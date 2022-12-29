В Махачкале из-за взрыва на АЗС погибли десятки человек

  • Киев за ночь потерял 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении
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    Как странам БРИКС пошатнуть гегемонию доллара
    Шольц: Никто не получит скидки в суде по делу о взрывах на «Северных потоках»
    Заслуженный спасатель указал на причины трагедии со взрывом на АЗС в Махачкале
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным
    Взрывы прогремели в регионах Украины
    КТРВ анонсировал показ на «Армии» новейшей ракеты X-69
    Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры
    Курс рубля снизился после повышения ключевой ставки ЦБ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

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    Новости
    13:17Конструктор анонсировал два первых полета корабля «Орел»

    Два первых полета перспективного транспортного корабля «Орел» запланированы на 2028 год, сообщил заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

    13:14Путин направил приветствие участникам экспедиции «Чистая Арктика – Восток – 77»

    Президент Владимир Путин поприветствовал участников старта комплексной континентальной арктической экспедиции «Чистая Арктика – Восток – 77», сообщили в пресс-службе Кремля.

    13:10В Британии трех болгар заподозрили в шпионаже на Россию

    На британской территории задержали трех болгарских граждан, они якобы причастны к шпионажу в пользу российской стороны, сообщают британские СМИ.

    13:08Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан

    Из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    13:03Путин и лидер Мали заявили о важности мирного урегулирования ситуации в Нигере

    Президент России Владимир Путин обсудил с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой ситуацию в Сахаро-Сахельском, сообщила пресс-служба Кремля.

    13:00Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным

    Украина в попытке захватить небольшие села типа Урожайного тратит свой наступательный потенциал. Такими темпами в течение полутора месяцев «контрнаступ» окончательно выдохнется, но стратегических успехов ВСУ так и не добьются, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные уничтожили более 20 позиций ВСУ под Урожайным.

    12:59Москвичку обманом заставили продать квартиру и взять три кредита

    Аферисты вынудили жительницу Москвы продать квартиру, взять на себя кредиты, занять деньги у знакомых и перечислить им свыше 18 млн рублей, сообщили в прокуратуре города.

    12:53Нарышкин: На Западе докатились до запрета спутниковых тарелок

    Создатели и поборники «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) на Западе докатились до запрета декодеров и спутниковых тарелок для пресечения распространения иных точек зрения, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности.

    12:50Киев за ночь потерял 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении

    Киевский режим потерял за минувшую ночь 95 военнослужащих, шесть танков зарубежного производств и четыре БМП на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожского региона Евгений Балицкий.

    12:47На Украине решили декриминализировать порно

    Украинские парламентарии придумали проект закона, декриминализирующего порнографию, сообщил один из депутатов Рады Ярослав Железняк.

    12:45Шойгу: Запад с помощью Киева отрабатывает разные способы ведения войны

    Страны Запада используют Киев, чтобы отрабатывать различные варианты ведения военных действий, при этом потери ВСУ в расчет не берутся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

    12:40КТРВ анонсировал показ на «Армии» новейшей ракеты X-69

    Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) продемонстрирует на форуме «Армия-2023» авиационную крылатую ракету нового поколения X-69, сообщили в пресс-центре международного военно-технического форума.

    12:34Лавров отметил усилия стран Глобального Юга по урегулированию на Украине

    Россия ценит усилия стран Глобального Юга в содействии поиску реалистичных путей разрешения украинского конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

    12:28ВС России нанесли ракетные удары по складам ВСУ в Запорожье

    Российские силы в ночь на вторник нанесли ракетные удары по подконтрольному Киеву городу Запорожью, поразив склады и подразделения украинской армии, которые должны были отправиться на линию боевого соприкосновения под Ореховом, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    12:25Шойгу отметил ускорение импортозамещения ОПК

    Необходимость увеличить объемы выпуска боевой техники и боеприпасов в условиях санкций ускорило импортозамещение на оборонных предприятиях России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

    В Махачкале из-за взрыва на АЗС погибли десятки человек

    В понедельник вечером на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего произошел взрыв. В результата ЧП есть погибшие и пострадавшие. СК возбудил уголовное дело. В республике объявлен траур (фото: t.me/mchs_official)

    Общая площадь пожара достигала 600 кв. метров. Ликвидировать открытое горение, по данным МЧС, удалось лишь к 01.21 мск (фото: t.me/mchs_official)

    МЧС открыло горячую линию в связи со взрывом. Люди могут обратиться туда в круглосуточном режиме для получения психологической помощи и за информационной поддержкой (фото: t.me/mchsdagestan)

    Спасатели продолжают поиски всех пострадавших. Известно о десятках погибших, среди них есть дети. В республике 15 августа объявлено днем траура (фото: МЧС России/ТАСС)

    По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни людей (фото: t.me/mchs_official)

    Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов (на фото), последствия взрыва на АЗС могли быть хуже. Но спецслужбы предприняли правильные действия, что позволило избежать возгорания других резервуаров (фото: t.me/mchsdagestan)

    Завалы приходится разгребать при помощи спецтехники (фото: t.me/mchs_official)

    Власти региона выделят 1 млн рублей семьям погибших, также пострадавшим обещают оказать всю необходимую помощь (фото: t.me/mchs_official)

    В Махачкале будет проведет обход домов вблизи места взрыва для выявления жильцов, получивших травмы (фото: t.me/mchs_official)

    Президент Владимир Путин после трагедии в Махачкале выразил соболезнования близким и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим (фото: РИА Новости)

    По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России произведет санитарную эвакуацию пострадавших (фото: t.me/mchs_official)

    На судне предусмотрены медицинские модули для транспортировки раненых в Москву (фото: t.me/mchs_official)

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    ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО
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    Как странам БРИКС пошатнуть гегемонию доллара

    В США бьют тревогу – организация БРИКС, куда входит и Россия, может создать собственную валюту и тем самым потеснить гегемонию доллара. И действительно, к БРИКС хотят присоединиться уже десятки стран. Однако и расширение этой организации, и даже создание ее единой валюты поддерживают не все члены БРИКС. С чем это связано, каковы интересы каждой из этих стран и какая важная задача в связи с этим встала перед Россией? Подробности

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    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ

    Легендарная 104-я дивизия будет воссоздана в составе ВДВ. По данным источников, это произойдет к декабрю текущего года. Какой боевой путь прошли бойцы этого подразделения в разные годы, чем известна бригада-преемница дивизии и главное – какие задачи будут стоять перед воссозданным формированием? Подробности

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    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

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    Украина променяла Родину-мать на первобытный культ дикарей

    14 августа был завершен монтаж трезубца на щит монумента Родины-матери (Киев). До кучи и сам монумент переименовали (теперь это «Украина-мать»). Киевский режим находит в происходящем повод для гордости, но на самом деле перед нами грандиозный позор Украины, который виден теперь всему миру. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

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