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Белгородский губернатор рассказал о более 80 выпущенных со стороны ВСУ снарядах
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 80 снарядов
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ВСУ за последние сутки выпустили по Белгородской области более 80 боеприпасов, в том числе сбросили с дронов гранаты и взрывные устройства, ранены пять человек, повреждены дома и линия электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Так, указал Гладков в Telegram по селу Нехотеевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 15. Также из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, на хуторе Бабка зафиксировано 13 прилетов, из-за чего повреждены три частных дома и линия электропередачи.
Одновременно в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино – зафиксировано восемь прилетов. В результате пострадали пять человек, у всех осколочные ранения.
Во вторник Гладков сообщал, что после обстрела вооруженными силами Украины окраины поселка Шамино в Белгородской области ранения получили пять человек.
В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.
Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.
О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.
В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.
Известные спортсмены раскритиковали Исинбаеву за слова о воинском звании
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Известные спортсмены сочли ошибкой заявление двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая на фоне возвращения на работу в МОК назвала свое звание майора «номинальным», и отметили, что вне зависимости от места проживания она прежде всего должна чувствовать себя россиянкой.
Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА «Новости», что воинское звание никак не может носить номинальный характер. Он рассказал, что является подполковником Советской Армии в отставке, и гордится этим, никакого стыда не испытывает. Не согласившись с мнением Исинбаевой, Тихонов подчеркнул, что звание майора нужно носить с гордостью.
Тихонов вспомнил, как после прыжка Исинбаевой в Лужниках, когда она установила мировой рекорд, он сравнил ее достижения с полетом Юрия Гагарина и назвал лучшей. «Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть Родина», – подчеркнул он.
В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений». «Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии», – предположил он.
Васильев считает, что многие спортсмены, в армии не служившие, не до конца понимают значения погонов на плечах. «Что же, их теперь казнить? Я против этого», – сказал он, отметив, что Исинбаева «неудачно высказалась». При этом Васильев уверен, что ничего плохого она не имела в виду, и призвал не заниматься травлей, а «поговорить спокойно», объяснить, что «офицер Российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие».
Он предположил, что Исинбаева имела в виду, что не несла реальной службы. Однако она принимала присягу и наравне с теми, кто стоит в строю, считается военнослужащим, подчеркнул Васильев. «Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – добавил он.
В понедельник Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят «номинальный характер», так как она никогда не состояла на службе Вооруженных сил России, не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Она сообщила, что в сентябре 2023 года ее международная деятельность в МОК, которому «потребовалось время во всем разобраться», будет возобновлена. Спортсменка, назвав себя «человеком мира», выразила уверенность, что не попадает ни под какие санкции.
Во вторник в пресс-службе МОК пояснили, что комиссия комитета по итогам проверки пришла к выводу, что «госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала» специальную военную операцию на Украине.
О том, что Исинбаева покинула Россию, стало известно недавно. Испанские СМИ писали, что спортсменка проживает на крупнейшем острове Канарского архипелага Тенерифе, отмечает «Комсомольская правда».
Между тем в Дагестане решили переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой.
Минобороны опубликовало видео с ударом возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны показало кадры удара возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска ракет для удара возмездия по украинским объектам за теракт на Крымском мосту.
Целями стали объекты в Одессе, в частности судоремонтный завод, где готовились беспилотные катера для диверсии.
Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Украина пожаловалась на оперативную реакцию ВС России на действия ВСУ
WP: В Киеве пожаловались на быстрые действия войск России на замыслы ВСУ
Российские военные быстро реагируют на приближение украинских войск и сразу же бьют по бронетехнике и противоминным средствам, заявили украинские чиновники Washington Post.
Официальные украинские лица пожаловались, что российская армия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике, противоминным средствам, в том числе по системе дистанционного разминирования MICLIC, пишет Washington Post, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада заявил, что ВСУ не смогут овладеть преимуществом на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ
Генерал ВС США Милли: Цена контрнаступления ВСУ будет высокой, оно будет долгим, сложным и кровавым
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За попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену», признал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что украинские военные продвигаются «постепенно и неспешно». По его словам, «наступление» ВСУ будет «медленным» и «сложным», у него будет «высокая цена», передает ТАСС.
При этом американский генерал предупредил, что «существенная часть боевой мощи украинцев еще не задействована». По его словам, Киев будет сам решать, где и когда задействовать резервы. Сейчас они «берегут свою боевую мощь», добавил глава КНШ.
Милли считает, что давать оценки контрнаступлению преждевременно. Ситуация, по его оценке, далека от провала. Он считает, что «предстоит еще много боевых действий». «Это будет делом долгим, сложным, кровавым», – подчеркнул Милли.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.
Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».
По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.
Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.
Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.
По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.
Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.
На Украине придумали альтернативный маршрут вывоза зерна
Посол Боднар: Украина хочет организовать поставки зерна через воды Болгарии и Румынии
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Киев на фоне прекращения действия зерновой сделки предлагает наладить поставки украинского продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Боднар в эфире телеканала «Рада» сообщил, что украинская сторона создала «фонд гарантирования рисков» и может со своей стороны привлекать компании, готовые предоставить корабли для перевозки зерна. По его словам, реализовать это можно без использования маршрута, который ранее утвердили Россия, Турция и ООН, передает ТАСС.
Украинская сторона, сообщил дипломат, предлагает маршрут через территориальные воды Румынии и Болгарии. Он полагает, что это позволит «минимизировать риски».
При этом Боднар считает, что при реализации этого предложения «должна быть ответственность международного сообщества».
МИД России ранее сообщал, что, согласно подписанному меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
G20 не смогла принять совместное заявление из-за Украины
Главы минфинов G20 не смогли согласовать совместное заявление из-за расхождения взглядов на украинский конфликт
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Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 не приняли совместное заявление из-за расхождений по российско-украинскому конфликту, сообщила глава индийского Минфина Нирмала Ситараман.
По ее словам, приняты только резюме председателя и итоговый документ.
Ситараман пояснила, что в феврале было взято за основу заявление с саммита G20 на Бали, полномочий менять формулировки у глав минфинов нет, поэтому решение по этому вопросу должно быть предоставлено лидерам во время сентябрьского саммита «Двадцатки», передает ТАСС.
В итоговом документе большинство стран резко осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие недостатки в мировой экономике.
Как отмечается в тексте, на встрече были и другие взгляды, и разные оценки ситуации и санкций. Такие же формулировки содержались в Балийской декларации, принятой в ноябре прошлого года по итогам саммита лидеров G20.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), но украинская тема будет там обсуждаться.
Минобороны: Военные биологи США создают управляемые эпидемии
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Работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять, рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран Кириллов отметил, что работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках КБТО и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кириллов также указал, что рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги из-за деятельности военных биологов США.
По его словам, американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания, и могут в лабораторных условиях получать инфицированных комаров и клещей.
«С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков, в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы», – отметил Кириллов.
Ранее Кириллов сообщал, что США выводят популяции насекомых – переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ.
Рогов сообщил о мощнейших взрывах в Одесской области
Мощнейшие взрывы прозвучали в ночь на среду, 19 июля, в Одесской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что удары, судя по всему, пришлись по портовой инфраструктуре.
Кроме того, в Сети появилось видео взрыва в порту Ильичевска Одесской области.
Тем временем очевидец сообщил ТАСС, что несколько громких взрывов отчетливо слышались возле порта Черноморска.
Также взрывы в ночь на среду прогремели в Киевской области, Харькове, подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
Накануне власти Одессы сообщали, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту.
Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»
Российский боец: Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
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Зенитные расчеты Южной группировки войск в ходе спецоперации применяют тактику «огневой колесницы», рассказал российский военнослужащий.
Военный заявил РИА «Новости», что в зоне СВО применяется опыт, полученный во время чеченской кампании. Так, отметил зенитчик, работа ведется по принципу «огневой колесницы»: когда одна машина отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.
По словам командира зенитного расчета, выезды часто происходят по ночам, «обработка» ведется «по площади», чтобы противник «не расслаблялся».
На опубликованном видео показаны кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на Авдеевском направлении.
Военнослужащий рассказал, что недостатка в снарядах сослуживцы не испытывают. Орудие, по его словам, очень скорострельное и эффективное. За минуту по позициям ВСУ выпускается около 400 снарядов только с одной машины, а если залп ведется с двух машин – то по 800, рассказал он.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».
В Германии назвали провалом обучение НАТО украинских военных
НАТО провалило обучение ВСУ, считает немецко-финский предприниматель, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Он считает, что НАТО и США прекрасно проявляют себя в информационных войнах, но ужасно в настоящем сражении. Обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО, заявляет предприниматель, провалилось, а военные расходы блока составляют 1,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, лидеры западных стран могут заставить Украину заключить мирное соглашение с Москвой из-за выпадов украинского президента Владимира Зеленского, считает обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Daily Telegraph: Западу и Украине придется пойти на территориальные уступки России
Daily Telegraph: Запад и Киев призвали готовиться к территориальным уступкам России в случае провала контрнаступления
Если украинское контрнаступления все-таки провалится, Киев и Запад будут вынуждены пойти на «территориальные уступки» России, что выльется для них в сокрушительное поражение, считает эксперт Лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.
Если ВСУ до начала зимы так и не смогут перерезать сухопутный коридор между Крымом и Россией и вернуть утерянные территории, то Запад начнет призывать Киев к территориальным уступкам Москве. Как пишет Daily Telegraph, к этому времени скажется усталость от конфликта, иссякнут международные запасы техники и боеприпасов, а западные политики в преддверии выборов обеспокоятся бюджетами на внутренние программы.
По словам Кларка, долго готовившееся украинское контрнаступление далось Киеву очень тяжело. К тому же ВСУ так и не получили часть обещанной Западом техники, сообщает телеканал «360».
Уже сейчас, отмечает эксперт, время действует против Украины, а будущая зима снизит активность украинской армии, что позволит России укрепить оборону.
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что за попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену».