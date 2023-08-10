Секретная служба США выяснила, кто оставил кокаин в Белом доме

  • Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска
    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    В Сергиевом Посаде количество пострадавших увеличилось до 60 человек
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Новости
    07:20Мятежники в Нигере сформировали новое правительство

    В Нигере сформирован кабмин переходного периода, в который вошли военные и гражданские лица, соответствующий указ подписал лидер мятежников, председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани.

    06:55Секретная служба США выяснила, кто оставил кокаин в Белом доме

    Секретная служба США доложила президенту страны Джо Байдену о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. По данным СМИ, речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    06:44Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    06:20Киев представил США первый доклад о применении кассетных боеприпасов

    Пентагону передан первый украинский доклад о применении кассетных боеприпасов, которые Украина получила от США, сообщил украинский чиновник.

    05:49Британия задумалась о возможности набрать на военную службу больше аутистов

    Рассматривается возможность расширения критериев приема на военную службу, минобороны Великобритании могло бы нанимать больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, заявил замглавы ведомства Эндрю Маррисон.

    05:15ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники

    Российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    04:59Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    04:25Взрывы прогремели в Киевской области

    В Киевской и Хмельницкой областях Украины слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    04:16Задержан собиравшийся вступить в ВСУ житель Благовещенска

    В аэропорту Благовещенска задержан местный житель, который собирался улететь на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне украинских войск, сообщило управление ФСБ по Амурской области.

    03:53Кандидата в президенты Эквадора застрелили после митинга

    После митинга в Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, сообщают СМИ.

    03:45Автосервис загорелся в Домодедово

    В Домодедово произошел пожар в автосервисе на площади 1 тыс. кв. м, сообщил главк МЧС по Московской области.

    03:30Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники

    Вооруженные силы Украины потеряли свыше 30% военной техники, предоставленной Западом, большая часть оставшейся находится в режиме «латания дыр», заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

    02:57Байден счел вопросы о связи с бизнесом сына «мерзкими»

    Президент США Джо Байден прервал сотрудника Fox News, который спросил о связи главы американского государства с бизнесом сына Хантера; Байден назвал вопросы журналиста «мерзкими».

    02:28МИД указал главную причину выхода России из зерновой сделки

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал условия возобновления Москвой зерновой сделки и причины, по которым она оказалась сорвана.

    01:53Взрывы прогремели на Украине

    В Черниговской области Украины, а также в городе Запорожье, который удерживают украинские силы, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    10 августа 2023, 06:55

    Секретная служба США выяснила, кто оставил кокаин в Белом доме

    Soldier of Fortune сообщил, что Секретная служба США установила личность оставившего кокаин в Белом доме человека

    Tекст: Антон Антонов

    Секретная служба США доложила президенту страны Джо Байдену о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. По данным СМИ, речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    Автор Soldier of Fortune Сьюзен Катц Китинг со ссылкой на три источника, работающих в сфере безопасности, сообщила, что все трое независимо друг от друга назвали одно и то же имя. Однако сама Китинг публиковать имя не стала, предложив «спросить Джо Байдена». Журнал обратился к семье Байдена и к вице-президенту Камале Харрис за комментарием, но в ответе было сказано, что сообщение не доставлено, передает ТАСС.

    New York Post пишет, что пакет с кокаином «мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена». Издание заявило, что Байден, «предположительно знает, кто это», передает РИА «Новости».

    Напомним, вещество было обнаружено в Белом доме в июле. Его обнаружили в библиотеке сотрудники Секретной службы США во время обхода здания. Экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.

    9 августа 2023, 10:25
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье

    Участники спецоперации предложили отправить избивших ветерана СВО в Забайкалье на передовую

    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    @ t.me/am_osipov

    Tекст: Александра Юдина

    Избивших ветерана СВО следует отправить на передовую, предложили военные в зоне спецоперации, опубликовал соответствующее видеообращение глава Забайкальского края Александр Осипов.

    В своем Telegram-канале он разместил предложение участников СВО «срочно мобилизовать и отправить в «красную зону», чтобы напавшие на военного смогли ощутить все трудности военной службы «на собственной шкуре».

