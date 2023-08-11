  • Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
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    Самые дальнобойные ракеты Украина ждет от Шольца
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    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    40 комментариев
    Новости
    07:17Доллар на открытии торгов превысил 97,5 рубля

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 11 августа, вырос на 13,25 копейки, составив 97,59 рубля.

    07:09В Конгрессе выступили против новых трат на Киев

    Соединенные Штаты не могут позволить себе потратить 40 млрд долларов на Украину, поскольку в стране есть внутренние проблемы, требующие внимания, заявила член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин.

    06:48Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши

    Решение польских властей направить военных к границе с Белоруссией является безумием, это может спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    06:26Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    05:49Антонов заявил о готовности США помогать Киеву «до последнего украинца»

    Администрация США готова помогать киевскому режиму «до последнего украинца», об этом свидетельствует запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении Украине 13 млрд долларов на военные расходы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    05:05Автоматическая станция «Луна-25» взята на управление

    Автоматическая станция «Луна-25», запущенная с космодрома Восточный, взята на управление, сообщили в Роскосмосе.

    04:54Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    04:18Названы сроки запуска следующих миссий «Луна»

    В 2027 году Россия планирует запустить аппарат «Луна-26», еще через год – «Луна-27», а в 2030 году или позже – «Луна-28», сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    03:59Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.

    03:24Названа дата посадки «Луны-25» на естественный спутник Земли

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал успешным старт ракеты «Союз» с автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный и выразил надежду, что высокоточная посадка на Луну состоится, как и ожидается, 21 августа.

    02:56Байден назвал Китай «часовой бомбой»

    Президент США Джо Байден, выступая в четверг в рамках предвыборной кампании в штате Юта, заявил, что считает Китай «часовой бомбой», сообщил пресс-пул Белого дома.

    02:16«Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Восточного

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25», которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, стартовала с космодрома Восточный.

    02:02Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя

    Запад, используя все свои силы, не сможет победить Россию на поле боя на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    01:31США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере

    Американские и французские власти выразили поддержку действиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера.

    01:01Приложение «Авито» удалено из Google Play

    Мобильное приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина приложений для Android – Google Play.

    11 августа 2023, 06:26

    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сказал, что удар нанесен расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в н.п. Миньковка (ДНР). Также уничтожены САУ Krab в Северске и станция РЛС в Краматорске.

    Помимо этого, истребители Су-34 «южной» группировки нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной мехбригады ВСУ под Серебрянкой и 28-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Ивановского.

    Накануне сообщалось, что в нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, один из которых произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 19:40
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    Коментарии (11)
    10 августа 2023, 13:25
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (15)
    10 августа 2023, 20:45
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    Он уточнил, что силам России до Купянска остались считанные километры, занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Напомним, украинские власти объявили о принудительной эвакуации населения Купянского района.

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 04:54
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    РИА «Новости»: Российские силы штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    Шахтер рассказал РИА «Новости», что штурм произвели подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады, им удалось закрепиться на стратегически важной точке.

    Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 08:42
    ВСУ попытались контратаковать возле Сватово в ЛНР

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о попытке ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

    ВСУ попытались контратаковать возле Сватово в ЛНР
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим предпринимает попытки контратаковать позиции российских военнослужащих близ реки Жеребец северо-западнее от Сватово, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, киевское командование стало активно атаковать оборону ВС России около недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населенного пункта Ковалевка.

    Также Марочко добавил, что ВСУ стремятся вернуть утраченные ими позиции и попытаться отбросить россиян на противоположный берег.

    Ранее Российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях.

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    10 августа 2023, 14:45
    В ГУР МО Украины признались в планах убить российских генералов

    ГУР МО Украины: Украинский спецназ ставит своей целью убийство российских генералов

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, им поставлена цель в том числе уничтожить высшее руководство ВС России, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

    По его словам, спецподразделения ГУР Минобороны  Украины «эффективно» работают за линией фронта, в их задачу входит в том числе убийство российских генералов, передает ТАСС.

