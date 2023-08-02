Директор Российской библиотеки искусств поблагодарила Путина за ремонт здания

Директор Российской библиотеки искусств Колганова поблагодарила Путина за реставрацию здания библиотеки

Tекст: Антон Никитин

На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля Колганова отметила, что считает награду высокой оценкой той замечательной библиотеки, которую имеет честь возглавлять.

Она подчеркнула, что Российская государственная библиотека искусств отличается совершенно особыми заслугами, потому что в этой библиотеке создавались выдающиеся произведения отечественного искусства. По ее словам, здесь работали и работают замечательные люди, которые приносят славу российскому искусству, удивительный профессиональный, высокообразованный коллектив специалистов.

«Мы хотели поблагодарить за то, что сегодня наконец-то, впервые за два с четвертью века, наша библиотека, ее замечательное здание – памятник архитектуры – становится на ремонт и реставрацию», – сказала Колганова. Директор Российской государственной библиотеки искусств пригласила главу государства спустя незначительное время открыть деятельность библиотеки в новом, актуальном, аутентичном, отремонтированном здании.

Напомним, 10 июля Путин наградил Колганову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Напомним, в среду в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации отличившимся участникам СВО и выдающимся деятелям искусств, медикам, ученым. Так, российский лидер вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и другим. Всего 10 военнослужащих получили из рук президента звезды Героев России. Еще двое удостоены этого звания посмертно.