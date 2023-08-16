  • Пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале доставлены в Москву
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    Военные возможности Украины повисли на волоске
    Зеленскому пожаловались на эффективность «Ланцетов» и «Орланов»
    В руководстве НАТО допустили отказ Украины от территорий в пользу России
    Эксперт назвал срок выхода из строя мобильных телефонов 3G
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе
    Латвия объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией
    В СК решили завести дело против авиакомпании Red Wings
    Производство артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» пообещали увеличить в разы
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    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    4 комментария
    16 августа 2023, 05:45

    Пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале доставлены в Москву

    Спецборт МЧС доставил на лечение в Москву пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

    Пострадавшие при взрыве на АЗС в Махачкале доставлены в Москву
    @ кадр МЧС России

    Tекст: Ольга Никитина

    Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву на лечение 16 пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщили в ведомстве.

    В министерстве сообщили, что самолет в 02.30 мск среды совершил посадку в аэропорту Жуковский.

    Источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что во время полета пациентам оказывалась вся необходимая помощь. Перелет все пассажиры перенесли без ухудшения состояния, отметил он.

    Как сообщил заместитель начальника отряда «Центроспас» Игорь Якиревич, в числе 16 пострадавших, которых доставили в столицу, трое детей. Шесть пострадавших находятся на аппаратах ИВЛ.

    Напомним, при взрыве на АЗС в Махачкале погибли более 35 человек, еще 80 человек получили различные травмы.

    По предварительным данным, взрыв на АЗС в Махачкале мог произойти из-за нарушения хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

    15 августа 2023, 11:46
    Заслуженный спасатель назвал абсолютно недопустимым складирование селитры возле АЗС в Махачкале
    Заслуженный спасатель назвал абсолютно недопустимым складирование селитры возле АЗС в Махачкале
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Удобрение селитра сама по себе имеет склонность к слеживанию, после чего становится взрывоопасной, поэтому ее необходимо хранить лишь в специальных помещениях с особыми правилами хранения, а не напротив автозаправки, рассказал заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн, комментируя мощный взрыв на АЗС в Махачкале.

    В ночь с понедельника на вторник в Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны с топливом из восьми, в результате инцидента погибли 35 человек, пострадали более 100. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано. Спасателям удалось устранить возгорание на площади в 600 кв. метров.

    Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что место изначального взрыва предположительно находилось в автосервисе, который расположен напротив АЗС, а затем возгорание перекинулось на заправку. Соучредитель АЗС рассказал, что в здании напротив хранилось «почти 100 тонн удобрения селитры», отметив, что об этом ранее не было известно.

    «Во-первых, строительство автозаправок в оживленной городской застройке – это совершенно недопустимое дело. И в Москве, кстати говоря, много заправок находится прямо чуть ли не в центре города. Такие меры обусловлены тем, что любые происшествия, которые происходят на заправке, обязательно сопровождаются тяжелыми последствиям, потому что бензин – жидкость, которая может разлетаться, разливаться на большие расстояния, пролетать, обжигать и приносить очень много вторичных поражений (дополнительные пожары и страдания людям)», – говорит Гофштейн.

    Во-вторых, продолжает собеседник, загадочное расположение заправки – рядом со складом селитры, которая применяется в качестве удобрения. Очевидно, вещества, которые могут самопроизвольно взорваться, не могут находиться в черте города, и тем более напротив АЗС. Для собеседника абсолютно непонятно, как вообще могло быть допущено такое «соседство».

    «Селитра сама по себе имеет склонность к слеживанию, после чего она становится взрывоопасной. Если были нарушены правила хранения селитры, то вполне мог возникнуть самопроизвольный взрыв без видимых причин», – делится спасатель. Он уточняет, что к помещениям, в которых складируют селитру, предъявляются особые правила хранения, соблюдается специальная маркировка, а сами склады должны быть взрывоустойчивы. «А версия вторичного взрыва на заправке несколько сомнительная, потому что все резервуары на АЗС, как правило, заглублены: емкости с бензином, сжиженным топливом углубляются под землю. Это как раз делается для исключения масштабных происшествий. Взорвать такую конструкцию очень сложно», – рассказывает Гофштейн.

    По его словам, взрыв на заправке может произойти по причине обрыва шланга, но такого рода авария на АЗС будет незначительной, ведь в этом случае будет небольшая утечка бензина. Второй вариант, который может стать причиной взрыва на заправке, это небольшая утечка топлива, которая произошла при переливании его в канистру или любую другую емкость. «Сейчас жарко, бензин очень интенсивно испаряется, люк для контроля открыт, и малейшая искра (удар металла о металл, камня о камень, и я молчу о сигарете) может вызвать вот такой взрыв», – рассуждает эксперт.

    Следствию, по его словам, для установления ситуации предстоит выяснить, в какой момент произошло происшествие, что стало причиной трагедии, были ли нарушены правила безопасности. Что касается склада с селитрой, его в принципе там не должно было быть, налицо очевидное нарушение и, скорее всего, преступление, считает собеседник.

    Сразу после ЧП со взрывом на автозаправке в Дагестане объявили день траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в региональной прокуратуре начали следствие, чтобы выяснить насколько тщательно соблюдались требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности.

    Коментарии (12)
    15 августа 2023, 11:22
    Шольц: Никто не получит скидки в суде по делу о взрывах на «Северных потоках»
    Шольц: Никто не получит скидки в суде по делу о взрывах на «Северных потоках»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дело о подрыве «Северных потоков» должно быть передано в суд Германии, уверен канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что «никаких скидок» ответственным за диверсию не будет.

    Как передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), Шольц высказался за проведение в Германии судебного процесса по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и пообещал выяснить, «кто это был, насколько это возможно».

    Он добавил, что если результат расследования не понравится властям Германии, они не откажутся от иска и «никто не может рассчитывать на скидки». Шольц заметил: нет никаких доказательств, что за атаками стоят США или Британия, а расследование немецкой генпрокуратуры продолжается.

    Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.

    Коментарии (36)
    15 августа 2023, 13:53
    Российский комбат рассказал о польских наемниках под Соледаром

    Комбат: На Соледарском направлении за ВСУ воюют наемники, украинцев почти нет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения иностранных наемников, преимущественно из Польши, сражаются на стороне ВСУ на Соледарском направлении, подразделений украинцев почти нет, сообщил командир казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска ДНР с позывным «Ставр».

    По его словам, на Соледарском участке фронта напротив располагаются практически только поляки, разведчики постоянно слышат их речь. Ставр добавил, что в распоряжении наемников имеется натовская техника, много иностранного оружия, английские минометы и польские беспилотники, передает ТАСС.

    По словам комбата, противник постоянно пытается пройти, делает подкопы и пытается подойти на бросок гранаты, но планомерно уничтожается и несет большие потери в живой силе.

    «Мы отвлекаем войска противника от других направлений. На нашем участке минимальные потери, мы стараемся соблюдать все меры безопасности, максимально осторожны», – добавил Ставр.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

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    15 августа 2023, 15:44
    Минобороны заявило о перехвате французских ракет SCALP-EG

    Минобороны впервые заявило о перехвате французских ракет большой дальности SCALP-EG

    Минобороны заявило о перехвате французских ракет SCALP-EG
    @ Sooryan 101/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки впервые перехватили четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG в зоне СВО, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО за сутки перехватили четыре SCALP-EG и два снаряда РСЗО «Ураган», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ПВО за этот период уничтожили 25 украинских беспилотников у населенных пунктов Лисичанск, Сватово (ЛНР), Волноваха, Горловка, Макеевка (ДНР) и Токмак (Запорожская область).

    Газета ВЗГЛЯД писала в июле, что решение о передаче Парижем киевскому режиму ракет SCALP-EG связано с заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга о нехватке снарядов у ВСУ.

    Коментарии (20)
    15 августа 2023, 17:24
    В НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России
    В НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России, заявил глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен.

    Украина могла бы отказаться от территорий и получить членство в НАТО, заявил Йенссен в интервью Verdens Gang, передает ТАСС. При этом, по его словам, киевский режим сам должен решать: как, когда и на каких условиях он будет вести переговоры.

    Йенссен добавил, что обсуждение возможного статуса после войны уже ведется, а решение конфликта через уступки территорий могло бы стать возможным решением.

