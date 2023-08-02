Экс-разведчик США: Россия каждый день становится сильнее, а Украина ослабевает

  • Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие
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    В каких странах Африки пока не любят Россию
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    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    Историк: Европа и США разрушили все достижения Потсдамской конференции
    Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    Путин поздравил ВДВ с праздником
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    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

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    Новости
    13:15Кремль объяснил выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

    Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в соответствии с законодательством и в связи с текущей обстановкой в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:14МИД решил рассматривать протесты Токио как вмешательство во внутренние дела

    Протесты Японии в отношении Курильских островов Москва будет расценивать как вмешательство во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    13:12В Кремле оценили отказ кабмина России от предложения выйти из МВФ

    Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия России в Международном валютном фонде (МВФ), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    13:10В Подмосковье началась вторая смена форума «Территория смыслов»

    В Солнечногорске открылась вторая смена всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодежь.События.

    13:05Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    13:02Минобороны объявило о старте учений в Балтийском море

    В акватории Балтийского моря со 2 августа проходят военно-морские учения «Океанский щит-2023» под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, сообщило Минобороны.

    12:58Песков: Вопросом обвинений Трампа должны заниматься американцы, а не Россия

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку этот вопрос не входит в повестку дня Кремля.

    12:56Главу «Яндекса» оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+»

    Гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский оштрафован судом на 200 тыс. рублей за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ-тематики без маркировки «18+».

    12:54Песков сообщил о начавшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время проводят телефонный разговор после перерыва в почти пять недель, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    12:48Песков: Идея создания расширенного аналога БРИКС не обсуждается

    Создание новой организации, более широкого аналога БРИКС, пока не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    12:45Экс-разведчик США: Россия каждый день становится сильнее, а Украина ослабевает

    Решения президента Владимира Путина в рамках спецоперации на Украине укрепляют Россию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    12:41Въезд в Уфу перекрыли из-за человека с гранатой

    Башкирское МВД устанавливает обстоятельства происшествия на въезде в Уфу, из-за которого перекрыли дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.

    12:38Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие

    Автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ выдали членам территориальной самообороны в Белгородской области.

    12:34Прокуратура начала проверку Виктории Боню на пропаганду наркотиков

    Прокуратура Москвы организовала проверку в отношении телеведущей и блогера Виктории Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ в Сети, сообщил источник в правоохранительных органах.

    12:28В Чувашии найдено тело перевернувшегося на катере на Волге мужчины

    В Чувашии человек за рулем катера перевернулся в непогоду на Волге, найдено его тело, сообщили в МЧС России.

    2 августа 2023, 12:45

    Экс-разведчик США: Россия каждый день становится сильнее, а Украина ослабевает

    Экс-разведчик США Риттер: Россия с каждым днем становится сильнее, а Украина слабее

    Tекст: Алина Власенко

    Решения президента Владимира Путина в рамках спецоперации на Украине укрепляют Россию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Как заявил Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, в ходе спецоперации Украина с каждым днем ослабевает, в то время как Россия становится сильнее.

    Бывший разведчик также обратил внимание на то, что ВСУ уже почти два месяца ведут контрнаступление, но не дошли даже до первой линии обороны. При этом погибли тысячи украинских военных и потеряна треть поставленного НАТО оружия, , передает РИА «Новости».

    Ранее газета Welt сообщила, что провальное украинское контрнаступление продемонстрировало, что Вооруженные силы Украины не смогут дать достойный отпор России предстоящей зимой, и Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой под давлением Запада.

    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».


    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (23)
    2 августа 2023, 02:59
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    После доклада главы разведки Украины Буданова Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    @ President of Ukraine/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Украинский президент выступил с угрозами в адрес России.

    Зеленский рассказал, что «отдельный подробный доклад» сделал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Россия «точно почувствует последствия» украинской «работы». «Серьезно почувствует», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. После этого в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (32)
    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (21)
    1 августа 2023, 13:45
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции около Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Новомлынском, Тимковкой, Кисловкой, Котляровкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Общие потери противника за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, одна бронемашина, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации успешно отражены три атаки противника у Райгородка, Невского и Червоной Дибровы ЛНР, отчитались в Минобороны.

