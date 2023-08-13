Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.8 комментариев
Список жизненно необходимых лекарств расширен в России
Вступило в силу распоряжение Мишустина о расширении перечня жизненно необходимых лекарств
Вступает в силу распоряжение, подписанное в июне премьер-министром Михаилом Мишустиным, о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщают информационные агентства.
В список вошли дополнительные лекарственные формы четырех препаратов: покрытые оболочкой гранулы для препарата глекапревир+пибрентасвир (противовирусная терапия детей с хроническим гепатитом С), диспергируемые таблетки сапроптерина (лечение фенилкетонурии), подъязычные таблетки «Просидола» (обезболивающее) и покрытые пленочной оболочкой таблетки пирфенидона (иммунодепрессант), передает РИА «Новости».
Напомним, цены на препараты из списка ЖНВЛП регулируются руководством России. Список включает свыше 800 медикаментов. В 2022 году сообщалось, что объем производства в России жизненно важных лекарств с различной степенью локализации составляет до 80%.