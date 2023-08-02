Директор Российской библиотеки искусств поблагодарила Путина за ремонт здания

  • Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии
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    США захотели стать частью зерновой сделки
    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»
    Эрдоган назвал возмездием за жестокость остановку поставок урана из Нигера во Францию
    В Госдуме предложили ввести экзамен для таксистов на знание Москвы
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших
    Войска РФ наступают на Южно-Донецком и Купянском направлениях
    Германия затягивает отправку Украине военной помощи
    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    10 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    19:25Цена нефти марки Brent на ICE превысила 86 долларов за баррель

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля 2023 года.

    19:17«Единая Россия» начала сбор предложений в народную программу в Херсонской области

    Во всех муниципальных округах Херсонской области, в том числе прифронтовых, проходят встречи кандидатов от партии «Единая Россия» с жителями.

    19:08В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

    Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

    18:59Российской фигуристке Самоделкиной предлагали выступать за Германию или Израиль

    Российской фигуристке Софье Самоделкиной в 2022 году предлагали перейти в сборные Германии или Израиля, сообщили СМИ.

    18:50Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью местному телеканалу заявил, что считает россиян азиатами, добавив, что, по его мнению, украинцы человечнее.

    18:42Глава Минпромторга посетил предприятия Запорожской области

    В ходе поездки в Запорожскую область вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров посетил предприятие «Бердянские жатки», которое производит машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, а также занимается ремонтом сельскохозяйственного навесного оборудования.

    18:34Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

    18:25В четырех регионах России проведут эксперимент по исламскому банкингу

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане вводится в качестве эксперимента правовой режим деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию.

    18:17Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки

    Прямой канал между Россельхозбанком и американским JP Morgan, предложенный Западом и ООН для зерновой сделки вместо SWIFT, закрыли 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    18:08В Минэнерго обсудили восстановление электросетей в новых регионах

    Оперативный штаб по обеспечению энергоресурсами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обсудил реализацию мероприятий по восстановлению магистрального электросетевого комплекса. Так, 25 из них закончены, работа еще по 10 – продолжается, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

    17:59В Латвии предупредили о массовой высылке россиян

    МВД Латвии выслало письма с просьбой покинуть страну в сентябре гражданам России, сообщил глава комиссии Сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак.

    17:50Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 10% налог для крупных компаний, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

    17:42ЕР определилась с кандидатами на должности глав новых регионов

    Генсовет партии «Единая Россия» определился с кандидатами на должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, решение будет направлено президенту.

    17:33Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

    Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Также ученики снова будут получать серебряные медали.

    17:25Навального приговорили к 19 годам по делу об экстремизме

    Мосгорсуд приговорил Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, сообщили в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где проходит выездное заседание суда.

    2 августа 2023, 18:43

    Директор Российской библиотеки искусств поблагодарила Путина за ремонт здания

    Директор Российской библиотеки искусств Колганова поблагодарила Путина за реставрацию здания библиотеки

    Tекст: Антон Никитин

    Директор Российской государственной библиотеки искусств Ида Колганова поблагодарила президента России Владимира Путина за награждение орденом «За заслуги в культуре и искусстве» и за решение о ремонте и реставрации исторического здания библиотеки.

    На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля Колганова отметила, что считает награду высокой оценкой той замечательной библиотеки, которую имеет честь возглавлять.

    Она подчеркнула, что Российская государственная библиотека искусств отличается совершенно особыми заслугами, потому что в этой библиотеке создавались выдающиеся произведения отечественного искусства. По ее словам, здесь работали и работают замечательные люди, которые приносят славу российскому искусству, удивительный профессиональный, высокообразованный коллектив специалистов.

    «Мы хотели поблагодарить за то, что сегодня наконец-то, впервые за два с четвертью века, наша библиотека, ее замечательное здание – памятник архитектуры – становится на ремонт и реставрацию», – сказала Колганова. Директор Российской государственной библиотеки искусств пригласила главу государства спустя незначительное время открыть деятельность библиотеки в новом, актуальном, аутентичном, отремонтированном здании.

    Напомним, 10 июля Путин наградил Колганову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Напомним, в среду в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации отличившимся участникам СВО и выдающимся деятелям искусств, медикам, ученым. Так, российский лидер вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и другим. Всего 10 военнослужащих получили из рук президента звезды Героев России. Еще двое удостоены этого звания посмертно.

    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

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    3 августа 2023, 14:04
    Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях.

    По словам Путина, ранее различные ведомства обратились к нему с просьбой продолжить закупку автомобилей иностранного производства, передает ТАСС.

    «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – заявил глава государства.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров.

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    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

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    4 августа 2023, 10:45
    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров африканских государств-участниц мирной миссии по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    В заявлении на сайте Кремля отмечается прогресс, достигнутый по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

    Лидеры стран также призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить зерновую сделку. Кроме того, в заявлении содержится обращение к ООН с просьбой высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза.

    В четверг вечером документ также был опубликован властями Южно-Африканской Республики. В нем Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений.

    Коментарии (14)
    2 августа 2023, 14:08
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин изложил принципиальную позицию Москвы в связи с прекращением действия зерновой сделки. В частности, президент подчеркнул, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части договоренности ее продление потеряло смысл.

