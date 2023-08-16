Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.0 комментариев
Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении
Врио главы Запорожской области Балицкий: Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении
Боевики ВСУ двух аэромобильных батальонов в количестве около 500 человек отказались наступать на Запорожском участке фронта, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале он указал, что два из трех аэромобильных батальона в связи с низким морально-психологическим состоянием отказались наступать в направлении российских позиций.
Также Балицкий сообщил, что ВСУ за прошлую ночь потеряли на этом направлении 132 человека.
«И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», – отметил он.
Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.