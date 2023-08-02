Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
В АТОР назвали самые выгодные направления для отдыха до конца летнего сезона
АТОР: Дешевле всего можно отдохнуть до конца летнего сезона в Крыму и Египте
Дешевле всего можно отдохнуть внутри России до конца летнего сезона в Крыму, а за рубежом – в Египте и ОАЭ, сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, в августе-сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму. Из зарубежных направлений самый дешевый отдых, скорее всего, будет в Египте и ОАЭ, передает ТАСС.
Так, недельная поездка в Крым в августе или сентябре обойдется минимум в 50 тыс. рублей на двоих, в среднем ценовом сегменте – в 70 тыс. рублей.
Эксперт отметила, что недорогими зарубежными направлениями для пляжного отдыха зимой являются Египет, ОАЭ и Таиланд.
При этом Ломидзе добавила, что касательно горнолыжных туров, то бюджетные варианты размещения можно найти в Шерегеше и на Красной поляне при условии раннего бронирования.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как необычные направления отдыха россияне выбирают в этом году.