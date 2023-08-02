В Белгородской области сбит беспилотник

Губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, пострадавших нет

Tекст: Ольга Никитина

Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что разрушений и пострадавших в результате очередной атаки, по предварительной информации, нет.

19 июля губернатор сообщал, что ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 80 боеприпасов, в том числе сбросили с дронов гранаты и взрывные устройства, ранены пять человек, повреждены дома и линия электропередачи.