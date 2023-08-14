То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
В США подросток выжил после падения со скалы в 30 метров
В США подросток упал со скалы в 30 метров в Гранд Каньоне и выжил
В американском национальном парке Гранд Каньон несовершеннолетний Уайатт Кауффман рухнул со скалы в 30 метров, но сумел выжить, хотя и получил многочисленные травмы.
Тринадцатилетний мальчик из Северной Дакоты забрался на скалу в парке, поскользнулся и упал с высоты 10-этажного дома, но чудом выжил, сообщает Associated Press, передает РИА «Новости».
Медики два часа спасали 13-летнего Кауффмана, его доставили на самолете в Лас-Вегас. У него оказались сломаны девять позвонков, зафиксирован разрыв селезенки, повреждено легкое, сотрясение мозга и сломана кисть руки.