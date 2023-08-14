То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Турецкий пассажирский самолет пролетел над территорией Украины
Турецкий пассажирский самолет в июле пролетел над территорией Украины
Самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines, следовавший рейсом Осло – Анталия, пролетел над территорией Украины, сообщается на сайте телеканала NRK.
Как сообщает телеканал, это произошло в июле. Отмечается, что самолет с пассажирами из-за погодных условий был вынужден лететь над территорией Украины, передает ТАСС.
Эту информацию подтверждает и сервис Flightradar24, сообщает телеканал. При этом представитель BBN Airlines, давая комментарий по этому поводу, подчеркнул, что компания примет меры для предотвращения таких инцидентов.
С начала проведения специальной военной операции пассажирские самолеты облетают воздушное пространство Украины.