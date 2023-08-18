Полянский назвал Зеленского военным преступником по «логике» США

Полянский со ссылкой на оценки Вашингтона назвал Зеленского военным преступником

Tекст: Антон Антонов

На заседании СБ ООН Полянский напомнил, что США десятилетиями называли «военными преступниками всех тех, кто применял» кассетные боеприпасы. В таком случае сами США являются «прямыми пособниками» военных преступников. Он назвал ложью заверения Вашингтона о том, что «поставляемое на Украину кассетное оружие якобы не будет использовано в нарушение норм» международного гуманитарного права. При этом, как отметил Полянский, «особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают».

Полянский сказал, что все больше стран «осознают истинные причины украинского кризиса», как и то, что передача Киеву вооружений мешает «поиску путей урегулирования», передает ТАСС.

Заместитель постоянного представителя России при ООН указал, что российские войска «достаточно успешно продвинулись в Харьковской области и готовятся освобождать Купянск». Киев же «замалчивает подобную невыгодную для себя динамику», но при этом «объявил о принудительной эвакуации», поскольку многие местные жители предпочли бы «дождаться прихода российских войск», сказал Полянский.

Он указал на провал контрнаступления украинских сил, назвав его «агонией киевского режима». Была задействована «вся натовская военная машина, потрачены миллиарды из карманов западных налогоплательщиков», но «гора родила мышь», заявил Полянский.

Полянский заявил, что Зеленский загнал Украину в тупик и вынужден «продолжать посещать иностранные саммиты и клянчить помощь». Однако, по словам российского дипломата, украинский народ рано или поздно начнет задавать правильные вопросы и захочет привлечь к ответственности истинных архитекторов нынешнего кризиса. «Многие из них, как мы все прекрасно понимаем, представлены в этом зале и сегодня опять будут повторять свою неубедительную мантру про необходимость продолжения военной помощи Украине как жертве агрессии», – сказал он.

На заседании Совета Безопасности заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу заявила, что «сообщения о поставках и применении кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство». Она отметила, что представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призывал «отказаться от применения вооружений этого типа и оставить их в прошлом».

Напомним, Украина использует поставленные США кассетные боеприпасы. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку Киеву этих боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

