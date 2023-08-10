Российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников

  • Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    28 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    12 комментариев
    Новости
    14:35 Минпромторг распределил Единую региональную субсидию регионам России

    Минпромторг распределил Единую региональную субсидию (ЕРС) в 3,3 млрд рублей на софинансирование региональных программ развития промышленности в 2024 году, ее впервые получат новые регионы.

    14:32ФАС одобрила продажу Zarina, Befree и Sela структуре Kismet Capital Group

    Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Радио Реклама НН» купить торговые сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

    14:29Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области

    Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории, сообщило местное издание «Харьков тудей».

    14:17Минсельхоз сообщил о бесплатных поставках зерна в Африку

    В ближайшее время российское зерно будет бесплатно поставлено в Африку, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

    14:15Ростех анонсировал показ улучшенного Ка-52М на форуме «Армия»

    Новый разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305» покажут на форуме «Армия-2023», сообщили в Ростехе.

    14:05Стало известно о состоянии попавшей в аварию певицы Лады Дэнс

    Попавшая в начале августа в ДТП певица Лада Дэнс начала общаться с родными и в скором времени может записать видеообращение для фанатов, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

    13:59Волож заявил об «окончании истории» с «Яндексом»

    Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что сейчас занимается поддержкой российских инженеров, которые уехали из страны.

    13:50Россия предложила Индии запустить безвизовый туробмен

    Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена между странами, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

    13:50Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    13:46Российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников

    Российскими средствами ПВО за последние сутки перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:39На ВДНХ началась подготовка к выставке «Россия»

    На территории ВДНХ началась постройка временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия», которая будет расположена у арки Главного входа, на Центральной и Главной аллеях, Октябрьской площади, в Северном сквере, а также около зоны цветочного партера.

    13:37На Донецком направлении за сутки отражено 17 атак ВСУ

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:33Байден решил попросить у Конгресса 13 млрд долларов на помощь Украине

    Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву, сообщает Bloomberg.

    13:26Эксперт: Убийство кандидата в президенты Эквадора свидетельствует о победе преступности

    Убийство кандидата в президенты – неординарное событие для латиноамериканского региона. Произошедшее лишний раз подтверждает опасную тенденцию: в Эквадоре власти проигрывают в войне с преступностью. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Александр Шинкаренко и Владимир Васильев. Ранее в Кито был застрелен кандидат в президенты – Фернандо Вильявисенсио.

    13:25Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    10 августа 2023, 13:46

    Российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников

    Российскими средствами ПВО за последние сутки перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотников около Першотравневого Харьковской области, Горловки, Георгиевки, Васильевки Донецкой народной республики, Чапаевки Запорожской области и Василевки Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала проведения спецоперации уничтожены: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотников, 428 ЗРК, 11216 танков и других бронемашин, 1144 боевые машины РСЗО, 5837 орудий полевой артиллерии и минометов, 12 165 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

    Коментарии (60)
    10 августа 2023, 04:59
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    @ Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

    Коментарии (23)
    10 августа 2023, 10:05
    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Замглавы МИД Галузин: Корпорация Microsoft действует во вред России

    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву
    @ Manfred Segerer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, Microsoft остается одной из компаний, которые запятнали свою репутацию антироссийской риторикой, а также конкретными шагами во вред России, передает ТАСС.

    Галузин уточнил, что с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Киеву под предлогом укрепления его киберобороны, также компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

    Как отмечает замглавы МИД, никаких доказательств этому нет, однако факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчиваются.

    Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7.

    Коментарии (45)
    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

    Коментарии (16)
    9 августа 2023, 22:25
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

    Бывший министр обороны Украины Загороднюк объявлен МВД России в розыск по уголовной статье

    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Андрей Загороднюк, который возглавлял Минобороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Также в розыск объявлен Игорь Танцюра, который был первым замкомандующего «операцией объединенных сил» (карательной операции Киева против населения Донбасса) и возглавлял объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины. Кроме того, МВД России объявило в розыск экс-командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока, передает ТАСС.

    Напомним, СК России предъявил им заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей – в 2016, 2019 и 2020 годах Загороднюк, Танцюра и Красноок командовали украинскими войсками, которые вели огонь по ДНР и ЛНР. Сообщается, что в результате погибли 27 мирных жителей, пострадали свыше 100 человек.


    Коментарии (6)
    9 августа 2023, 21:39
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия передала Украине две пусковые установки противовоздушной системы Patriot, говорится на сайте немецкого правительства.

    Также сообщается о передаче гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и пулеметах, передает RT. Информацию о получении Patriot подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Одессе нужны новые системы ПВО, он указывал, что киевский режим имеет комплексы SAMP-T и Patriot, но их не хватает. В этой связи украинские инженеры занялись созданием собственных систем противовоздушной обороны средней дальности.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 05:15
    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники

    Собянин сообщил о двух сбитых ПВО ударных беспилотниках, которые летели к Москве

    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что это произошло около 04.00 мск. Один беспилотник был уничтожен в Калужской области, второй сбили в районе ЦКАД.

    Напомним, Украина предпринимает попытки атак на Москву, используя беспилотники. Накануне над территорией Московской области были уничтожены два БПЛА.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 13:25
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 04:25
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Взрывы произошли в Киевской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской и Хмельницкой областях Украины слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что работает украинская система ПВО, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «Герани» цветут в небе Украины».

    Напомним, сообщалось о взрывах в Черниговской области Украины, а также в городе Запорожье, который удерживают украинские силы.

    Коментарии (2)
    9 августа 2023, 19:33
    В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
    В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У города Энергодара в Запорожской области перехвачен украинский беспилотник, он летел к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил источник в силовых структурах.

    Ударный беспилотник ВСУ перехвачен в Энергодаре, он летел в сторону ЗАЭС, вероятно, с помощью аппарата планировалось устроить подрыв отсека с хранением ядерного топлива, сказал собеседник ТАСС.

    Подрыв такой емкости мог повлечь за собой огромное число жертв среди мирного населения, подчеркнул он.

    В июне силы радиоэлектронной борьбы устранили три украинских беспилотника, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС.

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    10 августа 2023, 13:50
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Герман Клименко: Лучшая санкция против Microsoft – новое отечественное ПО

    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    @ Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    «Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал терминалы спутниковой связи Starlink в пользование Украине. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

    «На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам. Аналогичную опасность могут представлять и другие иностранные компании, в частности Cisco или Oracle», – подчеркнул он.

    «Самая эффективная санкция против Microsoft – замена ее сервисов на отечественные разработки. Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал Клименко.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. Он уточнил, что с начала спецоперации компания оказывает разнообразную поддержку офису Зеленского под предлогом укрепления киберобороны страны, также корпорация регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на Украину.

    Несмотря на враждебные действия в адрес Москвы, Microsoft не желает терять российских клиентов. Несколько отечественных представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской корпорации, в которых шла речь о продолжении сотрудничества.

    Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж.

    Коментарии (3)
    10 августа 2023, 08:42
    ВСУ попытались контратаковать возле Сватово в ЛНР

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о попытке ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

    ВСУ попытались контратаковать возле Сватово в ЛНР
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим предпринимает попытки контратаковать позиции российских военнослужащих близ реки Жеребец северо-западнее от Сватово, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, киевское командование стало активно атаковать оборону ВС России около недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населенного пункта Ковалевка.

    Также Марочко добавил, что ВСУ стремятся вернуть утраченные ими позиции и попытаться отбросить россиян на противоположный берег.

    Ранее Российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях.

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    10 августа 2023, 03:30
    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о потере Украиной 30% поставленной Западом военной техники

    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли свыше 30% военной техники, предоставленной Западом, большая часть оставшейся находится в режиме «латания дыр», заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

    Алаудинов также сообщил, что в результате попыток наступления ВСУ потеряли «кадры, которые были лучше всех подготовлены». По его словам, украинские войска «несут потери по всему периметру», ВСУ лишились большей части офицерского состава младшего звена. Он заявил, что новые подразделения Украина собирает из остатков, но для их подготовки у Киева не остается времени, передает РИА «Новости».

    Алаудинов заверил, что российские силы «все контролирует». Он сообщил, что «разведка все фиксирует», а «информация поступает стабильно», так что войска России «полностью готовы к очередному контрнаступлению». «Хоронить их заранее, как это делает противник по отношению к нам, мы не будем. Мы знаем о планах врага, и мы будем доделывать свою работу», – сказал он.

    Напомним, СМИ сообщали, что ВСУ вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники. Президент России Владимир Путин сообщал, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов. Также российский лидер отмечал, что западные танки горят лучше советских.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 07:59
    Нефтебаза разрушена в Ровненской области Украины

    Глава Ровненской областной администрации Коваль сообщил о пожаре на нефтебазе

    Tекст: Антон Антонов

    В Дубенском районе Ровненской области Украины разрушена нефтебаза, сообщил глава областной администрации Виталий Коваль.

    Коваль записал видеообращение на фоне сильного пожара. Он сообщил, что огонь пытаются потушить 45 человек, 14 единиц техники и пожарный поезд, передает ТАСС.

    Напомним, ночью в регионе звучала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской, Хмельницкой, Черниговской областях Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские силы.


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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении. Теперь освобождение Купянска – одного из ключевых транспортных узлов – приобретает более отчетливые перспективы. В чем заключаются особенности продвижения российских войск и какие перспективы открываются для ВС РФ в случае развития успеха на этом направлении? Подробности

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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена

    Американская пресса признает провал украинского наступления и пророчит в результате «большие проблемы в США» для Зеленского. Поддержка Украины может с политической точки зрения дорого обойтись и администрации Белого дома. Почему же Байден даже перед лицом личного поражения поддерживает финансирование киевского режима – и когда Америка все-таки прекратит делать это? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

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