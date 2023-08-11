Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.6 комментариев
Лукашенко решил разобраться с приостановкой работы автобусов «МАЗ» в Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение разобраться в ситуации с приостановкой властями Петербурга эксплуатации автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ) якобы из-за опасности их возгорания.
По словам Лукашенко, техника качественная, и таких проблем с ней в республике не было. «Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в автобусе в Питере, еще чего-то. Сейчас госкомиссия работает», – передает ТАСС слова Лукашенко.
Напомним, в начале августа комитет по транспорту Петербурга объявил о приостановке эксплуатации 137 автобусов марки «МАЗ». В них были выявлены неполадки, которые могут стать причиной возгорания.