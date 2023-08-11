Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Обозвавшую детей «мерзкими русскими» крымскую вожатую отстранили от работы
Оскорблявшую детей из Шебекина вожатую из лагеря в Крыму отстранили от работы
Вожатую из лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы после публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших детей из Шебекина Белгородской области, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Милехин.
В своем Telegram-канале он написал, что в ситуации разбираются правоохранительные органы. По словам Милехина, в лагерь к детям приехали врачи, психологи и руководитель санатория «Бригантины Белогорья», расположенного в Евпатории.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором вожатая крымского детского лагеря «Мультфильм» оскорбляла детей из Шебекина, она обозвала их «мерзкими русскими детьми, которых ненавидит». Затем она извинилась и сказала, что у нее случился нервный срыв, она не хотела никого оскорбить.
До этого было прекращено уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z. Прокуратура намерена оспорить это решение.