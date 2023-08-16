Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».18 комментариев
Концерт The Killers в Грузии сорвали из-за россиянина на сцене
«ТВ Пирвели»: В Грузии сорвали концерт The Killers из-за россиянина на сцене
Американская группа The Killers во время концерта в Грузии пригласила на сцену россиянина, что вызвало недовольство зрителей. Выступление завершилось под протестные выкрики из толпы.
Как сообщает телекомпания «ТВ Пирвели», солист группы Брэндон Флауэрс пригласил из толпы на сцену россиянина, что вызвало недовольство в зале. Тогда исполнитель заявил, что «мы все братья и сестры». «Разве я не ваш брат, будучи из Америки?» – спросил он.
В результате часть зрителей досрочно покинула концерт в знак протеста. В соцсетях пишут, что группа завершила концерт под «визги» и протестные выкрики зрителей, передает РИА «Новости».
После концерта группа принесла извинения и заверила в том, что не хотела никого расстраивать. В сообщении коллектива говорится, что у The Killers есть давняя традиция приглашать кого-то из числа зрителей сыграть на барабанах. Первоначальная реакция зрителей, как сказано в заявлении, свидетельствовала о том, что возражений против того, чтобы участник концерта вышел на сцену, не было. Американская группа признала, что комментарий о «братьях и сестрах» может быть неверно истолкован.
Концерт, как уточняется, состоялся в зале Black Sea Arena рядом с Батуми.
В июле жители Грузии выходили на протесты вблизи порта Батуми, выступая против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту.
Власти Грузии подчеркивали, что экономика страны будет терять до 1 млрд долларов, если Тбилиси полностью запретит въезд российским туристам.