Секретная служба США выяснила, кто оставил кокаин в Белом доме

Soldier of Fortune сообщил, что Секретная служба США установила личность оставившего кокаин в Белом доме человека

Tекст: Антон Антонов

Автор Soldier of Fortune Сьюзен Катц Китинг со ссылкой на три источника, работающих в сфере безопасности, сообщила, что все трое независимо друг от друга назвали одно и то же имя. Однако сама Китинг публиковать имя не стала, предложив «спросить Джо Байдена». Журнал обратился к семье Байдена и к вице-президенту Камале Харрис за комментарием, но в ответе было сказано, что сообщение не доставлено, передает ТАСС.

New York Post пишет, что пакет с кокаином «мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена». Издание заявило, что Байден, «предположительно знает, кто это», передает РИА «Новости».

Напомним, вещество было обнаружено в Белом доме в июле. Его обнаружили в библиотеке сотрудники Секретной службы США во время обхода здания. Экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.

