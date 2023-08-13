Эксперты: Восстановление новых регионов России будет стимулировать развитие всей страны

Tекст: Андрей Резчиков,

Евгений Поздняков

«Строительная отрасль системообразующая, о чем постоянно напоминает президент. Владимир Путин внимательно следит за развитием этой отрасли, потому что она дает работу и экономическое движение смежным отраслям. Это одна из опорных отраслей российской экономики», – отмечает Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

Положение дел в строительной отрасли «напрямую определяет ситуацию в экономике в целом». «По инициативе президента запущен целый ряд очень важных строительных мегапроектов в лучших традициях строек советского периода, как, например, строительство АвтовВАЗа в конце 60-х годов», – добавил сенатор.

В данный период особенно востребованы масштабные строительные проекты, подчеркивает собеседник, прежде всего с точки зрения занятости, в том числе молодежи, инфраструктурного развития. Среди проектов он отметил строительство спортивных объектов для Олимпиады в Сочи, возведение вантового Русского моста во Владивостоке через пролив Босфор Восточный. По его словам, также будет востребован мост через Волгу в Тольятти, строительство которого еще продолжается и должно завершиться в следующем году.

«По всей стране идет стройка магистралей. Федеральные трассы в значительной мере приведены в порядок. Идет ударное строительство жилья – возводится 102 млн кв метров в год. Такого даже в Советском Союзе не было, при том, что в СССР население было значительно больше, чем сейчас в России», – указал Долгов.

Кроме жилья строятся экономические объекты, социальная инфраструктура. «Основная задача – это улучшение качества жизни, поэтому все вложения в строительную отрасль абсолютно оправданы», – подчеркивает собеседник.

«День строителя – это праздник для миллионов людей. Но мы понимаем, что нам еще строить и строить. Сейчас стройка идет ударными темпами, но многое еще нужно отстроить заново. Финансирование не уменьшается, президент и правительство держат его на необходимом уровне, и это важно. Потому что это инвестиции в благополучное развитие страны», – добавил сенатор.

«Прежде всего, вся отрасль стремится к выполнению национальной приоритетной задачи, а это ввод 120 млн кв м жилья ежегодно, то есть улучшение жизни не менее пяти млн семей. Эту задачу нам – и Федеральному собранию, и правительству – поставил президент. Поэтому все наши совместные решения находятся в логике сохранения и наращивания темпов жилищного строительства, причем не только многоквартирного, но и индивидуального», – отмечает Сергей Пахомов, первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

По его словам, несмотря на санкционное давление на Россию «отрасль выдержала этот натиск без особых проблем». «Мы очень быстро перенастроили работу, обеспечили строителям дополнительные гарантии на законодательном уровне. Как итог – 102,7 млн кв м жилья за 2022 год, такой же темп ввода в 2023 году, рост промышленного производства по всей линейке – от сложного технологического оборудования до строительных смесей», – указал собеседник.

По мнению депутата, «нам удалось полностью выйти из того обморочного состояния, в котором в 90-е годы находилась вся инфраструктура – от жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального назначения до крупных транспортно-логистических проектов».

«Целевое финансирование, профессионалы в системе управления, создание стратегических документов для отрасли – все это привело к тому, что мы из этапа срочных ремонтов перешли к реализации мегапроектов, как реализованный ЦКАД, завершающееся строительство трассы до Казани, не говоря о ряде менее амбициозных, но все так же важных для жителей и бизнеса транспортных проектов. Все, кто в последние два-три года путешествовал, отмечают, что дороги в стране стали многократно лучше – ровнее и безопаснее», – считает Пахомов.

Долгов особо отметил восстановление новых регионов России. «Это одна большая стройка сейчас. Надо восстанавливать то, что разрушено в результате освобождения этих территорий от киевского режима. Там десятилетиями ничего не строилось, а только разрушалось. Это стройка, в которой принимает участие вся страна. Мы продолжаем восстанавливать Крым. В новых регионах, которые будут полностью освобождены, тоже предстоит такая работа. Нужно возрождать экономический потенциал новых территорий, строить заводы, фабрики, жилье», – подчеркивает собеседник.

По его словам, возрождение новых территорий России – это новые рабочие места, бюджетные поступления, налоговые отчисления. «Это в хорошем смысле экономическая «движуха», что очень важно. Восстановление новых регионов России будет стимулировать развитие всей страны на годы вперед», – зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

Восстановление новых регионов идет хорошими темпами, соглашается Пахомов. «Нужно отметить, что в новых регионах ситуация была плачевной примерно с прекращения существования СССР. Полное отсутствие качественных дорог, жилищно-коммунальная инфраструктура переработала свой ресурс кое-где в два-три раза. Поэтому фактически мы не восстанавливаем инфраструктуру, мы ее создаем с нуля. У каждого региона России есть своя подшефная территория в Донбассе, Херсонщине и Запорожье. Поэтому вызов здесь не столько в том, справится отрасль или не справится. Здесь нет никаких сомнений, что мы справимся. Вопрос в сроках и качестве строительства. Поскольку для России новые четыре региона – такие же, как и 85 других, мы должны там делать все на совесть, как для себя. И пока с этой задачей отрасль справляется», – считает депутат.

Собеседник также особо отметил внимание президента к строительной области. «Буквально несколько дней назад наш президент провел совещание по вопросам развития строительной отрасли. В нем приняли участие и Марат Хуснуллин, и Ирек Файзуллин, и руководители крупных застройщиков, представители ключевых дорожно-строительных компаний. Владимир Владимирович постоянно в курсе всех основных инфраструктурных проектов на территории страны, уделяет внимание не только каким-то отдельным сегментам строительства, но и в целом комплексно подходит к развитию территорий – как городских агломераций, так и преимущественно сельских, аграрных», – подчеркнул Пахомов.

Депутат добавил, что «этот диалог происходит не от раза к разу, а системно, на каждом следующем совещании или встрече обязательно поднимаются вопросы предыдущих».

День строителя отмечают в России ежегодно во второе воскресенье августа. Праздник появился по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который задумался об этом после визита на строящуюся Жигулевскую ГЭС. Советский лидер был так впечатлен масштабами и темпами ее возведения, что решил почтить труд людей, силами которых создаются такие сооружения.

В сентябре 1955-го вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, который постановил ежегодно отмечать День строителя во второе воскресенье августа. Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этот праздник отмечают некоторые страны СНГ, в том числе Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.

Строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей – от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.

В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли. «Жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России – 102,7 млн кв. метров. Это здорово. Просто очень хороший показатель», – отметил Путин.

С начала года несколько сотен тысяч российских семей улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки. «Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тыс. семей улучшили свои жилищные условия», – сказал президент.

По его словам, строительная отрасль очень важна для экономики и для социальной сферы. Глава государства указал, что с начала 2023 года объем строительства показал рост, введено 24 млн квадратных метров. «Это плюс 8% к тому, что было. Это, конечно, очень здорово», – сказал Путин.