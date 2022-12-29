Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».0 комментариев
В Махачкале из-за взрыва на АЗС погибли десятки человек
В понедельник вечером на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел взрыв. В результата ЧП есть погибшие и пострадавшие. СК возбудил уголовное дело. В республике объявлен траур (фото: t.me/mchs_official)
Общая площадь пожара достигала 600 кв. метров. Ликвидировать открытое горение, по данным МЧС, удалось лишь к 01.21 мск (фото: t.me/mchs_official)
МЧС открыло горячую линию в связи со взрывом. Люди могут обратиться туда в круглосуточном режиме для получения психологической помощи и за информационной поддержкой (фото: t.me/mchsdagestan)
Спасатели продолжают поиски всех пострадавших. Известно о десятках погибших, среди них есть дети. В республике 15 августа объявлено днем траура (фото: МЧС России/ТАСС)
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни людей (фото: t.me/mchs_official)
Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов (на фото), последствия взрыва на АЗС могли быть хуже. Но спецслужбы предприняли правильные действия, что позволило избежать возгорания других резервуаров (фото: t.me/mchsdagestan)
Завалы приходится разгребать при помощи спецтехники (фото: t.me/mchs_official)
Власти региона выделят 1 млн рублей семьям погибших, также пострадавшим обещают оказать всю необходимую помощь (фото: t.me/mchs_official)
В Махачкале будет проведет обход домов вблизи места взрыва для выявления жильцов, получивших травмы (фото: t.me/mchs_official)
Президент Владимир Путин после трагедии в Махачкале выразил соболезнования близким и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим (фото: РИА Новости)
По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России произведет санитарную эвакуацию пострадавших (фото: t.me/mchs_official)
На судне предусмотрены медицинские модули для транспортировки раненых в Москву (фото: t.me/mchs_official)