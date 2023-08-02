Международный строительный чемпионат сформирует кадровый резерв отрасли

Руководство АНО «Россия – страна возможностей»: На строительном чемпионате формируется кадровый резерв отрасли

Tекст: Антон Никитин

Замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин анонсировал расширение списка номинаций чемпионата за счет направления гражданского строительства и участия «Школьной лиги» в соревновательном блоке, а также призвал представителей отрасли к участию в чемпионате.



«Посмотрите на результаты. За пять месяцев 2023 года объемы строительства достигли 4,3 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года – всего 3,7 млрд рублей. Это не абстрактные цифры, несмотря на внешние обстоятельства, строительство развивается по всем направлениям. Это в том числе и заслуга чемпионата. В таких соревнованиях участвует талантливая молодежь. У них интересные проекты с использованием цифровых технологий, которые позволяют нам увеличивать производительность труда и минимизировать затраты», – отметил Ломакин на пресс-конференции, посвященной организации и проведению III Международного строительного чемпионата в Санкт-Петербурге 17–20 октября 2023 года по теме этого сезона – «Технологии нового времени».

В свою очередь первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что на федеральных соревнованиях формируется кадровый резерв, ведь заявки на участие подают молодые талантливые специалисты, а их владение методами инженерии знаний становится драйвером развития отрасли. «Каждый конкурсант может реализовать свой талант и профессиональный потенциал на чемпионате. Мы поднимаем престиж профессии, привлекаем студентов и школьников, которые получают хороший старт, денежные призы на реализацию бизнес-идеи и возможность изучить свою страну в поездке от программы «Больше, чем путешествие», – подчеркнул Агафонов.

Международный строительный чемпионат был учрежден в феврале 2020 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Госкорпорацией «Росатом». Впервые Чемпионат состоялся в апреле 2021 года в Сочи, второй Чемпионат прошел в 2022 году в Казани. Третий Чемпионат состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 20 октября 2023 года, который включает в себя соревновательную, деловую и выставочную части. Главная тема мероприятия в этом году – «Технологии нового времени».



Организационным комитетом под председательством министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина запланировано приглашение экспертов от органов власти, бизнеса и науки из порядка 40 стран – участниц СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН и не только. Международный строительный чемпионат включен в план ежегодных мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года, а также является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».