    Другой военный поддержал идею призвать хулиганов в зону спецоперации и заверил, что на передовой «мы вас воспитаем».

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    Коментарии (21)
    9 августа 2023, 12:10
    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

    Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение техпроцесса на заводе

    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
    @ Прокуратура Московской области/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Сергиевом Посаде произошел, по предварительным данным, из-за нарушения техпроцесса на оптико-механическом заводе, сообщил источник в экстренных службах.

    Предварительной причиной взрыва считается нарушение технологического процесса, сказал собеседник РИА «Новости».

    Между тем в ГСУ СК по Московской области сообщили, что на место отправились следователи и криминалисты, передает ТАСС.

    В министерстве экологии и природопользования региона уточнили, что ближайший к месту взрыва пост контроля «Сергиев Посад – 5» пока не зарегистрировал превышений по загрязняющим веществам.

    Пост находится на улице Клубной, в трех километрах от места ЧП. Концентрация загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, по диоксиду азота 0,3 ПДК м. р., концентрации остальных ЗВ не превысили 0,2 ПДК м. р.

    До этого сообщалось, что из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 16 человек.

    Напомним, взрыв прогремел на территории завода в районе котельной, взрывной волной в нескольких домах поблизости выбило стекла.

    Коментарии (24)
    9 августа 2023, 19:43
    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года

    Экономист Любич: Решение ЦБ прекратить закупку валюты должно ослабить давление на курс рубля

    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Банк России снижает давление на курс рубля, чтобы курс свыше 100 рублей за доллар не ухудшил благополучие населения, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

    «Банк России пытается снизить давление на курс рубля, осознав, что курс свыше 100 рублей за доллар резко отрицательно скажется на благополучии населения и социальной ситуации в стране», – пояснил экономист Антон Любич. «Кроме того, падение рубля, начавшееся в конце июня, следует остановить, пока оно не приняло характера биржевой паники», – указал собеседник.

    «На фоне повышения процентных ставок эта мера в целом сократит предложение рублей внутри страны и будет иметь выраженный дефляционный эффект (замедлит инфляцию) и стабилизирует курс рубля на текущих рубежах», – резюмировал аналитик.

    Ранее стало известно, что Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

    «Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», – говорится в Telegram-канале регулятора.

    «При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день», – указывается в сообщении.

    Коментарии (41)
    9 августа 2023, 18:32
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    Представитель мятежников Амаду Абдраман заявил, что действия французских сил были осуждены за то, что те в одностороннем порядке освободили задержанных террористов, передает РИА «Новости».

    По словам мятежников, данные о пострадавших и погибших пока не установлены. Также мятежники заявляют, что французские силы подняли в воздух военный самолет из Нджамены. В связи с этим мятежники повысили уровень тревоги по всей территории страны.

    Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию ЭКОВАС. Начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС сообщали, что разработали план на случай военной интервенции в Нигер.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одна из беднейших стран мира, расположенная в Африке, стала причиной сильнейшей головной боли для элит коллективного Запада – как Европы, так и США.

    Коментарии (20)
    9 августа 2023, 09:31
    Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
    Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, сообщил представитель Московского академического театра сатиры.

    Советская и российская актриса Вера Васильева с 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры. Как отметил представитель театра, «Вера Кузьминична скончалась», передает ТАСС.

    О дате и месте прощания информация появится позднее.

    Вера Васильева была самой пожилой из народных артистов СССР. Она родилась 30 сентября 1925 года. В 1948-м окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году в фильме «Близнецы». А первую большую роль сыграла в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947 год).

    Актриса снималась в фильмах «Звезда экрана», «Карнавал», «Несовершеннолетние», «Свадьба с приданым» и других. Ее фильмография насчитывает более 40 картин.

    В Московском академическом театре сатиры сыграла более 60 ролей, в частности в спектаклях «Вера», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Таланты и поклонники», «Личная жизнь».

    Написала книги «Золушка с Чистых прудов» и «Продолжение души».

