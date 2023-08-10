Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников
Российскими средствами ПВО за последние сутки перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотников около Першотравневого Харьковской области, Горловки, Георгиевки, Васильевки Донецкой народной республики, Чапаевки Запорожской области и Василевки Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала проведения спецоперации уничтожены: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотников, 428 ЗРК, 11216 танков и других бронемашин, 1144 боевые машины РСЗО, 5837 орудий полевой артиллерии и минометов, 12 165 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.