    Ранее британская газета Times написала, что бойцы украинского батальона «Шаман» ставят своей целью убийство старших офицеров ВС России.

    До этого The New York Times писала, что США передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как пресечь украинский терроризм.

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    10 августа 2023, 17:03
    В ФРГ решили объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

    Кабмин Германии выразил намерение объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство Германии намерено «в ближайшее время» сообщить о готовности отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    Сейчас идет проработка этого вопросы с союзниками Берлина, прежде всего с США, передает ТАСС со ссылкой на портал t-online. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время, уточнил источник портала в правительстве.

    Ранее власти ФРГ отвергали возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность действия которых достигает 500 км. На минувшей неделе ведомство канцлера Олафа Шольца запросило у Минобороны важные сведения по Taurus.

    Коментарии (7)
    10 августа 2023, 18:03
    Скончался один из раненых после обстрела ВСУ села в Брянской области

    Число погибших от обстрела ВСУ в селе Брянской области увеличилось до двух человек

    Tекст: Вера Басилая

    Жертвами обстрела села Чаусы Брянской области со стороны ВСУ стали два человека, от полученных ранений умер один из раненых, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что в результате обстрела ВСУ один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили мужчина и женщина, позднее мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался.

    Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село в Брянской области, есть погибший и двое раненых.

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    10 августа 2023, 07:41
    Российская авиация нанесла удары по ВСУ

    Российская авиация нанесла удары по украинским войскам на нескольких направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    По объектам вооруженных сил Украины на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Краснолиманском и Сватовском направлениях нанесены авиаудары, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Юг» и «Центр» Вадим Астафьев и Александр Савчук.

    Астафьев рассказал, что истребители-бомбардировщики Су-34 поразили свыше десяти объектов вооруженных сил Украины на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском направлениях. Также уничтожена живая сила противника у населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, бронетехника ВСУ – в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР). FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки. Кроме того, беспилотники атаковали опорный пункт ВСУ у населенного пункта Красное. Артиллерия уничтожила пять украинских БМП и БТР на Соледаро-Артемовском направлении, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Савчук рассказал, что авиация и артиллерия нанесли удары по ВСУ на Краснолиманском направлении в районах червонопоповского участка и Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 50 боевиков, БМП и пикап, передает ТАСС.

    Нанесены авиаудары по двум командно-наблюдательным пунктам, полевому складу боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы ВСУ у населенных пунктов Торское и Серебрянка. На Сватовском направлении российская авиация поразила штурмовые группы ВСУ, уничтожила пикап и до десяти украинских боевиков.

    В результате контрбатарейной борьбы были поражены украинские РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Российская ПВО сбила три беспилотника ВСУ у населенных пунктов Рубежное, Новоалександровка и Варваровка.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Освобождение за последние несколько дней пяти населенных пунктов на данном направлении стало «серьезным показателем» для российских военных, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Коментарии (2)
    10 августа 2023, 08:46
    В Калужской области рассказали о последствиях атаки беспилотника

    Глава Калужской области Шапша: Последствий для людей и инфраструктуры после атаки беспилотника в Калужской области нет

    Tекст: Александра Юдина

    Обошлось без последствий для людей и инфраструктуры после атаки БПЛА на Малоярославский район Калужской области, сообщает глава региона Владислав Шапша.

    В своем Telegram-канале он отметил, что в четверг в Малоярославецком районе в 04.03 средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат.

    Несколькими днями ранее российская система противовоздушной обороны сбила БПЛА в Ферзиковском районе Калужской области.

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    10 августа 2023, 13:37
    На Донецком направлении за сутки отражено 17 атак ВСУ

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки противник потерял на этом направлении более 290 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, две самоходные артиллерийские установки: польскую Krab и «Акацию», американскую артиллерийскую систему М777, а также две гаубицы Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ возле Успеновки Запорожской области. Ликвидированы порядка 125 военнослужащих, танк, две бронемашины, три гаубицы «Мста-Б», орудия Д-20 и Д-30.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений войск «Центр», ударами авиации отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ рядом с Тернами ДНР.

    Общие потери противника на этом направлении составили до 60 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки «Восток» отражены две атаки штурмовых групп ВСУ под Урожайным ДНР.

    За минувшие сутки потери противника составили более 130 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Гиацинт-С», гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, сообщил Конашенков.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146 районах.

    У Дылеевки ДНР уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

    В районах Торскоего и Авдеевки ДНР поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    10 августа 2023, 19:22
    Эксперты объяснили прогнозы высокой явки на выборах в новых регионах России

    Политологи назвали причины отсутствия электоральной апатии на первых после присоединения к России выборах в новых регионах

    Эксперты объяснили прогнозы высокой явки на выборах в новых регионах России
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На выборах в Единый день голосования в новых регионах России ожидается высокая явка избирателей. Для них это не только выбор управленческой команды региона, а еще один шаг к мирной жизни и интеграции в российское политическое пространство, рассказали политологи и эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023».

    Выборы в новых регионах России носят исторический характер, потому что волеизъявление в четырех субъектах пройдет впервые после их возвращения в состав РФ. Это прекрасно понимают и местные жители, что подтверждается актуальными социологическими данными.

    «По декларируемой явке на выборы в новых регионах показатель высокий, он точно не ниже, чем в остальных регионах России. Еще месяц впереди, поэтому возможны разные тенденции, в том числе рост», – сообщил Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «Самый высокий процент декларируемого участия – в Запорожской области. 69% заявляют, что примут участие в выборах в той или иной степени уверенности. По партийным предпочтениям в регионах с очень большим отрывом лидирует «Единая Россия». В новых регионах показатель партии выше, чем по стране в целом», – подчеркнул спикер.

    ДНР

    «Говорить об электоральной апатии вообще не приходится. Люди ждут, когда они смогут сделать свой выбор. Проживая уже десятый год в войне, люди четко понимают, кто бросается лозунгами, а кто строит государство и реально помогает людям. С одной стороны, в ДНР очень высокая конкуренция среди кандидатов, а с другой стороны, ее нет – они все представители народа», – рассказала Елена Шишкина, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс», член СПЧ.

    По ее словам, в Донбассе при подготовке к будущим выборам политические силы объединяют лидирующие посылы: победа и помощь фронту. «В этом партии проявляют единство», – отметила она.

    «Второй важный вопрос – восстановление республики и разрушенных социальных объектов. Третий вопрос, объединяющий все партии – интеграция и восстановление мирной жизни. Мы сейчас активно интегрируемся в правовое поле России. Этот процесс начинался уже с 2014 года, когда мы взяли себе как вектор законодательство РФ. Сегодня мы почти полностью интегрировались», – добавила она.

    ЛНР

    «Самая главная задача для нас при подготовке к этим выборам – обеспечить безопасность людей. Эти выборы – исторические. Впервые они пройдут в новых регионах в составе России», – напомнила Дарья Лантратова, замсекретаря генсовета ЕР, сенатор от ЛНР.

    «В ЛНР будет создан 461 избирательный участок. Подготовка идет по стандартам, которые существуют по всей стране, на самом высоком уровне открытости и легитимности. Большая часть наших кандидатов – люди, которые никогда не занимались политикой. Понятно, что им нужна дополнительная подготовка, и мы эту работу ведем», – пояснила она.

    Запорожье

    «Запорожская область – уникальна. Уже в июне мы фиксировали, что жители региона хотят принимать участие в выборах, для них этот процесс является ключевым элементом создания системы власти. 15 июня в Запорожской области стартовала избирательная кампания. Инфраструктура для выборов полноценно сформирована», – сообщил Антон Бибаров-Государев, руководитель Штаба по общественному наблюдению за выборами в Запорожской области.

    «Штаб общественного наблюдения был открыт еще 30 июня, и сейчас его работа продолжается. Мы сегодня создаем мосты взаимодействия между политическими партиями, избирательной комиссией и некоммерческими организациями», – добавил политолог.

    Херсонщина

    «То, что происходит в Херсонской области за последний год, мы не видели очень давно. Такого количества строящихся социальных объектов не было все 30 лет. Приводятся в порядок дороги, строятся школы, детские сады, МФЦ, амбулатории в отдаленных селах. Большую помощь оказывают регионы-шефы, которые взяли на себя не только гуманитарную миссию, но и немалый объем работ по восстановлению жизни в области», – сообщил Игорь Качур, председатель ОП Херсонской области.

    Говоря об организации выборов, он отметил, что есть нюансы в подготовке наблюдателей, которые будут работать в 15-километровой зоне вблизи линии соприкосновения в связи с повышенной опасностью. «Поэтому вместе с МЧС сейчас проводится спецподготовка наблюдателей. Несмотря на сложную обстановку и наличие чрезвычайной ситуации (в том числе после разрушения Каховской ГЭС), можно констатировать готовность к выборам и к полноценной работе», – рассказал Качур.

    Выборы как часть интеграции

    «Важность выборов в новых регионах, как политического шага в сторону еще большей интеграции, осознают все. Политическая интеграция не менее важна, чем восстановление объектов инфраструктуры», – пояснил модератор круглого стола Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, «вместе с выборами, несмотря на особые обстоятельства, проявляется политическая нормальность, консолидация на уровне смыслов, программ, процедур, общественно значимых ритуалов».

    «Для жителей новых регионов текущая кампания – это не просто выбор управленческой команды региона. Это прежде всего продолжение интеграции в единое российское политическое пространство. Закрепление гарантий, что в условиях боевых действий оказывает эффект успокоения», – детализировал Илья Гераскин, член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры.

    «В новых регионах сформированы достаточные условия для проведения конкурентных выборов. Там заметен некий партийный консенсус. Наиболее ярко проявляется новая линия конкуренции – за желаемый образ будущего. Активизируется роль партий как генератора политических идей. Таким образом, выборы знаменуют формирование системы публичной власти в новых регионах», – заключил он.

    Партийная работа

    При этом политические партии в ходе кампании решают не только политические вопросы, но и гуманитарные, включая как помощь мирным жителям, так и военным. «У нас три больших направления работы. Мы по-прежнему участвуем в установлении мирной жизни в новых регионах. Второй аспект – партийное строительство. Третий – выполнение электоральных задач», – пояснил Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома ЕР, замсекретаря генсовета партии.

    «Мы с первых дней СВО, даже задолго до нее, сотрудничали с ЛНР и ДНР. У нас уже были прочные связи. После 24 февраля количество конвоев с гуманитарной помощью исчисляется тоннами – 72 тыс. тонн гуманитарной помощи. Это только то, что мы сами собрали, еще была помощь от МЧС. Первые наши волонтеры на БТР заезжали в Мариуполь, когда еще тела были не убраны... Это большая помощь, которая не осталась незамеченной, люди это видели», – подчеркнул он.

    «Помимо гуманитарной, у нас еще есть военная миссия. Военные – тоже граждане, и тоже видят нашу помощь. Отсюда такие высокие рейтинги партии в новых регионах», – добавил политик.

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    10 августа 2023, 13:46
    Российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников

    Российскими средствами ПВО за последние сутки перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотников около Першотравневого Харьковской области, Горловки, Георгиевки, Васильевки Донецкой народной республики, Чапаевки Запорожской области и Василевки Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала проведения спецоперации уничтожены: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотников, 428 ЗРК, 11216 танков и других бронемашин, 1144 боевые машины РСЗО, 5837 орудий полевой артиллерии и минометов, 12 165 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    10 августа 2023, 20:14
    При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб человек

    ВСУ ударили по Новой Каховке, есть погибший и раненый

    Tекст: Вера Басилая

    Мирный житель погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области, получившего ранения мужчину не может забрать скорая из-за обстрелов, сообщили в оперштабе.

    Представитель администрации Новой Каховки сообщил, что в результате обстрела города погиб мирный житель, второй получил сильные ранения в голову, живот и руку. Его не могут увезти на скорой в больницу, потому что ВСУ ведут сильный обстрел, сообщили власти, передает ТАСС.

    Ранее в Новой Каховке предотвратили теракт на детской площадке.

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