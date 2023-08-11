«ВКонтакте» начал перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию

Акционеры и директора «ВКонтакте» запустил перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию

Tекст: Александра Юдина

На сайте компании указано, что деятельность на Британских Виргинских островах прекращена, она продолжит работу в качестве международной компании публичного акционерного общества в соответствии с российским законодательством.

Известно, что членами совета директоров МКПАО «ВК» остаются текущие участники совета директоров VK Company Limited.

На фоне решения компании расписки VK на Мосбирже росли на 2,8% до 783 рублей за бумагу, следует из данных торговой площадки на 10.00. К 10.07 расписки компании замедлили рост до 770,4 рублей за бумагу (+1,16%), передает ТАСС.

Также отмечается, что компания на фоне такого решения 12 сентября прекратит листинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи и проведет первичный листинг акций компании на Московской бирже.