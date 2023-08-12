Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.24 комментария
MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наемникам ВСУ у Николаевки
Россия нанесла удары уникальной реактивной системой залпового огня «Торнадо» по иностранным наемникам в районе Николаевки, сообщил журнал Military Watch.
Издание пишет, что главное преимущество «Торнадо» – большой радиус поражения, а также применение сверхточных ракет, передает РИА «Новости».
В субботу сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников.