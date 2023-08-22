Путин: Реальные доходы россиян выросли на 4,7% за первое полугодие

Tекст: Вера Басилая

«Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%», – цитирует ТАСС Путина.

Он отметил, что продолжается индексация МРОТ, так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. «С 1 января МРОТ был повышен на 6,3%, сейчас он составляет 16 тыс. 242 рубля в месяц. А с 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников», – заявил президент.

Также глава государства подчеркнул, что программа добровольных долгосрочных сбережений, которая стартует с начала 2024 года, позволит россиянам получить дополнительный доход и создать финансовую подушку безопасности.

Кроме того, Путин поставил задачу кабмину и ЦБ России сделать механизм максимально удобным для граждан, также правительству поручено установить конкретные ключевые показатели по программе на следующий год.

Ранее Путин заявил, что уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы.