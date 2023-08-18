Южная Корея выдала Москве обвиняемого в финансировании террористов

Эксперт: Отказом от транзита российского газа Украина угождает США

Эксперт Юшков: США заставляют Украину отказаться от транзита российского газа

Tекст: Евгений Поздняков

«С экономической точки зрения Украине было бы выгодно сохранить транзит российского газа. Но политическая составляющая сейчас играет не меньшую роль – офис Зеленского долгое время вел информационную работу по очернению Москвы», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Украинские власти настолько обострили ситуацию, что любые попытки найти приемлемое решение в рамках диалога с Газпромом непременно закончатся недовольством как офиса Зеленского, так и простых граждан. И это не говоря о колоссальной роли США в истории с транзитом», – отмечает собеседник.

«Вашингтон давно заинтересован в разрыве газового сотрудничества России и Европы. Штаты, судя по всему, инициировали взрывы на «Северных потоках», давили на ЕС с просьбой отказаться от любого ресурсного взаимодействия с Москвой», – подчеркивает эксперт.

«Следующим шагом Америки вполне может стать запрет транзита через Украину. Тем не менее сделать это окажется достаточно трудно, поскольку сами по себе долгосрочные контракты постепенно теряют свою актуальность», – считает Юшков.

«Украина перешла на европейскую систему контрактования транзитных мощностей. Соответственно, страна обязана регулярно проводить аукционы на использование мощностей своей газовой системы. Газпром, таким образом, может ежедневно покупать себе лоты на суточную прокачку газа, поскольку против него до сих пор не введены санкции», – акцентирует собеседник.

«Однако подобная система невыгодна самой Украине, поскольку страна не получает точной гарантии покупки транзита на протяжении долгого времени. Фактически перед офисом Зеленского возникает угроза того, что Газпром летом вообще не станет закупать мощности. В этом случае инфраструктура будет простаивать», – уточняет эксперт.

«Долгосрочные контракты порождают стабильность и предсказуемость экономики. Сохранение текущих отношений было бы выгодно и России, поскольку в настоящее время нет иных газопроводов, с помощью которых мы могли бы выполнить обязательства по договорам с Европой. Остаться на этом рынке – задача принципиальная», – резюмирует Юшков.

Ранее на Украине заявили, что страна не будет стороной переговоров с Москвой по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Об этом сказал министр энергетики государства Герман Галущенко. По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности региона функционировать вообще без российских ресурсов».

Как отмечает РБК, действующие договоренности были достигнуты в 2019 году сроком на пять лет. Их действие истекает в конце 2024 года. По условиям соглашения Газпром должен прокачать через Украину 225 млрд кубометров газа, в том числе 65 млрд в 2020 и по 40 млрд каждый следующий год.

При этом еще в мае глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов говорил, что Украина не может и не должна перекрывать трубопроводы, поскольку нуждается в регулярных доходах от транзита. Об этом писала газета The Washington Post. Он отмечал, что страна хочет быть надежным партнером для европейских государств, которые до сих пор зависят от ресурсов Москвы.

Напомним, несмотря на боевые действия и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. При этом еще в июне Галущенко заявил, что страны вряд ли смогут договориться о продлении имеющихся соглашений.