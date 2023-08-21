Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
Тело новорожденного ребенка обнаружили в туалете ТЦ в Москве
В туалете торгового центра на Свободном проспекте в Москве обнаружено тело новорожденного ребенка
Посетители торгового центра на Свободном проспекте обнаружили в санитарном узле ТЦ тело новорожденного ребенка, который был сильно не доношен, сообщила прокуратура Москвы.
В результате судебно-медицинской экспертизы планируется определить точную причину смерти ребенка. По предварительной информации, «плод соответствует 10–12 неделям беременности». Удалось выяснить личность матери. Ей 27 лет, сейчас она находится в медицинском учреждении, сообщает прокуратура в Telegram.
Считается, что ребенок имеет шансы родиться живым, если его гестационный возраст превышает 22 недели, передает РИА «Новости».