В Госдуме призвали к введению оборотных штрафов против «Википедии»

Депутат Госдумы Артем Кирьянов назвал способы принуждения «Википедии» к удалению фейков

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«У российских регуляторных органов нет задачи блокировать зарубежные интернет-платформы и ресурсы, работающие в русском сегменте Сети. Но поведение ИТ-гигантов, в частности – распространение «Википедией» фейков о спецоперации, – неслучайно. Это политическая повестка властей США по дезинформированию россиян и русскоязычных пользователей», – пояснил Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

«Штрафы против той же «Википедии» уже перевалили за десяток, но, как мы видим, не возымели никакого действия. Сейчас, думаю, нам нужно перейти к более ощутимому давлению на коммерческую составляющую бизнеса Wikimedia в России и ввести оборотные штрафы. Если же и это не заставит компанию идти навстречу российским властям, тогда может встать вопрос о блокировке ресурса», – отметил он.

«Можно ли соблюсти баланс между регулированием и свободой интернет-ресурсов? Можно, но в случае с «Википедией» мяч, что называется, не на стороне российских властей. Кстати, если сравнивать политику российских регуляторов с зарубежными, то наш операционный модуль гораздо мягче. Тем не менее, западные ИТ-гиганты не выполняют российские нормы, хотя это не повлечет для них никаких дополнительных расходов и может быть сделано в рамках стандартных рабочих протоколов», – подчеркнул депутат.

Напомним, мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 2 млн рублей фонд Wikimedia за неудаление двух фейковых статей из «Википедии» о спецоперации, передает РИА «Новости». Как стало известно в ходе заседания, в адрес Wikimedia были направлены уведомления с требованием удалить две статьи о проведении СВО, однако организация бездействовала, в связи с чем Роскомнадзор составил протокол.

Представитель компании Александр Ганзер заявил, что компания не была достоверно уведомлена, просил прекратить производство или освободить компанию от административной ответственности. Ранее суд 14 раз назначал штрафы фонду Wikimedia по тем же составам на общую сумму 27,4 млн рублей.

Ранее сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер в подкасте System Update рассказал, что сайт стал инструментом «контроля» в руках леволиберального истеблишмента. «У нас есть доказательства того, что уже в 2008 году компьютеры ЦРУ и ФБР использовались для редактирования Википедии. Большая часть разведывательных и информационных войн ведется онлайн на таких сайтах, как «Википедия», – описал ситуацию Сэнгер.

По его словам, студент-программист Вирджил Гриффит разработал программу WikiScanner, чтобы отслеживать местоположение компьютеров, используемых для редактирования статей в «Википедии». Он обнаружил, что спецслужбы, а также множество крупных корпораций и правительственных учреждений США очищали онлайн-энциклопедию от компрометирующей информации.

Компьютеры ЦРУ использовались для подсчета потерь во время войны в Ираке, а машина ФБР использовалась для удаления аэрофотоснимков и спутниковых изображений американской тюрьмы в заливе Гуантанамо на Кубе. Компьютеры ЦРУ использовались для редактирования сотен статей, в том числе – о тогдашнем президенте Ирана Махмуде Ахмадинежаде, ядерной программе Китая и военно-морском флоте Аргентины.