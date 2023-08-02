Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил грантовый конкурс партии для молодежи

«Молодежь стремится уехать из посёлков и малых городов в поисках перспектив, красивой жизни, которую они видят в интернете. К сожалению, сельская местность не может обеспечить высокий уровень жизни, самореализацию, комфорт и возможности для воспитания детей», – сказал Слуцкий.

Системная государственная задача – ответить на эти вызовы. ЛДПР поможет молодым людям из поселков и малых городов раскрыть свой потенциал, подчеркнул он.

Партия поддержит молодежные инициативы на селе, связанные с развитием своей страны, патриотическим воспитанием, творческим потенциалом молодежи, спортом.

По данным ВЦИОМ, причины оттока молодежи из поселков и небольших городов в крупные заключаются в желании получить хорошее образование и подходящую работу. 54% молодых людей уверены, что реализовать это можно только в крупных городах, таких как Москва и Петербург.

ЛДПР будет помогать не только средствами гранта, но и консультациями и поддержкой. Молодежные отделения в каждом из 89 регионов страны всегда открыты и готовы оказать помощь в составлении бизнес-плана, проведении рекламной акции, даже в написании учебно-методических рекомендаций.

По мнению Слуцкого, одними личными инициативами и грантами проблемы молодежи на селе не решить. Необходимо пересматривать работу домов культуры и библиотек, которые должны быть доступны и в вечернее время, хотя бы по определенным дням, чтобы молодежь могла там проводить мероприятия, общаться. Молодежная организация ЛДПР подготовит решения и для увеличения количества общественных пространств в регионах. Например, в Пермском крае их всего 11, а вот баров – более 600.

«Будем изменять ситуацию», – подчеркнул Слуцкий.

Также лидер партии объявил Год работы Молодежки ЛДПР на селе.

«Приветствую и поддерживаю желание Молодежной организации ЛДПР идти к молодежи, живущей в поселках и небольших городах. Мы создадим полноценные местные отделения, где будет собираться инициативная, эрудированная, вдумчивая молодежь. Активисты ЛДПР начнут развивать точки притяжения для молодых – креативные общественные пространства для общения, занятий спортом, качественного интеллектуального досуга. Ребята не виноваты, что живут там, где нет интересных секций или кружков. Мы создадим механизмы, чтобы дети и молодежь смогли самореализоваться там, где родились», – подчеркнул Слуцкий.

Смысл проведения Года работы Молодежки ЛДПР в малых городах и поселках состоит в объединении усилий партии и молодежного крыла для развития этих территорий, создания комфортных условий для молодежи.

В рамках тематического года будет проведен грантовый конкурс ЛДПР, который поможет неравнодушным гражданам реализовывать свои идеи в родном селе или городе. Принять участие в конкурсе смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Основными направлениями проекта станут спорт, досуг и патриотическое воспитание.

Молодежная организация ЛДПР разрабатывает ряд проектов для их совместной реализации с молодежью малых городов и поселков. Кроме того, активисты готовы помогать, передавать опыт, учить и быть наставниками для тех, кто только начинает свое профессиональное развитие.

Слуцкий отметил важность пересмотра работы культурно-досуговых учреждений в селах.

«Необходимо сделать местные клубы, дома культуры, библиотеки центрами привлечения молодежи. Режим работы этих учреждений не совпадает с графиком жизни молодых ребят. Когда они свободны и хотят заниматься хобби, площадки для этого уже закрыты. Куда остается идти? Только в бар. Молодежи негде организовывать досуг. Будем заниматься этим вопросом», – добавил Слуцкий.

Ежегодный слет Молодежной организации ЛДПР объединил порядка 120 членов Молодежной организации, руководителей волонтерских центров и активистов из 89 субъектов России, в том числе из ДНР и ЛНР. Также на слет были приглашены и представители сельских отделений Молодежной организации ЛДПР, открытые в рамках одного из пилотных проектов Молодежки по работе с селом.