    В районе Тернов Донецкой народной республики (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР, Дружелюбовкой Харьковской области, Торским и Серебрянкой ДНР.

    За минувшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 40 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, сообщил Конашенков.

    Поблизости от Стецковки Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

    Средствами ПВО за сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожен 21 украинский беспилотник около Залимана ЛНР, Новоандреевки, Спорного, Берестового, Кременца, Вольного ДНР, Мичурина, Балочки, Конских Раздоров Запорожской области, Старой Збурьевки, Раденска и Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (22)
    2 августа 2023, 03:58
    Взрывы прогремели на Украине

    В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.

    Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.

    Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.

    «Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».

    Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.

    Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (7)
    1 августа 2023, 14:00
    Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка

    Tекст: Алина Власенко

    Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    В Telegram оборонного ведомства уточняется, что Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки колонны украинской техники на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (24)
    2 августа 2023, 06:48
    Власти Одесской области сообщили о пожарах

    Глава Одесской областной администрации Кипер сообщил о пожарах на объектах инфраструктуры

    Власти Одесской области сообщили о пожарах
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области Украины возникли пожары, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

    Кипер сообщил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб, передает ТАСС.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины. В частности, взрывы прогремели в Измаиле, который является крупным портом на Дунае.

    Коментарии (12)
    2 августа 2023, 10:10
    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после ночных взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    После ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Глава государства подтвердил наличие повреждений, добавив, что самые значительные из них зафиксированы на юге страны, передает ТАСС.

    Ночью в Измаиле Одесской области произошли взрывы. Также сообщалась о работе ПВО в Киеве. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары.

    Коментарии (16)
    1 августа 2023, 22:52
    Украинские телефонные мошенники стали террористами

    Телефонные мошенники перестали ограничиваться выманиванием денег у россиян и стали провоцировать жертв на преступления

    Tекст: Антон Антонов

    В России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, пишут СМИ, связывая изменения с деятельностью украинских спецслужб.

    Как и прежде, мошенники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов. Они убеждают жертву, что с ее счета собираются «украсть деньги», подговаривают набрать кредитов и перевести на счет аферистов, пишет «Комсомольская правда».

    Однако если прежде мошенники на этом останавливались, то сейчас они уговаривают своих жертв «участвовать в операции по поимке тех самых негодяев». «Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат», – сообщает «КП».

    Так, 53-летний житель Санкт-Петербурга поджег дверь и попытался протаранить ворота на машине. Объясняя свои действия, он заявил, что в соцсетях ему «написал сотрудник ФСБ Колесников, сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины», которые якобы находятся в военкомате. Как указывает «Комсомольская правда», «лже-силовик, вероятно, сам и звонил с Украины».

    В Воронежской области «сотрудник ЦБ» заявил 24-летней учительнице истории, что неизвестные оформляют на нее кредит, и велел ждать «звонка от правоохранителей», а те уже «подключили девушку к «спецоперации», велев ей «бросить зажигательную смесь в военкомат, где организовали свой штаб преступники».

    Указывая на стремительную «мутацию» телефонных мошенников, издание рассказало, как весной 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской правды» Татьяну Адабаш мошенник, представившийся офицером ФСБ, убедил перевести 2,6 млн рублей и спрятаться в соседнем регионе. Женщине внушили, что она должна скрываться от преступников.

    Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев считает вероятным, что преступные кол-центры на Украине «находились ранее или теперь поступили на финансирование от украинского режима и спецслужб Киева, которые их переориентировали».

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую  телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (14)
    1 августа 2023, 22:21
    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД

    Моравецкий раскритиковал решение МИД Украины вызвать польского посла Цихоцкого

    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Украины не должен был вызывать польского посла Бартоша Цихоцкого из-за недовольства словами министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что «вызов польского посла – представителя страны, который остался единственным в Киеве», когда Россия начала специальную военную операцию, «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши. При этом Моравецкий обещал «всегда защищать доброе имя Польши, ее безопасность». Он заверил, что для польских властей интересы какой-либо другой страны не будут преобладать над интересами Польши.

    Напомним, Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. МИД Украины заявил послу, что высказывания Пшидача являются неприемлемыми.

    Коментарии (20)
    1 августа 2023, 16:07
    Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева

    МИД Украины вызвал посла Польши после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева

    Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева
    @ Sebastian Scheiner/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

    В сообщении утверждается, что во время встречи послу Польши было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь не соответствуют действительности и являются неприемлемыми, передает РИА «Новости».

    В украинском министерстве добавили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.

    По сообщению украинского издания «Европейская правда», Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.

    Напомним, в июле министр обороны Британии Бен Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что Киев относится к Западу как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.

    После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны добавил, что Киев не возражал бы, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.

    Как отметил политолог Владимир Скачко, в Киеве не осознают последствий скандала с Британией. В Европе допустили, что Запад может заставить Украину начать переговоры с Россией из-за поведения Киева.


    Коментарии (17)
    2 августа 2023, 11:48
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области

    Врио губернатора Балицкий сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области

    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Алина Власенко

    Штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения и была уничтожена российской артиллерией.

    Балицкий добавил в Telegram, что сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские военнослужащие начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

    Коментарии (5)
    2 августа 2023, 08:10
    Ночные взрывы в Киеве продолжались в течение десяти минут

    Очевидцы сообщили, что взрывы в Киеве в ночь на среду раздавались в течение десяти минут

    Tекст: Алина Власенко

    В ночь на среду в украинской столице произошло не менее четырех взрывов, их было слышно на протяжении десяти минут, сообщили очевидцы.

    По их словам, первый взрыв раздался около 2.50. В Киеве работала система противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в Киеве ночью продолжалась больше часа. По словам мэра города Виталия Кличко, взрывы произошли в Голосеевском, Святошинском и Соломенском районах.

    Тем временем в 7.28 мск повторная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 08:27
    Mysl Polska: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины

    Главред Mysl Polska Энгельгард: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины

    Mysl Polska: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Проукраинская позиция Варшавы загнала польские власти тупик, пишет главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард.

    Пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – пишет Энгельгард в Mysl Polska.

    Он также назвал абсурдными заявления польских политиков о гибели украинцев за свободу поляков, поскольку на деле украинский конфликт касается только отношений Москвы и Киева, передает РИА «Новости».

    Ранее польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

    Коментарии (3)
    1 августа 2023, 20:48
    Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен

    Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен

    Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете русских песен
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Закон о запрете использования российского музыкального продукта в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг и ужесточения за это ответственности зарегистрировали в Верховной раде, сообщили украинские СМИ.

    Использование русских фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов влечет за собой штраф от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов, пишет Страна.ua.

    Депутаты, разработавшие законопроект, напомнили о «возмутительном случае», когда в Киевской области посетительницу караоке за замечания об исполнении песни на русском языке вытолкали из заведения его работники. Их наказали штрафом в 170 гривен, что, по мнению украинских законодателей, не может считаться адекватным наказанием за такое нарушение.

    Кроме того, депутаты считают, что «музыкальный продукт государства-агрессора может создать иллюзию привлекательности российской идентичности, наличия общих интересов». Кроме того, в пояснительной записке указано, что русские песни и композиции русских исполнителей «были информационными спецоперациями, направленными на ослабление Украины».

    Ранее суд во Львове признал молодого человека, исполнявшего песню рок-музыканта Виктора Цоя, виновным в мелком хулиганстве и вынес ему предупреждение. До этого в Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за прослушивания песни на русском языке.

    Напомним, в середине июля киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.

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