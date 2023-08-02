В АТОР назвали самые выгодные направления для отдыха до конца летнего сезона

АТОР: Дешевле всего можно отдохнуть до конца летнего сезона в Крыму и Египте

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в августе-сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму. Из зарубежных направлений самый дешевый отдых, скорее всего, будет в Египте и ОАЭ, передает ТАСС.

Так, недельная поездка в Крым в августе или сентябре обойдется минимум в 50 тыс. рублей на двоих, в среднем ценовом сегменте – в 70 тыс. рублей.

Эксперт отметила, что недорогими зарубежными направлениями для пляжного отдыха зимой являются Египет, ОАЭ и Таиланд.

При этом Ломидзе добавила, что касательно горнолыжных туров, то бюджетные варианты размещения можно найти в Шерегеше и на Красной поляне при условии раннего бронирования.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как необычные направления отдыха россияне выбирают в этом году.