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    15 августа 2023, 13:00
    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ несут огромные потери, пытаясь захватить Урожайное

    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина в попытке захватить небольшие села типа Урожайного тратит свой наступательный потенциал. Такими темпами в течение полутора месяцев «контрнаступ» окончательно выдохнется, но стратегических успехов ВСУ так и не добьются, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные уничтожили более 20 позиций ВСУ под Урожайным.

    «Российская армия в рамках избранной стратегии гибкой обороны стремится нанести противнику как можно больший ущерб. В связи с этим мы наносим мощные авиаудары, по Урожайному также активно работает артиллерия», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме Урожайного противник активно атакует село Работино. Там ВСУ перешли от мясных штурмов, не принесших результата, к использованию бронетехники. Украина пока прекратила попытки прорыва в районе Пятихаток. Под Угледаром совершаются вылазки малыми силами. Под Марьинкой идут позиционные бои», – перечислил он.

    «Даже при должной подготовке наступающая сторона теряет в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. Однако армия РФ обладает превосходством в воздухе и имеет большее количество ударных средств. В таких условиях потери Украины могут достигать соотношения один к пяти или даже к десяти», – подчеркнул эксперт.

    «Полагаю, что «контрнаступ» продержится еще не больше полутора месяцев, а затем окончательно выдохнется. Противник не имеет никаких шансов прорвать нашу линию обороны. Максимум, на что он способен, – это захватить несколько незначительных населенных пунктов, понеся огромные потери и не добившись стратегических успехов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее военные российской группировки «Восток» уничтожили более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра подразделения Олег Чехов. По его словам, формированию при поддержке артиллерии и авиации около Урожайного удалось обнаружить и подавить около двух десятков мест скоплений живой силы противника.

    Кроме того, было пресечено выдвижение шести групп пехоты, ликвидированы боевая бронемашина и бронетранспортер ВСУ. Он также добавил, что силами артиллерии была уничтожена американская буксируемая гаубица М777 в Доброволье и французская артустановка CAESAR в Великой Новоселке. Также российские военные поразили пункт управления беспилотниками в районе совхоза «Октябрь».

    В Угледаре, по словам Чехова, удалось ликвидировать пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского российские солдаты ударили по опорному пункту и местам скопления живой силы противника.

    Ранее группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР. Как отметил Чехов, приготовления ВСУ были уничтожены артиллерийским огнем.

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    15 августа 2023, 11:35
    Курс рубля резко снизился

    Tекст: Вера Басилая

    Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже возобновил снижение к доллару, евро и юаню после роста на фоне повышения ключевой ставки до 12% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

    К 11.14 курс доллара на Московской бирже вырос достигнув 97,89 рубля (+0,19%), а евро снизился на 0,02%, до 107,01 рубля, при этом юань опустился до отметки 13,388 рубля, передает ТАСС.

    Ранее Банк России во время внеочередного заседания совета директоров резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, российский рубль отреагировал ростом.

    Коментарии (44)
    15 августа 2023, 16:25
    Российские военные нанесли удары по основным промзонам ВПК Украины

    Минобороны: Российские военные ударили высокоточным оружием по главным предприятиям военной промышленности Украины

    Российские военные нанесли удары по основным промзонам ВПК Украины
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные минувшей ночью произвели сосредоточенный удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины, сообщил официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале ведомства приведены его слова о том, что удар был произведен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Также отмечено, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

    «Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», – отметил Конашенков.

    Ранее сообщалось, что российские силы в ночь на вторник нанесли ракетные удары по подконтрольному Киеву городу Запорожью, поразив склады и подразделения украинской армии, которые должны были отправиться на линию боевого соприкосновения под Ореховом.

    Коментарии (22)
    15 августа 2023, 13:08
    Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
    Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава Минобороны заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, об этом говорят предварительные итоги боевых действий, передает RT.

    По его словам, США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира якобы для поддержки Украины, обещая за это льготные поставки техники западного производства.

    Ранее Шойгу заявил, что страны Запада используют Киев, чтобы отрабатывать различные варианты ведения военных действий, не беря в расчет потери ВСУ.

    Коментарии (30)
    15 августа 2023, 18:45
    Эксперт назвал срок выхода из строя мобильных телефонов 3G

    Эксперт: Поддерживающая только технологию 3G техника выйдет из строя после 2030 года

    Эксперт назвал срок выхода из строя мобильных телефонов 3G
    @ Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Вся техника, работающая исключительно на технологиях мобильной связи третьего поколения, через семь лет будет признана устаревшей и перестанет работать, сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя намерения России отказаться от технологии 3G до 2030 года.

    В России планируется до 2030 года завершить использование технологии мобильной связи третьего поколения (3G), передает ТАСС. Уточняется, что необходимо это для высвобождения радиочастотного спектра для современных технологий.

    «Уже сейчас операторы избавляются от этих частот. Они не обязаны их в принципе поддерживать, им это попросту не выгодно, это дорого. Поэтому не стоит ждать, что через семь лет 3G будет в работе только потому, что у небольшой части населения есть исправная техника, работающая только на этой частоте», – говорит Кусков.

    Вся техника, которая поддерживает технологию 3G, была выпущена до 2020-го и к 2030 году будет признана устаревшей, отмечает собеседник. Никаких способов ее реанимировать, к сожалению, нет. Однако он рекомендует не расстраиваться из-за этого, а смотреть на ситуацию позитивно и расценивать данные изменения как возможность обновить свои мобильные телефоны.

    Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в России широкое внедрение беспроводной сети шестого поколения (6G) возможно не раньше 2025 года.

    Коментарии (6)
    15 августа 2023, 15:29
    В ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22
    В ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО Украины не способны противостоять российским ракетам Х-22, заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    ПВО Украины не смогли уничтожить ни одну крылатую ракету Х-22 за весь период военных действий, передает ТАСС.

    При этом, по мнению Игната, такие ракеты теоретически можно сбивать ЗРК Patriot. Он добавил, что комплекс также якобы может сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Ранее сообщалось, что западные резервы ПВО для Украины истощены.

    Коментарии (10)
    15 августа 2023, 19:32
    Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева

    Замглавы Совбеза Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева

    Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим для вхождения в состав Североатлантического альянса должен отказаться от самого Киева, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможном отказе Украины от территорий.

    Высказанная Йенссеном идея о том, что для вхождения в НАТО киевскому режиму придется отказаться от спорных территорий, любопытна, отметил Медведев в своем Telegram-канале.

    Однако все территории, якобы принадлежащие украинскому руководству – «в высшей степени спорные», и для вхождения в военный блок киевским властям нужно будет «отказаться даже от самого Киева», указал зампред Совбеза.

    Он предложил, что в таком случае придется перенести столицу во Львов, если Варшава согласится оставить «Лемберг любителям сала с коксом».

    Напомним, Йенссен ранее заявил, что Украина могла бы войти в НАТО в случае уступок территорий, которые она отказывается признавать частью России.

    Коментарии (20)
    15 августа 2023, 22:56
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон изучает возможность «военных решений» для защиты судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты, пишут американские СМИ.

    Источник The Wall Street Journal в администрации США сообщил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь, передает ТАСС.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки.

    Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Коментарии (4)
    15 августа 2023, 20:14
    Зеленскому пожаловались на эффективность «Ланцетов» и «Орланов»

    В ВСУ рассказали Зеленскому об эффективности российских «Ланцетов» и «Орланов»

    Зеленскому пожаловались на эффективность «Ланцетов» и «Орланов»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотные аппараты «Ланцет» и «Орлан» усложняют значительно жизнь для украинских военных, заявили военнослужащие ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил глава офиса главы государства Андрей Ермак.

    Украина «не имеет права» игнорировать проблемы с «Ланцетами» и «Орланами», о которых рассказали бойцы ВСУ в ходе визита Зеленского в Запорожье, заявил Ермак, передает ТАСС. По его словам, на Украине исследуются эти аппараты, и данные передаются «странам-партнерам» для изучения.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Коментарии (16)
    15 августа 2023, 21:30
    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе

    Сенатор Долгов: Вступление даже части Украины в НАТО для России неприемлемо

    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На Западе стараются хоть каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в руководстве НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России.

