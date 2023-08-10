Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.9 комментариев
Секретная служба США выяснила, кто оставил кокаин в Белом доме
Soldier of Fortune сообщил, что Секретная служба США установила личность оставившего кокаин в Белом доме человека
Секретная служба США доложила президенту страны Джо Байдену о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. По данным СМИ, речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.
Автор Soldier of Fortune Сьюзен Катц Китинг со ссылкой на три источника, работающих в сфере безопасности, сообщила, что все трое независимо друг от друга назвали одно и то же имя. Однако сама Китинг публиковать имя не стала, предложив «спросить Джо Байдена». Журнал обратился к семье Байдена и к вице-президенту Камале Харрис за комментарием, но в ответе было сказано, что сообщение не доставлено, передает ТАСС.
New York Post пишет, что пакет с кокаином «мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена». Издание заявило, что Байден, «предположительно знает, кто это», передает РИА «Новости».
Напомним, вещество было обнаружено в Белом доме в июле. Его обнаружили в библиотеке сотрудники Секретной службы США во время обхода здания. Экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.