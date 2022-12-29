В Махачкале из-за взрыва на АЗС погибли десятки человек

Президент Владимир Путин после трагедии в Махачкале выразил соболезнования близким и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим (фото: РИА Новости)

Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов (на фото), последствия взрыва на АЗС могли быть хуже. Но спецслужбы предприняли правильные действия, что позволило избежать возгорания других резервуаров (фото: t.me/mchsdagestan)

Спасатели продолжают поиски всех пострадавших. Известно о десятках погибших, среди них есть дети. В республике 15 августа объявлено днем траура (фото: МЧС России/ТАСС)

МЧС открыло горячую линию в связи со взрывом. Люди могут обратиться туда в круглосуточном режиме для получения психологической помощи и за информационной поддержкой (фото: t.me/mchsdagestan)

В понедельник вечером на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел взрыв. В результата ЧП есть погибшие и пострадавшие. СК возбудил уголовное дело. В республике объявлен траур (фото: t.me/mchs_official)

Необходимость увеличить объемы выпуска боевой техники и боеприпасов в условиях санкций ускорило импортозамещение на оборонных предприятиях России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

Российские силы в ночь на вторник нанесли ракетные удары по подконтрольному Киеву городу Запорожью, поразив склады и подразделения украинской армии, которые должны были отправиться на линию боевого соприкосновения под Ореховом, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Страны Запада используют Киев, чтобы отрабатывать различные варианты ведения военных действий, при этом потери ВСУ в расчет не берутся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

Киевский режим потерял за минувшую ночь 95 военнослужащих, шесть танков зарубежного производств и четыре БМП на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожского региона Евгений Балицкий.

Создатели и поборники «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) на Западе докатились до запрета декодеров и спутниковых тарелок для пресечения распространения иных точек зрения, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности.

Аферисты вынудили жительницу Москвы продать квартиру, взять на себя кредиты, занять деньги у знакомых и перечислить им свыше 18 млн рублей, сообщили в прокуратуре города.

Украина в попытке захватить небольшие села типа Урожайного тратит свой наступательный потенциал. Такими темпами в течение полутора месяцев «контрнаступ» окончательно выдохнется, но стратегических успехов ВСУ так и не добьются, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные уничтожили более 20 позиций ВСУ под Урожайным.

То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

«Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

Как странам БРИКС пошатнуть гегемонию доллара В США бьют тревогу – организация БРИКС, куда входит и Россия, может создать собственную валюту и тем самым потеснить гегемонию доллара. И действительно, к БРИКС хотят присоединиться уже десятки стран. Однако и расширение этой организации, и даже создание ее единой валюты поддерживают не все члены БРИКС. С чем это связано, каковы интересы каждой из этих стран и какая важная задача в связи с этим встала перед Россией? Подробности Перейти в раздел

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Украина угрожает России несуществующим «Шаманом» В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности Перейти в раздел

Украина променяла Родину-мать на первобытный культ дикарей 14 августа был завершен монтаж трезубца на щит монумента Родины-матери (Киев). До кучи и сам монумент переименовали (теперь это «Украина-мать»). Киевский режим находит в происходящем повод для гордости, но на самом деле перед нами грандиозный позор Украины, который виден теперь всему миру. Подробности Перейти в раздел