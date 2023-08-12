Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

  • В Кривом Роге прогремела серия взрывов
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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин
    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США
    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ
    Киев собрался требовать исключения Израиля из формата «Рамштайн»
    Кулеба заявил росте числа призывающих Украину к переговорам стран
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    20 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    20 комментариев
    Новости
    12:57Российские военные ликвидировали точку наемников с терминалом связи Starlink

    Бойцы российской группировки «Юг» ликвидировали пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    12:52В Хабаровском крае нашли последний боковой блок ступени ракеты «Союз-2.1б»

    Специалисты нашли четвертый боковой блок первой ступени ракеты «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Восточный 11 августа, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

    12:39Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    12:12На Украине полицейским разрешили конфисковывать машины без понятых

    Нацполиция Украины и инспекторы по парковке получили право осматривать и конфисковывать автомобили граждан без привлечения понятых.

    11:54В Кривом Роге прогремела серия взрывов

    В городе Кривой Рог прогремела серия взрывов, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, сообщает мэр города Александр Вилкул.

    11:45Сапер рассказал о применении ВСУ самозакапывающихся мин

    Российские саперы на краснолиманском направлении в ЛНР обнаруживают самозакапывающиеся мины, которыми ВСУ дистанционно минируют местность, рассказал сапер с позывным «Разум».

    11:33Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

    Российский лидер Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника и отметил, что в стране развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание.

    11:08Шойгу и Лихачев облетели полигон на Новой Земле

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу и глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев совершил облет Центрального полигона России на Новой Земле, на котором во времена СССР проводились испытания ядерного оружия, сообщают в Минобороны.

    11:04Тимченко разъяснил, как распределяют служебные машины сенаторам

    Степень комфортности предоставляемых Управлением делами президента РФ сенаторам автомобилей зависит от их графика работы, но разница в классе машин небольшая, рассказал глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

    10:46ПВО сбила два беспилотника за сутки в Белгородской области

    Российская ПВО сбила два украинских беспилотника в пятницу в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

    10:31На Украине сообщили об усилении второй линии обороны на севере

    Украинские военные в Ровненской области начали минировать территорию у Ровенской АЭС, усиливая вторую линию обороны, сообщает телеканал 5.ua.

    10:23Кулеба заявил росте числа призывающих Украину к переговорам стран

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что все больше стран призывают Украину идти на мирные переговоры с Россией.

    10:16В России стартовало производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»

    В России запущено мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе «Овод», рассказал руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.

    09:56Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин

    У мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела, следует из опубликованной исследователями университета Лидса Великобритании статьи в журнале Lancet.

    09:34Дамбу для сдерживания паводка прорвало в Уссурийске

    Созданную для сдерживания паводка дамбу прорвало в Уссурийске, сообщают представители Единой дежурной диспетчерской службы города.

    12 августа 2023, 12:39

    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Экс-агент MI6 Крук заявил, что западные страны не помогут Украине создать бесполетную зону

    Tекст: Александра Юдина

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По его словам, создание бесполетной зоны над Украиной втянет западные страны в войну, передает РИА «Новости».

    Также эксперт заметил, что создание бесполетной зоны в принципе невозможно, так как Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (14)
    11 августа 2023, 23:37
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»

    Медведев по-украински ответил на слова президента Польши Дуды о «дешевом средстве» от «российского империализма»

    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе СВО.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привел слова Дуды, который в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

    «Эй, там, в Киеве! Любуйтесь на своих братьев и союзников! Они просто животные», – написал Медведев по-украински. Также пост был продублирован на английском языке.

    Дуда дал интервью американской газете еще 1 августа, однако текст опубликовали только 10 августа. В числе прочего президент Польши заявил, что запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

    После появления этого интервью польский журналист Лукаш Важеха указал на «патологические чувства» Дуды к Украине и отметил, что президент Польши, если мог, вероятно, отдал бы Владимиру Зеленскому обе свои почки.

    Коментарии (11)
    11 августа 2023, 18:03
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    Как сообщает «Лента.ру», журналисты которой провели расследование о том, как работают телефонные мошенники, сейчас на Украине активно действует целая сеть кол-центров, которые «обрабатывают» россиян: в Киеве, Сумах, Полтаве, Хмельницком и Днепре. Журналисты издания отмечают, что в украинских Telegram-каналах, особенно в Днепре, каждое второе предложение вакансий связано с работой в таком кол-центре. При этом в объявлениях по набору сотрудников мошеннических организаций указывается, что данные центры «помогают ВСУ, уничтожая экономику России».

    Сейчас у кол-центров Украины возник дефицит с кадрами, говорящими на русском без украинского говора. Ранее россияне, на которых выходили мошенники с Украины, часто обращали внимание, что у звонивших был специфический говор, не свойственный жителям большей части России.

    В рамках расследования журналистка издания решила откликнуться на несколько объявлений о трудоустройстве в такие кол-центры, представившись россиянкой, переехавшей в Казахстан. «То, что ты россиянка, для работы отлично – нам как раз нужны люди с русским говором», – сказал ей один из менеджеров в Киеве. 

    Главное правило при работе – не «шошокать». «Это самый легкий способ спалиться», – рассказала изданию бывшая сотрудница украинского кол-центра из Днепра.

    Мошеннические кол-центры на Украине существуют больше 20 лет, ранее они обманывали не только россиян, но и украинцев. Но после начала СВО украинская полиция перестала выявлять аферистов, которые переключились исключительно на обман жителей России. Кроме того, мошенники немалый процент похищенных денег стали перечислять на нужды ВСУ.

    Правоохранители отмечали, что такие звонки носили массовый характер и совпадали с датами успешного продвижения Российской армии в зоне проведения СВО

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых россиян совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов и диверсий.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (49)
    11 августа 2023, 20:15
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

    Коментарии (14)
    12 августа 2023, 07:51
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта

    NYT: ВС Украины потеряли с начала конфликта не менее 150 тыс. человек

    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Потери вооруженных сил Украины с февраля 2022 года превышают 150 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные западных чиновников и аналитиков.

    Американская газета The New York Times приводит такую оценку, отмечая, что на фоне больших потерь имеет большое значение вопрос комплектации украинских войск. Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему, и напоминает, что он отправил в отставку руководителей областных военкоматов, передает ТАСС.

    Значительную часть ВСУ все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако из-за больших потерь в ходе контрнаступления Киеву нужно существенно пополнить ряды своих вооруженных сил. Однако лица, подлежащие мобилизации, дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются бежать из страны.

    Согласно данным, которые приводит NYT со ссылкой на погранслужбу Украины, в среднем каждый день задерживается по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж.

    По данным Минобороны России на начало августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат или больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается истинная цель решения Зеленского об отставке военкомов.

    Коментарии (29)
    11 августа 2023, 13:22
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступление на широком фронте, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они улучшили тактическое положение около Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Потери противника составили более 165 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 15:25
    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    Коментарии (16)
    11 августа 2023, 19:18
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице задержали мигранта с бутылкой бензина, он пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима. Правоохранительные органы считают, что мигранта обманули сотрудники СБУ.

    По словам мигранта по имени Давронбек, он познакомился в интернете с девушкой, интимная фотография которой ему понравилась. Приезжий перевел ей деньги за услуги и договорился о встрече, но она не пришла, заявив, что аванс забрал сутенер, и теперь ему надо отомстить, пишут «Аргументы и факты».

    Интернет-подруга попросила Давронбека бросить бутылку с зажигательной смесью в окно того самого сутенера. Но на самом деле это было окно военкомата на Большой Монетной улице. Мигрант отказывался, но решился помочь якобы обиженной подруге только после того, как она прислала ему много соблазнительных женских фото.

    Задержали Давронбека при подготовке поджога – подозрительного молодого человека, фотографировавшего военкомат, заметили полицейские. При попытке задержания он постарался скрыться. На допросе Давронбек признался во всем, ему грозит срок или депортация за нарушение режима пребывания в РФ. Полиция считает, что интернет-подруга, толкнувшая мужчину на поджог военкомата, на самом деле работала на СБУ.

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых людей совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (25)
    12 августа 2023, 04:19
    США разорвали соглашение о поставках российской стали

    Вашингтон объявил о разрыве соглашения по поставкам стали из России в США

    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США приняла решение разорвать соглашение, которое приостанавливало антидемпинговое расследование в отношении поставок в страну плит из углеродистой стали российского производства, свидетельствует уведомление, опубликованное в Федеральном реестре правительства США.

    В сообщении говорится, что решение принято Министерством торговли США. Соглашение, как уточняется, было заключено в 2003 году, передает ТАСС.

    Указано, что в отношении такой продукции компании «Северсталь» вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%, а в отношении России в целом – 185%.

    Этот шаг американских властей связан с принятым Вашингтоном в ноябре 2022 года решением о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Местные производители на этом фоне направили властям петицию, потребовав прекращения действия соглашения. В прошлом подобные разбирательства в США применялись для фактического выдавливания российских поставщиков с американского рынка.

    Доля российских производителей на американском рынке такой продукции составляла в период 2012–2022 годов в среднем 0,4%. А с 2018 года такие отгрузки в США вообще практически не осуществлялись.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома.

    Коментарии (21)
    11 августа 2023, 14:58
    Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Зеленский приказал уволить всех областных военкомов

    Зеленский решил уволить всех областных военкомов
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    По итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что принято решение об увольнении всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества», передает ТАСС.

    Он обвинил их в госизмене и поручил назначить на их места прошедших СВО военных, которые уже не могут отправиться на поле боя.

    Ранее на Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева.

    До этого военкома города Южное Одесской области отправили в зону СВО после сообщений о коррупции.

    Коментарии (38)
    11 августа 2023, 21:59
    Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, боевые действия на Украине сейчас показывают, что продолжаться они будут и в первом квартале следующего года, двигаясь к осени.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года 40 млрд долларов, 24 млрд из которых пойдут на помощь Киеву.

    Коментарии (6)
    12 августа 2023, 05:45
    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и сдали российским военным

    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и затем сдали ВС России как своего агента

    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и сдали российским военным
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский морпех Владимир Реул рассказал, как ВСУ сначала бросили его при отступлении в Херсонской области, а после этого СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.

    Реул рассказал РИА «Новости», что в прошлом году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе Копани. Морпеха забыли на подконтрольной России территории из-за халатного отношения офицеров ВСУ. Он обосновался на этой территории, не выдавая свою принадлежность к ВСУ.

    Полгода спустя на него вышли украинские спецслужбы и завербовали для работы в качестве своего агента на российской территории. В частности, ему поручали узнавать координаты дислокации российских войск. Взамен обещали переправить на территорию, находящуюся под контролем киевского режима. Однако после выполнения задания, рассказал Реул, его сдали в плен, обманув, как «пушечное мясо».

    Ранее российский военный, находящийся в плену, в общении с украинскими СМИ назвал украинцев цивилизованными нацистами.

    Коментарии (15)
    11 августа 2023, 19:45
    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа

    Участники преступной группы задержаны в Москве за организацию незаконной миграции украинцев

    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Следствие считает, что в группе состояли россияне, граждане Молдавии, кроме того, на них работал сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу, следует из сообщения в Telegram-канале столичного СУ СКР.

    Подозреваемые искали украинцев, желавших получить российское гражданство. За вознаграждение готовили паспорта или вписывали в документы сведения о регистрации на территории ДНР до вступления региона в Россию.

    Все задержанные признались в совершении преступления, было проведено более 10 обысков и выемок на территории двух регионов, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств.

    Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала незаконной миграции украинцев в Москве и Московской области.

    Коментарии (19)
    12 августа 2023, 01:38
    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США

    Посол Антонов: Ввод новых санкций против России указывает на провал ограничительной политики США

    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Как подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, даже русофобам в США стало предельно ясно, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет нашей страны Западу не удалось. Этот факт, отметил глава российской дипломатической миссии, подтверждается специалистами Всемирного банка и МВФ.

    Российское руководство, по словам Антонова, купирует западные атаки в области экономики, что позволяет народу России с уверенностью смотреть в будущее.

    Между тем государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы, заключил дипломат.

    Накануне сообщалось, что США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России. Под ограничительные меры попали российские предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

    Коментарии (6)
    11 августа 2023, 22:29
    Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения

    Минобороны: Четыре самолета ВКС России в Сирии подверглись воздействию систем наведения

    Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе планового полета в пятницу в сирийском районе Эт-Танф два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 западной коалиции, возглавляемой США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить сообщил, что это произошло в пятницу с 02.13 до 02.20. Бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически, передает ТАСС.

    Эти же самолеты, как сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.

    Создавая такие инциденты, коалиция США создает предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве арабской республики, подчеркнул Кулить.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России.

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