    «Наша позиция не менялась. Членство Украины в любой конфигурации в НАТО категорически неприемлемо. Это одна из основных причин проведения специальной военной операции», – считает Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

    По его словам, с одной стороны, на Западе хотят нащупать «единые позиции по части слива киевского режима». «Все трезвомыслящие эксперты понимают, что дело проиграно, об этом даже на CNN говорят, хотя это самый пробайденовский ресурс», – напомнил Долгов. С другой стороны, «ни одна администрация США, даже Джо Байдена, не будет связывать себя 5-й статьей Устава НАТО с Украиной».

    «Кроме того, вступление даже части Украины в альянс противоречит российским интересам. Но на Западе стараются каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России. Для США важен дополнительный выход через Украину к Черному морю, это стратегическая задача», – подчеркнул сенатор.

    «Поэтому любое приближение натовской военной инфраструктуры к нашим границам – это угроза. Даже нынешняя дислокация сил создает угрозу, поэтому выход альянса на новые рубежи восточнее Польши и Венгрии – тоже угроза, равно как и вступление Финляндии в НАТО», – пояснил собеседник.

    В свою очередь киевский политолог Алексей Нечаев напомнил, что идея принимать Украину в НАТО частями всплывает в публичном пространстве на протяжении нескольких месяцев. «Все началось с того, что эту мысль распространили через The New York Times в конце мая, то есть еще до начала так называемого контрнаступа ВСУ, результаты которого оказались негативными для Запада», – указал политолог.

    «Суть этой идеи состояла в том, чтобы обратиться к опыту 50-х годов и истории сосуществования ФРГ и ГДР. Тогда Западная Германия вступила в альянс без особых проблем, однако она не находилась в состоянии войны с ГДР. Более того, оба государства были международно признанными. Но эта модель к Украине едва ли применима: вторую Украину пока никто не создавал», – отметил эксперт.

    «Затем в июле схожую идею озвучил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Конечно, слова отставного и несколько безответственного чиновника можно было бы проигнорировать. Но это явно не тот случай, поскольку Расмуссен с 2022 года отвечает в офисе Зеленского за разработку так называемых гарантий безопасности для Украины. Это значимая фигура», – добавляет киевский политолог.

    «И вот теперь, в августе, когда результаты «контрнаступа» огорчают даже самых упертых оптимистов на Западе, с идеей о «частичном» членстве Украины в НАТО выступает представитель канцелярии действующего генсека альянса. Таким образом, статусность этой задумки управляемо повышается по простой схеме: «СМИ – отставной, но важный политик – представитель канцелярии генсека». Так формируется общественное мнение не только на Западе, но и внутри самой Украины», – пояснил Нечаев.

    «Что касается содержательной части идеи, то она вызывает ряд вопросов. Например, если Харьков и Одесса оказываются под контролем НАТО, устроит ли это Россию? Учитывая подлетное время натовских ракет до Москвы, ответ очевиден – нет, Россию такое положение дел не устроит. Это же касается и Киева, который должен оставаться вне НАТО», – рассуждает политолог.

    «Да и если представить Западную Украину в составе НАТО – это тоже не шутки. В советские времена там располагался целый Прикарпатский военный округ, границы которого охватывали целиком или частично почти 10 областей. Речь идет о гигантских территориях, операционная емкость которых позволяет влегкую создавать проблемы для национальной безопасности России», – добавил эксперт.

    «Иными словами, даже Западная Украина в составе НАТО – это уже проблема для нас. Причем несопоставимо большая, чем присутствие той же Финляндии в альянсе. В этой связи важно понимать простую вещь: урегулирование конфликта на Украине невозможно без создания новой архитектуры безопасности в Европе. Украинский кризис – лишь частное проявление более масштабного кризиса в отношениях России и НАТО. И упрощения вроде тех, которые озвучил Йенссен, здесь недопустимы», – резюмировал Нечаев.

    О том, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России, заявил во вторник глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен. Чиновник добавил, что обсуждение возможного статуса после войны уже ведется, а решение конфликта через уступки территорий могло бы стать возможным решением.

    Представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал заявление Йенссена абсолютно неприемлемым.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает идею Йенссена «любопытной». Он добавил, что вопрос заключается в том, что «все якобы их территории – в высшей степени спорные». Как пишет Медведев в своем Telegram-канале, при заходе в НАТО киевским властям «надо будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси» и перенести столицу во Львов.

    На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все больше стран призывают Украину пойти на переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, из-за этого будущий политический сезон станет сложным для Киева.

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