    Лауреат Сталинской премии 1948 и 1951 годов.

    Коментарии (17)
    9 августа 2023, 16:45
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, прекращено, сообщил Ленинский райсуд города.

    В отношении Неустроева применена мера в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей, сообщили в суде ТАСС.

    В апреле в региональном СУ СК сообщали, что на оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца заведено уголовное дело.

    Коментарии (67)
    9 августа 2023, 17:43
    Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка
    Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Женщиной, на которую напала акула в Нью-Йорке, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York Post.

    Издание пишет, что пострадавшая регулярно плавала в этом районе. Акула напала на нее, когда та находилась всего в трех с половиной метрах от берега, передает РИА «Новости». Женщина находится в больнице в критическом состоянии.

    «Радости нет. Только фиксируем карму», – прокомментировал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян, подразумевая реакцию украинцев на гибель россиянина от нападения акулы в Египте.

    Ранее сообщалось, что акула напала на женщину на пляже нью-йоркского района Куинс. Пляж немедленно закрыли для посетителей, в воздух подняли вертолет, но обнаружить акулу не удалось. Как подчеркнул Департамент парков и зон отдыха Нью-Йорка, нападения акул на этом пляже чрезвычайно редки.

    Напомним, гибель 22-летнего россиянина в египетской Хургаде от нападения акулы вызвала бурную радость в украинских СМИ и соцсетях.

    Коментарии (38)
    9 августа 2023, 14:32
    Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

    Глава страны попросил доложить ему о динамике валового регионального продукта, передает ТАСС.

    По словам Рудени, регион планирует прийти к отметке в 600 млрд рублей к концу 2023 года. Также президент поинтересовался, как в области обстоят дела с социальными вопросами и развитием здравоохранения.

    Губернатор рассказал о готовности сдать четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники, а в городе Бежецке идет строительство центральной районной больницы.

    Коментарии (0)
    9 августа 2023, 12:08
    CNN: Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу
    CNN: Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу, полагает американский канал CNN.

    Как сообщает канал, борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, которые построила Россия, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество, война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины, передает РИА «Новости».

    Телеканал отмечает, что на данный момент украинское «наступление» больше похоже на «тяжелую утомительную работу, а не на блицкриг», что повышает вероятность того, что конфликт может продлиться по крайней мере до следующего года.

    Ранее CNN сообщил, что через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию.

    Коментарии (8)
    9 августа 2023, 12:36
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления

    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ в попытке остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении перебрасывают на этот участок фронта резервы, предназначавшиеся для так называемого контрнаступления. Однако сил противнику все равно не хватает, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно об освобождении российскими войсками пяти сел в Харьковской области.

    «На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.

    «Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

    На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.

    В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.

    Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.

    Коментарии (11)
    9 августа 2023, 13:05
    Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
    Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
    @ mil.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за Польши и Финляндии угрозы военной безопасности России кратно выросли, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    «На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно», – приводятся его слова в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Министр подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором для России является вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе – Швеции.

    Он напомнил, что после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза.

    Кроме того, на территории Финляндии вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, которые могут поражать критически важные объекты на северо-западе России.

    Также риски выросли в связи с милитаризацией Польши, превратившейся в главный инструмент антироссийской политики США. Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте».

    Шойгу добавил, что с учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военных, 8 тыс. единиц боевой техники, 6 тыс. артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов.

    При этом численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Финляндия, курируемая США, осознанно идет на конфронтацию с Россией.

    Коментарии (30)
    9 августа 2023, 14:22
    Стало известно о сотрудничестве одного из лидеров переворота в Нигере с США

    WSJ: Один из лидеров переворота в Нигере сотрудничал с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный военными после совершения переворота в стране, длительное время отвечал за элитные подразделения США по борьбе с терроризмом в Западной Африке, сообщает The Wall Street Journal.

    Отмечается, что Мусса Салау Барму остается основным дипломатическим каналом связи между США и мятежниками, передает «Коммерсант».

    Военные США, сообщает WSJ, почти 30 лет «ухаживали» за Муссой Салау Барму. Он проходил обучение в Национальном университете обороны в американской столице, после чего отвечал за элитные подразделения, участвующие в операциях США против «Аль-Каиды» и ИГИЛ (обе эти организации признаны террористическими и запрещены в РФ) в Западной Африке.

    По информации издания, после того, как Муссу Салау Барму появился в эфире национального телевидения Нигера среди военных, совершивших переворот американское военное командование было обеспокоено.

    Американские военные полагают, что сотрудничество с Муссой Салау Барму является лучшей возможностью остановить гражданскую войну в Нигере.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере.

    Коментарии (3)
    9 августа 2023, 18:24
    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты для зеркалирования операций Минфина

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центробанк с 10 августа и до конца года не планирует закупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Министерства финансов, сообщил регулятор.

    Речь идет о зеркалировании регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, сообщили в ЦБ, передает ТАСС.

    Такое решение принято для снижения волатильности финансовых рынков и стабилизации курсов валют. При этом операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке продолжатся.

    Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей, евро – 107 рублей.

    Коментарии (23)
    9 августа 2023, 10:59
    Поляки пожаловались на большое число туристов из России в Таиланде

    Wirtualna Polska: Поляки жалуются на большое число туристов из России в Таиланде

    Tекст: Александра Юдина

    Туристы из Польши возмущены тем, что огромное количество россиян приезжает на отдых в Таиланд, а на курорте им предоставлены все условия, сообщает Wirtualna Polska.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что поляки призывают россиян «ехать на Пхукет, чтобы почувствовать себя как в Москве», другие туристы из Польши отмечают, что курорт похож на «маленькую Россию».

    Кроме того, одна из туристок указала на то, что в меню ресторанов, а также в названиях магазинов и даже на этикетках продуктов используется кириллица. Более того, тайцы часто принимают поляков за россиян и говорят «привет».

    Напомним, Польша активно проводит русофобскую политику в отношении России.

    В июле глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Польша пообещала симметрично ответить на закрытие диппредставительств в России.

    Коментарии (24)
    9 августа 2023, 18:07
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил.

    Также Бородин попросил признать Ахеджакову иностранным агентом и лишить наград и званий из-за ее высказываний в отношении России, сообщает «ИА Регнум».

    Проверку попросили провести после того, как артистка вышла на сцену с украинским флагом.

    Напомним, весной актриса уволилась из столичного театра «Современник» по собственному желанию.

    Коментарии (43)
    Главное
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    В Болгарии разрешили использовать российское оборудование для ремонта АЭС
    Эксперты объяснили цели создания «Амазонского НАТО»
    Вайно возглавил оргкомитет по празднованию 80-й годовщины Победы
    В Массачусетсе паре не разрешили усыновить ребенка из-за католических убеждений
    Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка
    Сомнолог раскритиковал тактику сна американского спортсмена для продления жизни

    Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском

    Впервые за много лет в России открыт предзаказ на полностью созданный в нашей стране легковой автомобиль, да еще электрический. Электромобиль «Атом» уже называют и русской «Теслой», но напрашиваются и аналогии с провальным проектом «Ё-мобиля» миллиардера Прохорова. Какая судьба в итоге ждет первый исконно российский современный автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь украинский терроризм в Черном море

    Украина готовится к новым атакам на гражданские суда в Черном море. Задача проста: блокировать экспорт России в страны Глобального Юга с помощью практик «нового пиратства» и вынудить Россию вернуться к исполнению зерновой сделки. Однако для пресечения этих планов у России есть не только Черноморский флот, но и другие влиятельные союзники. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия развернула охоту на остатки украинской авиации

    Украина пытается спрятать от России места базирования военной авиации. Для этого ВСУ решили использовать автомобильные дороги в качестве взлетно-посадочных полос. К чему может привести такая тактика, что вынудило противника к ней обратиться и как это повлияет на планы ВС России лишить противника возможности запускать дальнобойные ракеты Storm Shadow с Су-24? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

    • Заговор в Джидде. Что это было?

      В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............