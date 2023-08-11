Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.0 комментариев
«ВКонтакте» начал перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию
Акционеры и директора «ВКонтакте» запустил перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию
Акционеры и совет директоров «ВКонтакте» начали перерегистрацию юрлица с Британских Виргинских островов в Россию на территорию специального административного района на острове Октябрьский Калининградской области.
На сайте компании указано, что деятельность на Британских Виргинских островах прекращена, она продолжит работу в качестве международной компании публичного акционерного общества в соответствии с российским законодательством.
Известно, что членами совета директоров МКПАО «ВК» остаются текущие участники совета директоров VK Company Limited.
На фоне решения компании расписки VK на Мосбирже росли на 2,8% до 783 рублей за бумагу, следует из данных торговой площадки на 10.00. К 10.07 расписки компании замедлили рост до 770,4 рублей за бумагу (+1,16%), передает ТАСС.
Также отмечается, что компания на фоне такого решения 12 сентября прекратит листинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи и проведет первичный листинг акций компании на Московской бирже.