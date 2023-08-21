Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
Китай подтвердил готовность сотрудничать с Россией в космосе после потери «Луны-25»
Китай подтвердил готовность сотрудничества с Россией в космосе после потери «Луны-25»
Китай готов продолжать комическое сотрудничество с Россией в космосе и после потери российской автоматической станции «Луна-25», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Таким образом, Пекин настроен продолжать широкое сотрудничество по созданию Международной научной лунной станции, передает ТАСС.
Дипломат указал, что Китай будет занимать открытую позицию и придерживаться принципов, обеспечивающих всеобщий доступ к программе. В целом, по его словам, Китай усилит научно-техническое взаимодействие для прогресса в сфере космических технологий.
Напомним, российская автоматическая станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли и прекратила существование.