Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.17 комментариев
Путин запланировал обратиться к участникам Делового форума в преддверии БРИКС
Кремль: Путин обратится к участникам Делового форума в преддверии саммита БРИКС
Российский лидер Владимир Путин в преддверии саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обратится к участникам Делового форума, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что по традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением, передает ТАСС.
Как указали в пресс-службе, в Йоханнесбурге Россию будет представлять делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В Кремле добавили, что на заседаниях саммита и во время неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Отмечается, что российский лидер проинформирует участников саммита о приоритетах председательства России в БРИКС, которое стартует в следующем году.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил желание обсудить вопросы повестки саммита БРИКС лично с российским коллегой Путиным.