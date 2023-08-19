Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76 человек

Tекст: Вера Басилая

В сообщении ведомства, уточняется, что с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе шестеро детей, все они употребляли в пищу шаурму. Всего пострадали 76 человек, из них – 19 детей, передает ТАСС.

Всего госпитализировано 34 человека, из них – 11 детей, остальные на амбулаторном лечении.

Отмечается, что приобретали шаурму в пяти предприятиях общественного питания быстрого обслуживания города Владимира с 15 по 17 августа. На всех объектах выявлено неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, их работа временно приостановлена.

Ранее было выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью из-за отравления шаурмой, в том числе 13 детей. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.