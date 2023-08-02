Экс-разведчик США: Россия каждый день становится сильнее, а Украина ослабевает

Экс-разведчик США Риттер: Россия с каждым днем становится сильнее, а Украина слабее

Tекст: Алина Власенко

Как заявил Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, в ходе спецоперации Украина с каждым днем ослабевает, в то время как Россия становится сильнее.



Бывший разведчик также обратил внимание на то, что ВСУ уже почти два месяца ведут контрнаступление, но не дошли даже до первой линии обороны. При этом погибли тысячи украинских военных и потеряна треть поставленного НАТО оружия, , передает РИА «Новости».

Ранее газета Welt сообщила, что провальное украинское контрнаступление продемонстрировало, что Вооруженные силы Украины не смогут дать достойный отпор России предстоящей зимой, и Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой под давлением Запада.