    При этом Путин подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

    Кроме того, российский лидер указал, что Москвой прорабатываются надежные варианты поставок российского зерна наиболее нуждающимся в продовольствии странам.

    Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Коментарии (57)
    2 августа 2023, 13:05
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Песков: Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке после выполнения обязательств в отношении России

    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться не только к переговорам, но и к самой сделке, и президент Владимир Путин уже повторял это «сто раз», для этого сделка должна быть реализована в той части, которая касается России. Песков констатировал, что до сих пор этого сделано не было, передает ТАСС.

    В прошлый четверг президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка констатировал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено. Он подчеркнул, что помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Отвечая на вопрос о возможности возобновления участия России в сделке, Путин сказал: «утром деньги, вечером стулья». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия обыграла Запад выходом из зерновой сделки.

    Коментарии (10)
    2 августа 2023, 17:34
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    Путин заявил об отсутствии перспектив у политики Запада и Киева по уничтожению всего русского

    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    В ходе совещания он затронул тему интеграции новых регионов России в общероссийское культурное пространство, передает ТАСС.

    «Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», – сказал глава государства.

    Этому не мешают все попытки киевского режима запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и библиотек и уничтожить их. По его словам, «у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего».

    Коментарии (27)
    3 августа 2023, 14:31
    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина

    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина: Что ни делаем, получается автомат Калашникова

    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с представителями предприятий обрабатывающей промышленности положительно оценил деятельность Кировского завода и пошутил на тему разнообразия выпускаемой предприятием техники.

    На встрече с главой государства выступил гендиректор Кировского завода Сергей Серебряков, рассказав об основных направлениях работы и упомянув, что недавно на предприятии разработали машину для инженерных войск. В ответ Путин в шутку процитировал экс-премьера России Виктора Черномырдина: «С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова».

    Глава государства также отметил, что в последние годы Кировский завод после некоторых трудностей преобразился технологически и финансово, передает ТАСС.

    Кировский завод выпускает тракторы, бытовую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.

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    2 августа 2023, 13:45
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Эрдоган назвал черноморскую инициативу «мостом мира» и отметил, что приостановка зерновой сделки не пойдет никому на пользу. Турецкий лидер также отметил, что стоимость зерна после приостановки зерновой сделки выросла на 15%, а во время ее реализации снизились на 23%, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в республику. Дата визита пока не уточняется.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России.

    Коментарии (6)
    2 августа 2023, 21:20
    Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

    Песков: Встреча Путина и Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, место будет обговариваться

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    «Место [встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана] будет обговариваться, это не обязательно Турция», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что Эрдоган приглашает Путина к себе в Турцию, однако сам президент России на ночной пресс-конференции в Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты.

    Песков также сообщил, что темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки будут в повестке дня планируемой встречи президентов России и Турции, как и многопрофильные двусторонние отношения, и обмен мнениями по всем мировым делам. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что по теме продления зерновой сделки Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге.

    В среду президенты России и Турции провели телефонный разговор после перерыва в почти пять недель.

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    2 августа 2023, 14:38
    Путин вручил госнаграды артисту Винокуру и космонавту Шкаплерову

    Путин в Кремле вручил госнаграды народному артисту РСФСР Винокуру, космонавту Шкаплерову и другим выдающимся россиянам

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, среди которых народный артист РСФСР Владимир Винокур и замначальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина» Антон Шкаплеров.

    Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил из рук президента орден «За заслуги перед отечеством» I степени. Этой же наградой II степени был удостоен руководитель фракции социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов. Орденом Гагарина российский лидер наградил заместителя начальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина» Антона Шкаплерова, передает ТАСС.

    Орденом Почета была награждена президент Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни.

    Кроме того, Путин вручил ордена Пирогова, ордена Дружбы, ордена Почета, ордена за заслуги в культуре и искусстве, а также почетные звания заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля науки России и заслуженного строителя России.

    Напомним, 6 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

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    2 августа 2023, 17:43
    Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

    Путин вручил в Кремле госнаграды командиру добровольческого казачьего батальона «Сибирь» Ликонцеву и его заместителям

    Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

    Церемония награждения военных, проявивших себя в ходе специальной военной операции (СВО), прошла в Екатерининском зале Кремля, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

    В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву. Кроме того, глава государства наградил орденом Мужества заместителей командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина.

    «Это большая честь для всего российского казачества и высокая награда всем казакам, которые встали на защиту Отечества, а также братьям-казакам, которые не вернулись из боя», – сказал командир казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» на церемонии.

    Командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев (позывной Кан) стал первым казаком-добровольцем, которому присвоили звание Героя Российской Федерации, сообщает портал «Российское казачество».

    Комбат рассказал, что на фронте получил три контузии, один осколок продырявил каску, другой – ухо. При этом казак отказался от прохождения военно-врачебной комиссии и уже вернулся на фронт, к своим, а разбираться со своим состоянием планирует потом, как служба закончится. Ликонцев считает, что полученная им награда – это награда всех казаков, так как он был не один. Он рассказал, что в добровольцы сейчас идет много сибиряков, и пожелал им оставаться казаками и всегда иметь цель, ради которой идешь в бой и вернешься домой.

    «Когда есть ради чего возвращаться домой – всегда выживешь, любите свое Отечество и продолжайте выполнять свой долг, который дедами предписан», – сказал комбат.

    За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на самых горячих направлениях СВО, к государственным наградам представлен 1621 казак, 576 казаков уже получили награды.

    Напомним, 12 июля глава государства присвоил командиру добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в составе добровольческой казачьей бригады «Терек» Олегу Ликонцеву звание Героя Российской Федерации. В том же месяце казачий батальон «Терек» отпраздновал годовщину создания подразделения на передовой СВО под Соледаром.

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    4 августа 2023, 14:37
    Путин подписал закон о блокировке счетов попавших под санкции иностранцев

    Путин подписал закон о блокировке счетов и имущества попавших под санкции иностранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, попавших под российские санкции.

    Согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, блокировка средств может применяться в случае недружественных действий иностранных государств, представляющие угрозу интересам и безопасности России и нарушают права и свободы россиян. Решение о применении мер будет принимать президент по предложению Совбеза России.

    Кроме того, закон дополнен понятием «блокируемые лица», таковыми будут считаться те, чьи средства будут заблокированы. К ним также будут относиться подконтрольные иностранным организациям юрлица, в которых такие организации и граждане вправе прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50% голосов в высшем органе управления.

    Организации, осуществляющие операции с деньгами и иным имуществом, а также операторы информсистем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена ЦФА должны будут блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц. Банк России в случае невыполнения этих обязанностей может отозвать у них лицензию.

    Кроме того, организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша попавшим под санкции участникам игр.

    Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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    3 августа 2023, 13:41
    Путин: Связанный с дефицитом кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Путин: Основанный на дефиците кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Tекст: Алина Власенко

    Рост зарплат в обрабатывающей промышленности, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    Глава государства выразил мнение, что рост заработной платы на многих предприятиях вызван дефицитом рабочей силы, что плохо сказывается на положении малых и средних предприятий.

    «Я так понимаю, вы все-таки наиболее квалифицированных специалистов оттуда подтягиваете к себе. … В конечном итоге это будет подрывать экономику предприятий», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что повышение производительности труда является принципиальным вопросом, и напомнил, что правительство успешно работает над этим. По словам Путина, в базовых отраслях в целом наблюдается фронтальный рост промышленного производства.

    Ранее Путин заявил, что данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход».

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    1 августа 2023, 19:56
    Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде
    Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу, сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где были обсуждены вопросы соцпомощи для граждан и создание Совета по интеграции новых регионов.

    «Страны Запада в последние годы пытались затормозить развитие России и сломать нашу экономику с помощью санкций и прочего внеэкономического давления. После начала СВО эта активность вышла на более высокий уровень. Главная их цель – вызвать социальное напряжение в обществе. Они надеялись, что России придется секвестрировать бюджет и свернуть многие социальные программы», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Однако комплекс мер, вовремя принятый президентом, Советом Федерации, Госдумой и правительством, позволил сохранить в нашей стране полный объем соцпомощи и все меры поддержки граждан. Именно об этом сегодня доложила президенту Владимиру Путину спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Все россияне, особенно семьи с детьми, пенсионеры и учащиеся продолжают получать необходимую помощь», – подчеркнул эксперт.

    «Отдельно скажу: интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу для всей страны, в том числе для последовательных законотворческих инициатив и решений Федерального собрания. Сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов. Необходимо привести нормы, действующие в новых регионах, в соответствии с нашими федеральными законами. Это говорит о важности предложения Матвиенко создать Совет по интеграции новых регионов», – резюмировал аналитик.

    Во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила главу государства за участие в Совете законодателей, за уважительное отношение к институту парламентаризма и ко мнению депутатов всех уровней, сообщает Кремль. «Они решают очень важные задачи, особенно в региональном смысле, работают на земле, что называется, непосредственно с людьми», – отметил в ответ Путин.

    «Мы на весенней сессии рассмотрели порядка 500 законов, выросла активность сенаторов: 70 законов были либо инициированы ими, либо приняты с участием других участников законодательной инициативы. Приоритет – поддержка экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций. Также мы приняли около 80 социально значимых законов. Все соцгарантии выполняются, не остановлен ни один нацпроект. Детский бюджет – почти 2,5 трлн рублей», – указала Матвиенко.

    Для поддержки участников СВО и членов их семей сенаторы приняли порядка 60 законов. «В каждом регионе есть свои программы по поддержке участников СВО. Сенаторы в этом принимают самое непосредственное участие. Также мы приняли много законов для интеграции новых регионов в правовое, экономическое, социальное пространство России», – добавила она.

    Кроме того, она предложила Путину поддержать создание при верхней палате парламента Совет по интеграции новых регионов. По замыслу он будет следить за соответствием Конституции законов, принимаемых региональными парламентами, а также заниматься в целом парламентским контролем по всем ключевым вопросам.

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