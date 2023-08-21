Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.85 комментариев
Посол заявил о попытках США помешать полноценному участию России в АТЭС
Посол Бердыев заявил о попытках США помешать полноценному участию России в АТЭС
Вашингтон пытается помешать полноценному участию России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках председательства в организации, заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от России Марат Бердыев.
По словам дипломата, Россия, соглашаясь на председательство США в АТЭС, получила от Вашингтона подтверждение готовности обеспечить недискриминационный доступ всех делегаций на мероприятия. Однако теперь США создают препятствия для полноценного участия Москвы в деятельности АТЭС, что сказывается на результативности сотрудничества, передает РИА «Новости».
Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.