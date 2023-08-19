Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.0 комментариев
На «Таврида.АРТ» представили современную российскую поэзию
В рамках фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в пятницу, 18 августа, прошел концерт проекта «Настоящие», на котором зрители познакомились с современной российской поэзией и авторской песней.
Произведениями в стихах и песнях об актуальных событиях, происходящих в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожских областях, поделились 11 авторов-исполнителей: Антон Шагин, Марк Лешкевич, Татьяна Коптелова, Дмитрий Ларионов, Роман Сорокин, Александр Антипов, Софья Юдина, Елизавета Малышева, Камилия Латыпова, Павел Черток, Анастасия Шаповал.
Их поддержали музыканты-резиденты арт-кластера «Таврида»: Сергей Нихаенко, Владимир Бабенко, Василий Пасечник, Артем Азаров (Тема Куба) и Ксения Лебедева (Lebedeva).
Кроме того, на фестивале выступили Олег Газманов, Владимир Машков, резиденты арт-кластера «Таврида» музыкальная группа Grinkevich и самая юная из артистов – певица Елизавета Маринич. Также в концерте приняли участие поэт-участник СВО, победители кастинга проекта в рамках образовательного заезда «Только в России» и победители конкурса «Контекст».
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля зрелищных искусств – одной из пяти частей программы фестиваля «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодежи), который с 17 по 21 августа проходит в Крыму.