвал не политизировать эту тему, передает ТАСС.

    По словам Кыдырали, перед блокировкой власти Казахстана предупреждают издания о необходимости соблюдать нормы республики, а в случае невыполнения требований СМИ блокируются вне зависимости от того, иностранное это СМИ или местное.

    Ранее власти Казахстана заблокировали на территории республики сайт российского телеканала «Царьград» якобы за «пропаганду экстремизма».

    Напомним, в августе 2020 года видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал страницу телеканала «Царьград». Позже ограничению доступа подверглись страницы телеканалов RT, «Звезда», ТНТ и «Первый».

    Коментарии (49)
    21 августа 2023, 20:30
    Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных

    Военкор Филатов: Эвакуационная тележка позволяет сохранить жизни российских бойцов в СВО

    Военкор рассказал о преимуществах эвакуационной тележки для военных
    @ t.me/tretyakov_n

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эвакуационная тележка позволяет частично решить так называемую проблему последней мили. На ней можно вывозить раненных с поля боя без привлечения большого числа бойцов, рассказал газете ВЗГЛЯД военкор Андрей Филатов. Ранее на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» была представлена эвакуационная тележка с электроприводом.

    «Мне на фронте неоднократно приходилось помогать эвакуировать раненых. На переднем крае много людей не бывает. Вообще, чтобы донести одного пострадавшего, нужно в среднем пять–семь человек», – рассказал военкор Андрей Филатов.

    «И я решил помочь ребятам, как-то упростить им задачу. В итоге нашел энтузиаста в Красногорске, который восстанавливает военную технику. Он по чертежам времен Второй мировой создал прототип телеги», – продолжил собеседник.

    «Но на фронте она очень быстро сломалась. Под весом солдата в 110 кг конструкция просто рассыпалась. Еще и катить ее было сложно. Тогда возникла мысль об электрификации. Но к первой версии тележки прикрутить мотор не получилось», – отмечает эксперт.

    «Тогда мы с моими друзьями-инженерами сами доработали чертежи, усовершенствовали конструкцию. В частности, поставили колеса от велосипеда и, собственно, сам мотор с аккумулятором. При этом никакого стороннего финансирования у нас нет. Все собираем на основе прямых заказов и донатов. Всего сделали и отправили на фронт около 150 устройств», – указывает Филатов.

    «Конечно, есть и скептические отзывы. Так, одно подразделение взяло тележку на испытания в тылу и вернуло. Но она и не предназначена для тыла. На фронте мы фактически при помощи этого устройства решаем проблему последней мили», – объясняет собеседник.

    «В прошлых конфликтах было проще – можно было подъехать на БМП и эвакуировать раненых. Сейчас любая машина мгновенно становится целью дронов-камикадзе. А тележкой могут пользоваться всего два человека. То есть как минимум не создается толпа, снижаются риски», – рассуждает военкор.

    «Кроме того, в какой-то момент ко мне пришел ПТУРщик одной из бригад ВДВ и попросил тележку для перевозки боекомплектов и ПТУР. Тогда мы с ребятами разработали еще одну тележку – она может перевозить пять-шесть ракет, вес каждой из которых 38 кг», – добавил он.

    «Конечно, конструкция в идеале требует доработки. Так, ее было бы хорошо сделать из алюминиевого сплава, но тогда и стоить она будет как крыло самолета. А сейчас это вполне подъемные деньги. Также надо бы поставить на тележку более мощный аккумулятор, потому что нынешний может пройти на одном заряде семь-восемь километров», – перечислил он.

    «При этом я не гонюсь за патентом – все чертежи выложены в Интернете. Главное сейчас – насытить фронт. Идею уже подхватили в Омске, Казани и еще нескольких городах. То есть волну я запустил, посмотрим, продолжит ли она расти», – заключил Филатов.

    Ранее в подмосковной Кубинке прошел Международный военно-технический форум «Армия-2023». Там были представлены новые виды отечественной военной техники.

    Среди прочего, на форуме на отдельном стенде были показаны и разработки военкора Андрей Филатова. Эвакуационная тележка вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Так, сооснователь гуманитарного проекта «Буханка» в Донбассе Никита Третьяков в своем Telegram-канале рассказал об опыте использования оборудования.

    «Результат превзошел все ожидания! Всего за одну боевую задачу телега, управляемая одним лишь солдатом, помогла  эвакуировать около десяти раненых и тел погибших, подвезти на позиции множество ящиков с боеприпасами, доставить бесчисленные термосы с неоценимой для фронтового быта горячей пищей», – перечислил он.

    «Эта простая по сути штуковина сэкономила несметное количество солдатских сил и, что важнее, позволила бойцам меньше покидать укрытия и меньше подвергаться опасности обстрела. Неудивительно, что теперь и все соседние подразделения захотели себе такую же», – подчеркнул он.

    Коментарии (17)
    22 августа 2023, 09:10
    Forbes: Киев захотел получить ракеты JASSM для захвата Крыма
    Forbes: Киев захотел получить ракеты JASSM для захвата Крыма
    @ Alik Keplicz/AP/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом, пишет Forbes.

    Как отмечает Forbes, истребители F-16 не совместимы с британскими ракетами Storm Shadow или Scalp, но совместимы с американскими JASSM. Объединив F-16 и JASSM, ВСУ могут удвоить силы и попытаться осуществить долгосрочный план по захвату Крыма «без боя», считает аналитик американской исследовательской корпорации RAND Бринн Таннехилл.

    Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США дадут согласие на трансфер истребителей F-16 Украине, когда та будет соответствовать ряду условий.

    Коментарии (22)
    22 августа 2023, 12:30
    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ

    Военный эксперт Климов: Применение морской авиации может стать эффективным противодействием ВМС Украины

    Эксперт объяснил эффективность морской авиации для поражения малых катеров ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Как показала практика, применение авиации против малых катеров может быть эффективным. Но использование Су-30СМ в данной ситуации выглядит как вынужденное решение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее авиация Черноморского флота уничтожила разведывательный катер ВСУ.

    «Для уничтожения катеров применение авиации достаточно эффективно. Во-первых, самолеты перемещаются значительно быстрее судов и за короткое время могут обследовать большие площади акватории. Однако их радиолокационные станции (РЛС) не в полной мере предназначены для обнаружения малых целей», – сказал капитан III ранга запаса Максим Климов.

    «При этом при наличии точных координат и параметров цели ее уничтожение не составляет большого труда. Полагаю, что использование истребителя Су-30СМ в данной ситуации скорее вынужденное решение. Наиболее целесообразным было бы применение вертолетов с необходимыми РЛС или патрульных самолетов, например Ил-38», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем авиация Черноморского флота достаточно хорошо оснащена. Мы видим, что технические средства позволяют точно проводить стрельбу. И при грамотном использовании имеющегося оборудования, а также дооснащении новыми видами техники угроза украинских малых катеров может быть сведена к минимуму», – добавил Климов.

    Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber, «уничтожить ночью катер с Су-30СМ – это весьма нетривиальная задача». «Чтобы найти катер ночью, его надо увидеть. Сделать это с истребителя ночью можно только в радиолокационный прицел и, если очень повезет, то можно разглядеть его визуально, ибо ни ночных, ни тепловизионных прицелов на Су-30СМ нет», – пишут они. Позднее, комментируя появившиеся подробности об инциденте, авторы канала отметили, что это, по-видимому, первое поражение морского судна противокорабельной ракетой в рамках СВО.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России. Морское судно было уничтожено в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

    Кроме того, в ночь на вторник два украинских БПЛА были подавлены российскими средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море. Эксперты назвали украинские атаки морскими беспилотниками по гражданским объектам «новым пиратством».

    Коментарии (7)
    22 августа 2023, 13:25
    Самолет ВКС России уничтожил катер с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Самолет ВКС России уничтожил катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ у острова Змеиный

    Tекст: Алина Власенко

    Самолет ВКС России во вторник днем уничтожил недалеко от острова Змеиный быстроходный военный катер Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту, сообщили в Минобороны.

    Как сообщает Telegram оборонного ведомства, катер американского производства был уничтожен около 11.00 мск.

    Ранее истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

    Коментарии (17)
    21 августа 2023, 20:36
    Цены на газ в Европе за день выросли почти на 10%

    ICE: Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 9,7%, до 450 долларов за 1 тыс. кубометров

    Цены на газ в Европе за день выросли почти на 10%
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 9,7%, до 450 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE.

    Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 478,1 доллара (+16,5%) за 1 тыс. кубометров, что стало ценовым максимумом за день. Ценовой минимум в понедельник составил 427,9 доллара (+4,3%). Последние фьючерсы торговались по 450,1 доллара (+9,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 410,4 доллара за 1 тыс. кубометров, передает ПРАЙМ.

    Напомним, в прошлый четверг Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, когда в газовых отношениях России с ЕС будет поставлена точка.

    Коментарии (19)
    21 августа 2023, 21:37
    Туристов после фотосессии в Дагестане заподозрили в ЛГБТ-пропаганде

    МВД Дагестана после фотосессии в Сулакском каньоне начало проверку о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

    Tекст: Антон Никитин

    Полицейские в Дагестане проводят проверку по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в связи с фотосессией двух девушек в Сулакском каньоне, сообщили в пресс-службе МВД республики.

    В пресс-службе МВД Дагестана сообщили о проведении проверки по факту фотосессии двух девушек в Сулакском каньоне, вызвавшей широкий общественный резонанс. В ведомстве пояснили, что действия подобного характера будут проверяться правоохранителями на предмет состава правонарушения, предусмотренного статьей 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола)», передает РИА «Новости».

    В понедельник в Сети распространялись фотографии из Сулакского каньона в Дагестане, на которых участница телевизионного реалити-шоу «Пацанки» Лаурита Серебрякова якобы делает предложение другой девушке выйти замуж.

    Пресс-служба министерства по национальной политике и делам религий Дагестана отметила, что подобные фото и видео вызывают справедливое порицание и негодование у местных жителей. Ведомство призвало гостей республики учитывать местный менталитет и отказаться от действий, которые противоречат духовно-нравственным нормам Дагестана и России, воздержаться от подобных мероприятий и их съемок даже в закрытом формате.

    При этом депутат Госдумы Султан Хамзаев решил обратиться в генеральную прокуратуру и МВД России с просьбой организовать проверку в связи с этой информацией. Он отметил, что однополые браки в России запрещены, как и реклама/пропаганда ЛГБТ.

    Напомним, в апреле Роскомнадзор утвердил критерии оценки ЛГБТ-пропаганды. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.

    Коментарии (21)
    21 августа 2023, 20:44
    Тело пятого погибшего в коллекторах в Москве нашли возле парка «Зарядье»

    Tекст: Вера Басилая

    Количество погибших после незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве выросло до пяти человек, тело еще одного пропавшего нашли недалеко от парка «Зарядье», сообщили в экстренных службах.

    Спасатели сообщили, что подтверждена гибель пяти участников незаконной экскурсии в коллекторах Москвы. Одного погибшего обнаружили возле парка «Зарядье», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Москве-реке были найдены тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, еще одного нашли в коллекторе.

    До этого живой нашли девушку, самостоятельно спустившуюся в подземный коллектор в Москве. Источник сообщал о четвертом теле, найденном в московском коллекторе. Мэр Москвы заявил о продолжении поисков.

    Блогер объяснил гибель диггеров в подземельях Москвы «коллекторной войной».

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