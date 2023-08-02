По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
Пентагон признал неспособность ВПК США функционировать на нужном уровне
Пентагон: Спецоперация на Украине показала неспособность американского ВПК функционировать на нужном уровне
Спецоперация на Украине показала, что военно-промышленный комплекс США не в состоянии функционировать на необходимом уровне, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.
По словам Карлин, спецоперация на Украине заставила американские власти осознать необходимость устроить турбонаддув для военно-промышленной базы США. Он подчеркнул, что в настоящее время американская военно-промышленная база не способна функционировать на нужном уровне, передает ТАСС.
В этой связи Карлин подчеркнула, что Вашингтон увеличил финансирование ВПК, чтобы гарантировать надлежащие результаты.
Ранее Bloomberg сообщал, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы.