  • Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией
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    Британия засылает против России в Африку украинских боевиков
    Эксперт: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну
    В Совфеде озвучили наказание за публикацию видео атак дронов
    Кнайсль объяснила, почему рязанская деревня лучше Мальдив и Сейшел
    В Брянской области ликвидированы украинские диверсанты
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Урожайном
    В Крыму озвучили сумму штрафов за фото и видео с военными объектами
    В Турции заявили о снижении вероятности возобновления зерновой сделки
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    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    30 комментариев
    16 августа 2023, 18:12

    Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в России, но отметил, что «рыбные четверги» в СССР были связаны, скорее, с нехваткой мяса.

    «Дмитрий Николаевич (Патрушев, глава Минсельхоза), вы как ключевой орган, как ключевое министерство просто займитесь организацией этой работы по подготовке комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции. Договорились, ладно?» – приводит слова президента ТАСС.

    Он также отреагировал на слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который вспомнил о советской практике «рыбного дня».

    «Вы вспомнили «рыбные четверги» в Советском Союзе, но я не думаю, что тогда решения соответствующих властей были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, ну и производство их было недостаточным», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал неизбежным появление параллельных международных спортивных организаций из-за политизации существующих.

    15 августа 2023, 22:56
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон изучает возможность «военных решений» для защиты судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты, пишут американские СМИ.

    Источник The Wall Street Journal в администрации США сообщил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь, передает ТАСС.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки.

    Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Коментарии (21)
    16 августа 2023, 09:02
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По словам публициста, численность бригады составляет две тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Stryke и Marder, а также танками Challenger 2, передает RT.

    По информации издания, штурмовая бригада уже осуществляет боевые действия близ Работина в Запорожской области.

    При этом автор заметки указывает, что в случае, когда бойцам необходимо будет отойти для восстановления и отдыха, заменить их будет некому.

    Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

    Коментарии (28)
    16 августа 2023, 10:46
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Урожайном

    Гагин: Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», потери достигли нескольких сотен

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Урожайном
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», в котором российское тяжелое вооружение перемалывает украинскую группировку. За двое суток количество убитых украинских солдат насчитывает несколько сотен, населенный пункт усеян телами, передает ТАСС.

    Он уточнил, что в районе Урожайного сейчас ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.

    Ранее российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ.

    Коментарии (31)
    16 августа 2023, 10:51
    Первое судно из Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор
    Первое судно из Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор
    @ Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksandr Kubrakov/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Контейнеровоз более чем с 30 тыс. тонн груза Joseph Schulte вышел из порта Одессы, воспользовавшись открытым Киевом временным коридором в Черном море, сообщает глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

    Так, в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он указал, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора, передает «Коммерсант».

    Известно, что судно находилось в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы с 16 июля.

    Накануне американские СМИ писали, что Вашингтон изучает возможность «военных решений» для защиты судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты.

    Утром в среду стало известно, что инфраструктура одного из украинских портов на Дунае в Одесском регионе была повреждена минувшей ночью.

    Коментарии (62)
    16 августа 2023, 01:43
    В США рассказали, как Россия «играет» с американскими Patriot на Украине

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия истощает поставленные Украине системы Patriot

    В США рассказали, как Россия «играет» с американскими Patriot на Украине
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы истощают запасы ракет к западным зенитным комплексам Patriot («Пэтриот»), поставленным вооруженным силам Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol сказал, что Patriot обладают системой, которая позволяет автоматически фиксировать цель и выпускать ракету в ответ на возникшую угрозу.

    «Россияне «играют» с этим алгоритмом, заставляя «Пэтриоты» истратить все свои снаряды», – приводит его слова РИА «Новости».

    В результате, продолжил бывший американский разведчик, это позволяет беспрепятственно наносить удары и по самим ЗРК, и по стратегическим целям, которые находились под их прикрытием.

    Риттер подчеркнул, что у Запада уже нет в наличии нужного количества этих установок, чтобы пополнить украинские запасы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как СВО истощила западные резервы ПВО для Украины.

    Коментарии (10)
    16 августа 2023, 11:54
    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну

    Политолог Лизан: Реализация «военных решений» США по защите украинских портов спровоцируют новую мировую войну

    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Участие США в военной защите портов Украины повлечет за собой прямое противостояние американской армии с российской. Вашингтон, скорее всего, не станет так рисковать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно о поиске в США возможных «военных решений» для защиты украинских портов.

    «Украина в США стала частью внутриполитической борьбы. И за идеей о «военных решениях», скорее всего, стоят те, кто хочет втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией и развязать новую мировую войну. Но не думаю, что Вашингтон ради украинского зерна станет в это ввязываться и перебрасывать туда военные корабли», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Да и Турция наверняка не согласится на планы США. Кроме того, не очень понятно, что американцы собрались защищать. Россия с определенной периодичностью наносит удары по портам Украины, в том числе по тем, которые расположены на Дунае. Учитывая, что они небольшие и расположены достаточно компактно, мы разрушили или повредили большую их часть», – рассуждает собеседник.

    «Очевидно, что ВС РФ оставили перед собой целью не столько уничтожение дунайских пристаней, сколько остановку судоходства на водной артерии. Эти действия покажут страховщикам, что там небезопасно. Тогда компании просто перестанут страховать корабли», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, мы нанесем серьезный ущерб украинскому судоходству и экономике, а также исключим ряд военных угроз для себя. При этом отмечу, что мы не бьем по коммерческим судам на Дунае, ведь зачастую они принадлежат не Украине, а третьим странам», – заключил Лизан.

    Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне изучают возможные «военные решения» для судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты. Источник The Wall Street Journal в администрации США отметил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки. Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Напомним, российская армия регулярно наносит удары по украинским портам и инфраструктуре на Дунае. Так, ранним утром в среду прогремели взрывы в Измаиле и Рени. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Россия бьет по речным портам и как это связано с планами Зеленского продолжить экспорт зерна в Европу.

    Коментарии (17)
    16 августа 2023, 12:40
    Кнайсль назвала рязанскую деревню лучше Мальдив

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала рязанскую деревню лучше Мальдив

    Кнайсль назвала рязанскую деревню лучше Мальдив
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на русском языке рассказала, почему рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы и Сейшелы.

    Кнайсль приехала в Рязанскую область после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел в июне, передает ТАСС.

    «Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», – рассказала экс-министр.

    После отдыха в Рязанской области она планирует вернуться в Ливан.

    При этом бывший дипломат не живет в Петрушово постоянно, она снимает небольшой деревенский домик. Постоянно проживает Кнайсль в Ливане, а в Россию приезжает на лето.

    Кнайсль занимала пост министра главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что Кнайсль планирует реализовать в России проекты, находящиеся на стыке науки и политики.

    Коментарии (15)
    16 августа 2023, 10:29
    Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

    Врио главы Запорожской области Балицкий: Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Боевики ВСУ двух аэромобильных батальонов в количестве около 500 человек отказались наступать на Запорожском участке фронта, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что два из трех аэромобильных батальона в связи с низким морально-психологическим состоянием отказались наступать в направлении российских позиций.

    Также Балицкий сообщил, что ВСУ за прошлую ночь потеряли на этом направлении 132 человека.

    «И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», – отметил он.

    Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

    Коментарии (16)
    15 августа 2023, 21:30
    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе

    Сенатор Долгов: Вступление даже части Украины в НАТО для России неприемлемо

    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На Западе стараются хоть каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в руководстве НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России.

    «Наша позиция не менялась. Членство Украины в любой конфигурации в НАТО категорически неприемлемо. Это одна из основных причин проведения специальной военной операции», – считает Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

    По его словам, с одной стороны, на Западе хотят нащупать «единые позиции по части слива киевского режима». «Все трезвомыслящие эксперты понимают, что дело проиграно, об этом даже на CNN говорят, хотя это самый пробайденовский ресурс», – напомнил Долгов. С другой стороны, «ни одна администрация США, даже Джо Байдена, не будет связывать себя 5-й статьей Устава НАТО с Украиной».

    «Кроме того, вступление даже части Украины в альянс противоречит российским интересам. Но на Западе стараются каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России. Для США важен дополнительный выход через Украину к Черному морю, это стратегическая задача», – подчеркнул сенатор.

    «Поэтому любое приближение натовской военной инфраструктуры к нашим границам – это угроза. Даже нынешняя дислокация сил создает угрозу, поэтому выход альянса на новые рубежи восточнее Польши и Венгрии – тоже угроза, равно как и вступление Финляндии в НАТО», – пояснил собеседник.

    В свою очередь киевский политолог Алексей Нечаев напомнил, что идея принимать Украину в НАТО частями всплывает в публичном пространстве на протяжении нескольких месяцев. «Все началось с того, что эту мысль распространили через The New York Times в конце мая, то есть еще до начала так называемого контрнаступа ВСУ, результаты которого оказались негативными для Запада», – указал политолог.

    «Суть этой идеи состояла в том, чтобы обратиться к опыту 50-х годов и истории сосуществования ФРГ и ГДР. Тогда Западная Германия вступила в альянс без особых проблем, однако она не находилась в состоянии войны с ГДР. Более того, оба государства были международно признанными. Но эта модель к Украине едва ли применима: вторую Украину пока никто не создавал», – отметил эксперт.

    «Затем в июле схожую идею озвучил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Конечно, слова отставного и несколько безответственного чиновника можно было бы проигнорировать. Но это явно не тот случай, поскольку Расмуссен с 2022 года отвечает в офисе Зеленского за разработку так называемых гарантий безопасности для Украины. Это значимая фигура», – добавляет киевский политолог.

    «И вот теперь, в августе, когда результаты «контрнаступа» огорчают даже самых упертых оптимистов на Западе, с идеей о «частичном» членстве Украины в НАТО выступает представитель канцелярии действующего генсека альянса. Таким образом, статусность этой задумки управляемо повышается по простой схеме: «СМИ – отставной, но важный политик – представитель канцелярии генсека». Так формируется общественное мнение не только на Западе, но и внутри самой Украины», – пояснил Нечаев.

    «Что касается содержательной части идеи, то она вызывает ряд вопросов. Например, если Харьков и Одесса оказываются под контролем НАТО, устроит ли это Россию? Учитывая подлетное время натовских ракет до Москвы, ответ очевиден – нет, Россию такое положение дел не устроит. Это же касается и Киева, который должен оставаться вне НАТО», – рассуждает политолог.

    «Да и если представить Западную Украину в составе НАТО – это тоже не шутки. В советские времена там располагался целый Прикарпатский военный округ, границы которого охватывали целиком или частично почти 10 областей. Речь идет о гигантских территориях, операционная емкость которых позволяет влегкую создавать проблемы для национальной безопасности России», – добавил эксперт.

    «Иными словами, даже Западная Украина в составе НАТО – это уже проблема для нас. Причем несопоставимо большая, чем присутствие той же Финляндии в альянсе. В этой связи важно понимать простую вещь: урегулирование конфликта на Украине невозможно без создания новой архитектуры безопасности в Европе. Украинский кризис – лишь частное проявление более масштабного кризиса в отношениях России и НАТО. И упрощения вроде тех, которые озвучил Йенссен, здесь недопустимы», – резюмировал Нечаев.

    О том, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России, заявил во вторник глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен. Чиновник добавил, что обсуждение возможного статуса после войны уже ведется, а решение конфликта через уступки территорий могло бы стать возможным решением.

    Представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал заявление Йенссена абсолютно неприемлемым.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает идею Йенссена «любопытной». Он добавил, что вопрос заключается в том, что «все якобы их территории – в высшей степени спорные». Как пишет Медведев в своем Telegram-канале, при заходе в НАТО киевским властям «надо будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси» и перенести столицу во Львов.

    На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все больше стран призывают Украину пойти на переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, из-за этого будущий политический сезон станет сложным для Киева.

    Коментарии (8)
    15 августа 2023, 20:14
    Зеленскому пожаловались на эффективность «Ланцетов» и «Орланов»

    В ВСУ рассказали Зеленскому об эффективности российских «Ланцетов» и «Орланов»

    Зеленскому пожаловались на эффективность «Ланцетов» и «Орланов»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотные аппараты «Ланцет» и «Орлан» усложняют значительно жизнь для украинских военных, заявили военнослужащие ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил глава офиса главы государства Андрей Ермак.

    Украина «не имеет права» игнорировать проблемы с «Ланцетами» и «Орланами», о которых рассказали бойцы ВСУ в ходе визита Зеленского в Запорожье, заявил Ермак, передает ТАСС. По его словам, на Украине исследуются эти аппараты, и данные передаются «странам-партнерам» для изучения.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Коментарии (17)
    15 августа 2023, 18:45
    Эксперт назвал срок выхода из строя мобильных телефонов 3G

    Эксперт: Поддерживающая только технологию 3G техника выйдет из строя после 2030 года

    Эксперт назвал срок выхода из строя мобильных телефонов 3G
    @ Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Вся техника, работающая исключительно на технологиях мобильной связи третьего поколения, через семь лет будет признана устаревшей и перестанет работать, сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя намерения России отказаться от технологии 3G до 2030 года.

    В России планируется до 2030 года завершить использование технологии мобильной связи третьего поколения (3G), передает ТАСС. Уточняется, что необходимо это для высвобождения радиочастотного спектра для современных технологий.

    «Уже сейчас операторы избавляются от этих частот. Они не обязаны их в принципе поддерживать, им это попросту не выгодно, это дорого. Поэтому не стоит ждать, что через семь лет 3G будет в работе только потому, что у небольшой части населения есть исправная техника, работающая только на этой частоте», – говорит Кусков.

    Вся техника, которая поддерживает технологию 3G, была выпущена до 2020-го и к 2030 году будет признана устаревшей, отмечает собеседник. Никаких способов ее реанимировать, к сожалению, нет. Однако он рекомендует не расстраиваться из-за этого, а смотреть на ситуацию позитивно и расценивать данные изменения как возможность обновить свои мобильные телефоны.

    Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в России широкое внедрение беспроводной сети шестого поколения (6G) возможно не раньше 2025 года.

    Коментарии (8)
    16 августа 2023, 08:46
    Стало известно о растущих потерях Киева на Купянском направлении

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о растущих потерях Киева на Купянском направлении фронта

    Стало известно о растущих потерях Киева на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим с каждым днем теряет все больше военных на Купянском направлении в зоне боевых действий, сообщает военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на данном направлении зафиксирован рост санитарных и безвозвратных потерь в рядах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что это происходит из-за нехватки медиков и эвакуационных групп. Таким образом, в процентном соотношении число безвозвратных потерь стало приближаться к 50%.

    Кроме того, военный отметил слабую подготовку и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных, как одну из основных причин потерь.

    Ранее российские военные отразили за сутки шесть атак со стороны Украины на Купянском направлении – в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Коментарии (8)
    15 августа 2023, 19:32
    Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева

    Замглавы Совбеза Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева

    Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим для вхождения в состав Североатлантического альянса должен отказаться от самого Киева, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможном отказе Украины от территорий.

    Высказанная Йенссеном идея о том, что для вхождения в НАТО киевскому режиму придется отказаться от спорных территорий, любопытна, отметил Медведев в своем Telegram-канале.

    Однако все территории, якобы принадлежащие украинскому руководству – «в высшей степени спорные», и для вхождения в военный блок киевским властям нужно будет «отказаться даже от самого Киева», указал зампред Совбеза.

    Он предложил, что в таком случае придется перенести столицу во Львов, если Варшава согласится оставить «Лемберг любителям сала с коксом».

    Напомним, Йенссен ранее заявил, что Украина могла бы войти в НАТО в случае уступок территорий, которые она отказывается признавать частью России.

    Коментарии (29)
    15 августа 2023, 22:11
    Два F-35 коалиции США опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России в Сирии
    Два F-35 коалиции США опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России в Сирии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    В сирийском районе Эт-Танф в понедельник, 14 августа, два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить уточнил, что инцидент произошел с 12.35 до 12.50 на высоте около 9 тыс. 100 метров. Российские самолеты, сообщил он, совершали плановый полет вдоль южной границы Сирии, передает ТАСС.

    Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и своевременно приняли меры, чтобы предотвратить столкновения с истребителями коалиции.

    Американская коалиция, подчеркнул контр-адмирал, продолжает создавать опасные предпосылки авиаинцидентов и накаляет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

    Ранее Кулить сообщал, что западная авиация нарушает протоколы деконфликтации, а также воздушное пространство Сирии.

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    15 августа 2023, 20:54
    Военнослужащие ВСУ сняли новое видео подбитых танков Leopard

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине становится популярным видео, которое во вторник распространяет издание «Страна», это кадры двух подбитых немецких танков Leopard, его сняли военные ВСУ.

    Военнослужащие ВСУ сняли видео с борта бронетехники, видно, что они едут по грунтовой дороге, на обочинах которой находятся два поврежденных Leopard, где именно проходила съемка неизвестно, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинское контрнаступление на ряде направлений началось 4 июня. В бой были брошены бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе немецкими танками Leopard. Позднее кадры с разбитыми на поле боя этими машинами вызвали резонанс на Западе.

    Ранее военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета.

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