Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.2 комментария
ЕС решил ввести санкции против Нигера
Глава евродипломатии Боррель: Евросоюз готов ввести санкции против Нигера и поддерживает решение ЭКОВАС
Евросоюз готовит индивидуальные санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии», следует из заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
Он отметил, что Брюссель поддерживает мирное решение при параллельной подготовке к вторжению военных ЭКОВАС. Боррель заявил, что Евросоюз полностью поддерживает усилия ЭКОВАС и готовится ввести режим индивидуальных санкций против руководства Нигера, передает ТАСС.
Напомним, военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о планах начать интервенцию. США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере.
Между тем, МИД России выступил против военного способа урегулирования кризиса в Нигере.