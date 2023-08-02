Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
В Белгородской области сбит беспилотник
Губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, пострадавших нет
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала вечером среды в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что разрушений и пострадавших в результате очередной атаки, по предварительной информации, нет.
19 июля губернатор сообщал, что ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 80 боеприпасов, в том числе сбросили с дронов гранаты и взрывные устройства, ранены пять человек, повреждены дома и линия электропередачи.